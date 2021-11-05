Прогнись и пой
Фото пресс-службы Лукашенко
4 ноября режимы Путина и Лукашенко утвердили новый план интеграции - три десятка документов по отраслям. Как подчеркивает Светлана Тихановская, "все соглашения и документы, подписанные режимом после выборов, нелегитимны и могут быть пересмотрены новым правительством". "Проигравшему выборы человеку народ не давал полномочий вести переговоры от его имени - особенно по вопросам, которые могут стать угрозой суверенитету Беларуси", - говорится в заявлении Тихановской.
В заседании Высшего госсовета Союзного государства Путин участвовал по видеосвязи из Севастополя. Независимые эксперты довольно скептически оценивают реальные перспективы интеграции, но для всех очевиден символический смысл события, приуроченного к российскому государственному празднику - так называемому Дню народного единства.
Основное внимание привлекли высказывания Лукашенко об оккупированном Крыме. Сначала он попросил Путина "через руководство Крыма передать самые теплые поздравления от белорусов крымчанам": "Они должны понимать, что они не одни, все мы рядом, будем держаться друг за друга и помогать в эти непростые времена". Затем Лукашенко пожаловался Путину на то, что "Украина закрыла для Беларуси небо и мы никак не можем попасть через Украину в Крым". И, наконец, перешел к самой опасной, хотя и "шуточной", части своего подобострастного монолога: "И вот Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано, сделано немало, по дороге провезет в Крым. Но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил".
Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков тут же напомнил, что Лукашенко давно приглашали в Крым.
Сенсацию подогрел белорусский депутат Андрей Савиных, возглавляющий парламентскую комиссию по международным делам (по слухам, он метит в кресло главы МИДа). Савиных заявил в youtube-эфире у Владимира Соловьева: "И де-факто, и де-юре Крым давно был признан российским белорусской стороной. Единственное, чего не было - какого-то политического заявления, чтобы формализовать это, скажем так, для российского медийного пространства... И для нас Крым, скажем так, и месяц назад был неотъемлемой частью Российской Федерации".
Серж Харитонов, эксперт ISANS
В сухом остатке:
Незаконно перешедший границу Украины Владимир Путин, находясь на территории незаконно оккупированного российской армией Крыма, созвонился по интернету с частным лицом из Беларуси, которое не является официальным представителем этой страны.
По итогу звонка оба мужчины сделали заявление о подписании каких-то документов, которые не имеют обязательных к исполнению юридических последствий.
Александр Морозов, философ, публицист
В этом году два провинциала упражняются в "символизме". Лукашенко решил подписывать новые соглашения с Москвой в День (сурковского) народного единства: мол, смотри, дорогой Владимир, как мы, беларусы, готовы подчеркивать, что мы с вами едины, считай что "один народ". А Путин в Минск не поехал, а поехал в Севастополь и там будет подписывать эти бумаги в зуме. Мол, дорогой Александр Григорьевич, из города русской славы, где мы тебя давно заждались, а ты все не едешь, - подписываю эти бумаги, хватит, мол, артачиться, признавай, что наша общая родина - Херсонес, мы с тобой античные греки, и митрополит Тихон Шевкунов примет тебя тут как родного.
Все это такая похабщина, если присмотреться, такие дешевые трюки с обеих сторон, что оба они могли бы на вокзальной площади иностранных туристов хорошо разводить на деньги с такими "талантами".
Игорь Ильяш, журналист "Белсата", соавтор книги "Белорусский Донбасс"
Вчерашние заявления Лукашенко и Савиных по поводу аннексированного Крыму некоторые восприняли чуть ли не как политическую сенсацию. А зря. Хоть риторика режима в этом вопросе действительно заметно скорректирована, но сущностно не изменилось абсолютно ничего. Я много раз повторял (и мы писали об этом в книге), что широко распространенный тезис о том, что Лукашенко якобы не поддержал Россию в крымском вопросе, - это миф.
...Лукашенко де-факто признал Крым российским, встал на сторону России в ООН, оправдывал агрессора в публичных выступлениях, а также поддерживал с оккупированной территорией экономические связи на государственном уровне. Если это не является поддержкой Москвы в крымском вопросе, то что тогда является поддержкой? Собственно говоря, для полной гармонии не хватало самой малости: сказать об этом открытым текстом и лично попроситься в Крым. Ну вот теперь, после того как легенда о равноудаленном нейтралитете перестала монетизироваться, официальный Минск пошел и на этот шаг.
Так что Андрей Савиных вчера сказал абсолютную правду: режим давно считает Крым территорией России, просто это не было "формализовано для российского медийного пространства".
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4386758968070442&id=100002091457821
Артем Шрайбман, белорусский политаналитик
Алармисты всегда найдут повод для паники, поэтому нет смысла в сто третий раз углубляться в то, что подписанные документы а) далеки от версии 2019 года с политической интеграцией, б) затянуты по срокам и де-юре не привязаны к конкретным кнутам и пряникам, в) размыты в формулировках (гармонизация, общие подходы, сближение), то есть их можно толковать по-разному и годами бодаться за эти трактовки.
В конце концов, у нас больше 20 лет подписан и вступил в силу договор о единой валюте, парламенте, конституции и даже символике, а мы не можем даже роуминг окончательно отменить.
То же касается подписанной союзной военной доктрины и концепции миграционной политики. Это декларации, которые, в отличие от размещенных под Гродно учебно-боевого центра и С-400, не имеют прямых последствий и принимаются скорее для помпы.
...Но финализация дорожных карт символически важна. Стороны своими руками понизили планку амбиций союзного строительства, выведя темы вроде единой валюты в необозримое будущее.
То, что Лукашенко еще на шаг приблизился к признанию Крыма российским (поздравив крымчан с днем российского народного единства) и попросил туда его свозить, означает, что Минск снова решил вместо действий налегать на риторику, массаж кремлевских эрогенных зон.
Обычно Лукашенко делает так, когда не готов предложить реальных уступок. Интересно, что будет, если Путин всерьез пригласит и, например, публично. Давать заднюю? Соловьевы-Киселевы уничтожат в тот же вечер в своих шоу. Ехать - рискнуть миллиардными продажами топлива в Украину.
"Эпохальность" момента с точки зрения России подчеркивается тем фактом, что по сути Путин отошел с праздника в Крыму на зум-колл с Минском.