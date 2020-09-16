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Как сообщает сайт Римско-католической церкви в Беларуси, папа Франциск "рассмотрит" возможность визита в эту страну. Власти которой, напомним, не впустили после визита в Польшу главу белорусских католиков митрополита Тадеуша Кондрусевича, несмотря на его белорусское гражданство. Формально из-за того, что его паспорт был признан недействительным.

Это беспрецедентный случай в новейшей истории Беларуси. Такой недружественный шаг в отношении главы второй по величине религиозной конфессии в стране связывают с тем, что Кондрусевич публично осудил насилие против протестующих и заявил, что "фальсификации (на выборах. - Ред.) - тяжкий грех". 22 августа митрополит встречался с главой МВД Беларуси Юрием Караевым, после чего они сделали совместное заявление о "готовности сотрудничать во имя мира", а уже 31 августа католическому иерарху было отказано в возвращении на родину. Как утверждал сам Лукашенко, активно намекавший на то, что Запад якобы вынашивает планы по захвату преимущественно католического региона - Гродненской области, Кондрусевич "получил в Польше определенные задания". Потому его и не впустили.

16 сентября состоялось рукоположение нового папского нунция в Беларуси Анте Йозича в сан епископа. Поздравляя его с хиротонией, митрополит Кондрусевич отметил, что тот становится представителем Папы в Беларуси "в очень сложный момент". "В истории нашей мирной с политической, национальной и религиозной точки зрения страны никогда не случалось, чтобы брат поднимал руку на брата. В результате есть жертвы. Мы были свидетелями кровопролития на улицах и площадях наших городов. Многие люди получили ранения, тысячи задержаны. Это привело к глубокому расколу в нашем обществе, которое может спровоцировать гражданскую войну", - подчеркнул митрополит.

Приглашение Папе было передано через его представителя, архиепископа Пола Галлахера, посещавшего Беларусь с визитом с 11 по 14 сентября.

Лукашенко дважды, в 2009 и 2016 годах, встречался с понтификом. Оба раза встречи проходили на фоне охлаждения отношений официального Минска с Кремлем. На эти контакты косо смотрели в РПЦ, особенно на сделанное первый раз в 2016 году предложение Папе посетить Беларусь, которую Русская православная церковь рассматривает как свою "каноническую территорию".

Сейчас, когда, по выражению американских сенаторов, у Лукашенко не осталось "ни капли легитимности", с чем согласны и европейские политики, Папа - единственный авторитетный представитель условного Запада, к которому он может обратиться за поддержкой для улучшения своего имиджа. Похоже, в этом случае Лукашенко преследует ту же цель, что и в истории с хасидами, которые пока безуспешно прорываются через закрытую из-за пандемии белорусско-украинскую границу в Умань, чтобы отпраздновать там Новый год. Лукашенко предложил организовать для них полностью белорусскими силами "зеленый коридор". Отвезти и привезти назад. А ведь раньше он не раз позволял себе антисемитские высказывания, за что подвергался критике со стороны Израиля.

Однако те, кто зовет сейчас Папу в Беларусь с вполне очевидной целью - фактически "отбеливать" диктатуру, плохо знакомы с биографией понтифика. В период военной диктатуры в родной Аргентине Франциск занимал высокое положение в ордене иезуитов и в этом качестве был вынужден идти на различные компромиссы, держать политический нейтралитет даже в условиях репрессий против священников (включая лично знакомых), после чего долго сталкивался с обвинениями в "коллаборационизме" (эта тема отражена в фильме "Два Папы"). Белорусские власти, приглашая его, снова ставят Франциска перед тем же выбором, который он тяжело переживал и последствия которого мучительно преодолевал долгие годы.