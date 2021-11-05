

Фото пресс-службы Лукашенко

4 ноября режимы Путина и Лукашенко утвердили новый план интеграции - три десятка документов по отраслям. Как подчеркивает Светлана Тихановская, "все соглашения и документы, подписанные режимом после выборов, нелегитимны и могут быть пересмотрены новым правительством". "Проигравшему выборы человеку народ не давал полномочий вести переговоры от его имени - особенно по вопросам, которые могут стать угрозой суверенитету Беларуси", - говорится в заявлении Тихановской.

В заседании Высшего госсовета Союзного государства Путин участвовал по видеосвязи из Севастополя. Независимые эксперты довольно скептически оценивают реальные перспективы интеграции, но для всех очевиден символический смысл события, приуроченного к российскому государственному празднику - так называемому Дню народного единства.

Основное внимание привлекли высказывания Лукашенко об оккупированном Крыме. Сначала он попросил Путина "через руководство Крыма передать самые теплые поздравления от белорусов крымчанам": "Они должны понимать, что они не одни, все мы рядом, будем держаться друг за друга и помогать в эти непростые времена". Затем Лукашенко пожаловался Путину на то, что "Украина закрыла для Беларуси небо и мы никак не можем попасть через Украину в Крым". И, наконец, перешел к самой опасной, хотя и "шуточной", части своего подобострастного монолога: "И вот Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано, сделано немало, по дороге провезет в Крым. Но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил".

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков тут же напомнил, что Лукашенко давно приглашали в Крым.

Сенсацию подогрел белорусский депутат Андрей Савиных, возглавляющий парламентскую комиссию по международным делам (по слухам, он метит в кресло главы МИДа). Савиных заявил в youtube-эфире у Владимира Соловьева: "И де-факто, и де-юре Крым давно был признан российским белорусской стороной. Единственное, чего не было - какого-то политического заявления, чтобы формализовать это, скажем так, для российского медийного пространства... И для нас Крым, скажем так, и месяц назад был неотъемлемой частью Российской Федерации".