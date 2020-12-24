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Также: Беларусь, Религия, Европа, Общество, Мир, Политика | Персоны: Дмитрий Галко, Александр Лукашенко

статья Усы и крестик

Дмитрий Галко, 24.12.2020
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Кондрусевич и Лукашенко в 2013 году. Фото: president.gov.by

Апостольская нунциатура в Беларуси сообщила, что больше "нет препятствий" для возвращения главы белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича на родину. По словам пресс-секретаря РКЦ в Беларуси Юрия Санько, Кондрусевич вот-вот вернется.

"Вместе с католическим сообществом Беларуси ждем возвращения архиепископа Тадеуша Кондрусевича, возвращения, запоздавшего несправедливо и неоправданно на почти четыре месяца, - говорится в коммюнике представительства ЕС в Беларуси. - Пусть это время испытаний будет для нас уроком стойкости, солидарности и общности духа. Искренне желаем спокойного Рождества, и добро пожаловать домой, Архиепископ".

Фактическое изгнание митрополита Кондрусевича, в прошлом лидера российских католиков, стало пиком противостояния Лукашенко с костелом и одним из самых громких политических скандалов после президентских выборов 9 августа.

Каждый раз, когда у Лукашенко портились отношения с Москвой, наступало потепление в отношениях с римско-католической церковью. По сути он использовал "католический фактор" как инструмент шантажа российского руководства. Но в целом Лукашенко относился к католикам, число которых составляет, по разным данным, от 15 до 20 процентов населения, с подозрением, видя в них агентов влияния Польши. Они сталкивались с трудностями при получении разрешений на строительство храмов. Ксендзам из Польши запрещали пастырскую деятельность в Беларуси и высылали их из страны за то, что они "занимаются политикой". В 2013 году против ксендза Владислава Лазара было возбуждено уголовное дело по обвинению в шпионаже. Полгода священнослужитель находился под стражей в СИЗО КГБ. Летом этого года власти грозились забрать Красный костел, храм в центре белорусской столицы, где не раз прятались от силовиков протестующие. Ему начислили неподъемный земельный налог.

Перед выборами 9 августа этого года белорусские католики проявили гражданскую активность. Так, группа верующих организовала кампанию "Католик не фальсифицирует", поддержанную клиром. Ее фактически поддержал и архиепископ Кондрусевич, когда заявил 2 июля, что "выборы должны быть честными, свободными и справедливыми".

Глава белорусского костела не только не поздравил Лукашенко 10 августа, но уже на следующий день призвал власти остановить насилие и сесть за стол переговоров с протестующими. На митинге в свою поддержку в Гродно 22 августа Лукашенко порекомендовал духовенству "остепениться и заняться своим делом", а также заявил, что "церкви, костелы - не для политики". Он призвал служителей церкви "не идти на поводу у отщепенцев": "Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием на это смотреть не будет".

23 августа по инициативе Кондрусевича состоялась его встреча с Юрием Караевым, на тот момент главой МВД Беларуси. "Все мы переживаем события последних дней особенным образом. Мы призываем к миру с обеих сторон и скорому урегулированию конфликта", - сказал католический иерарх. - Почему так жестко структуры действовали, какова была причина этого? Люди ходят по улицам, и я вижу: "Мы не забудем", "Мы не простим". Это ужас".

31 августа Кондрусевича не впустили в Беларусь, когда он возвращался на родину из Польши. Формально из-за признания недействительным его белорусского паспорта. Истинную причину запрета на въезд раскрыл Лукашенко на встрече с главой православной церкви: Кондрусевич в Польше "получал консультации, как разрушить нашу страну".

Позиция Лукашенко неожиданно изменилась после встречи 17 декабря с архиепископом Клаудио Гуджеротти, который был апостольским нунцием в Беларуси с 2011 по 2015 год. Гуджеротти привез письмо от понтифика с просьбой впустить Кондрусевича в Беларусь. Лукашенко попросил передать Франциску, которого он назвал "нашим папой римским" и "народным человеком", "самые теплые пожелания", а также предложил ему приезжать на лечение в Беларусь, если понадобится. Папское письмо, по словам министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, стало аргументом в пользу того, чтобы принять положительное решение, "несмотря на ряд негативных моментов, связанных с этой персоной (Кондрусевича. - Д.Г.).

"Будем считать, что они ошиблись", - сказал Лукашенко о неназванных религиозных лидерах, которые "повели себя по-антигосударственному".

Белорусский политолог Павел Усов считает, что "возвращение в Беларусь с "подачки" Лукашенко делает костел, и лично Кондрусевича, обязанным тирану и приведет к самоустранению от политических событий в стране". По мнению Усова, это "издевательство и насмешка над костелом" и "унижение белорусских граждан".

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Встреча Лукашенко с католическими епископами. 2017 год. Фото: president.gov.by

Не исключено, что условием возвращения Кондрусевича была его отставка. 11 декабря стало известно, что он подал соответствующее прошение и намерен передать его апостольскому нунцию в Беларуси Анте Йозичу. Кроме того, Йозич от лица белорусских католиков вместе с представителями других религиозных конфессий подписал 22 декабря письмо, в котором содержится призыв "забыть обиды и продолжить строить наш общий дом снова и вместе".

Провластный политолог Алексей Дзермант прокомментировал это обращение так: "По-настоящему ответственные лидеры религиозных общин понимают: лучше мир и согласие в обществе сохранить, чем раскачивать лодку. И, конечно же, совершенно недопустимо участие отдельных священнослужителей в различных политических акциях".

Это не означает, что Лукашенко отпустил белорусскому костелу все "грехи". Например, в сетку вещания госканала "Беларусь 1" на раннее утро 25 декабря не поставили рождественское телеобращения иерархов католической церкви. Вместо этого в программе телепередач зарезервировано время для выступления православного митрополита Вениамина в день памяти святителя Спиридона, епископа Тримифунтского.

По данным "Нашай Нівы", рождественская месса будет транслироваться не из Минска, а из Могилева. В программе она запланирована на 21:45. Как утверждает издание, власти не хотят, чтобы транслировалась служба во главе со вспомогательным епископом Юрием Кособуцким. Он не раз высказывался против насилия со стороны властей, а также резко раскритиковал разрушение народного мемориала памяти Романа Бондаренко. После чего Генпрокуратура вынесла ему официальное предупреждение.

Стоит отметить, что преследованиям в Беларуси на этот раз подверглось не только "подозрительное" религиозное меньшинство. Был отправлен в отставку митрополит Павел, глава белорусских православных. Павел поздравил Лукашенко с избранием на следующий день после выборов, 10 августа, вслед за предстоятелем всей РПЦ патриархом Кириллом. Однако 14 августа он извинился за это поздравление и отозвал его. По словам пресс-секретаря БПЦ Сергея Лепина, "митрополит получил информацию о событиях в Беларуси, он видел видео задержаний, он возмутился, ужаснулся и расстроился". Позже в отставку был отправлен и Лепин - после того как назвал "сатанинским" разрушение народного мемориала Романа Бондаренко. Как и католические священники, православные подвергались административным арестам. А священник Сергей Резанович вместе с семьей проходит по делу о "терроризме", основным фигурантом которого стал Николай Автухович.

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Дмитрий Галко, 24.12.2020
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Батьке нужен Папа

Дмитрий Галко, 16.09.2020

После чудовищного скандала с изгнанием главы белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича узурпатор наводит мосты с Ватиканом. Он пригласил в страну папу Франциска, и тот "рассмотрит возможность" визита. По сути понтифику предлагается отбеливать диктатуру. Ту же цель преследуют маневры Лукашенко в отношении хасидов, считает журналист Дмитрий Галко.
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