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Похоже, 8 декабря Лукашенко раскрыл формулу, по которой он планирует выстроить новую конфигурацию власти в стране. Он останется главным, а вот президент главным быть перестанет. Эксперты сходятся во мнении, что предложение превратить так называемое Всебелорусское народное собрание (ВНС) в "конституционный орган", которому перейдут нынешние президентские полномочия, означает именно это.

Белорусский политолог Валерий Карбалевич считает, что Лукашенко планирует создать на базе ВНС некую постоянно действующую структуру - например, президиум, который сам же и возглавит. "В чем красота и преимущество ситуации, так это в том, что главе президиума ВНС, в отличие от президента, не нужно избираться. Потому что сам ВНС не избирается. Можно от имени народа руководить всю жизнь. После этого можно смело и легко выполнять свое обещание провести досрочные президентские выборы. И в самом деле: не обманул же, ушел с поста президента", - пишет Карбалевич. Такую или примерно такую схему предположили и другие эксперты.

История возникновения ВНС говорит, что для того оно и задумывалось. По сути юридически ничтожный орган, который нигде законодательно не прописан, созываемый по личной прихоти и по поручению Лукашенко, впервые был собран 19-20 октября 1996 года. Чтобы закрепить образ "всенародно избранного" вождя, "батьки" нации. С перекрытием всех подступов к месту его проведения силовиками, в том числе армейскими подразделениями. В самый разгар политического кризиса, противостояния президента и парламента, закончившегося окончательным оформлением диктатуры. Форум был созван за месяц до референдума, как раз завершившего это оформление. По его результатам Лукашенко, как он сам позже выразился, получил "царские полномочия". И теперь не хочет их отдавать даже полностью подконтрольным ему парламенту и правительству, потому что "будет полный бардак".

Наиболее откровенно о предназначении ВНС написал провластный белорусский политолог Юрий Шевцов еще в 2008 году: "Остальные институты власти президент выстраивает в зависимости от задач момента. Ни одна ветвь власти реально не может выступить опорой в борьбе с президентской властью потому, что реального разделения властей при наличии института Собрания - нет. Собрание может быть созвано президентом в любой момент, и в случае превращения, например, Верховного суда или парламента в центр оппозиции власти Лукашенко имеет легитимную возможность, обратившись к народу, посредством Собрания устранить любую бюрократическую фронду".

Так же убедительно обосновывали создание по инициативе Путина Общероссийского народного фронта в 2011-м, ссылаясь на то, как Иван Грозный в 1548 году "в обход бояр обратился напрямую к народу и собрал Земский собор".

Смешно говорить о "народе", который будут тщательно отбирать по президентскому указу штаб и комитеты, формируемые органами власти. "Народ", на который ссылаются подобные политические шарлатаны, состоит из истинных или мнимых сторонников власти, представляет собой максимально управляемую массовку, и его роль сводится исключительно к тому, чтобы побыть статистом в организованном вотуме доверия. Искупать вождя в положительной энергии "бурных, продолжительных аплодисментов". Всю эту политическую порнографию устраивали накануне президентских выборов. Для демонстрации того, что Лукашенко никуда уходить не собирается. Он зачитывал свои планы на следующую пятилетку, ему хлопали.

Если в 1996 году против проекта резолюции ВНС проголосовало одиннадцать человек (из почти пяти тысяч делегатов), то в дальнейшем такого разгула демократии не повторялось - делегаты принимали документы уже единогласно. В 2006 году на форум пытался попасть оппозиционный кандидат в президенты Александр Козулин. Для него это закончилось публичным избиением и задержанием. По словам Козулина, в микроавтобусе, в котором его отвезли в участок, всю дорогу на нем сидел сотрудник милиции.

Другой формы коммуникации с оппонентами режим не знает. Четверть века назад Лукашенко, выступая перед делегатами ВНС, объявил своих оппонентов "отморозками" и заявил, что "страну без боя не отдаст", тем более Россия не позволит, чтобы "последний оплот перед Москвой был свергнут". В общем, говорил ровно то же самое, что говорит и сейчас. О том же будет говорить и дальше, если этот фонтан кто-нибудь наконец не заткнет.

Насколько хитроумна идея превращения ВНС в некий суперинститут, можно ли сказать, что Лукашенко "всех переиграл"? ВНС - вещь технически громоздкая. Режиму даже инаугурацию пришлось проводить тайно. В присутствии всего лишь нескольких сотен человек, которых на нее собрали втемную. Запланированный "мегамитинг" в поддержку Лукашенко в итоге отменили. Да что там говорить, если срезать крамольные бело-красно-белые ленточки по протестным дворам ездила пресс-секретарь Лукашенко в компании главы Федерации хоккея и под прикрытием руководства МВД. Заправляясь подаренной российским послом "Массандрой" для храбрости.

Провести с должной помпой такой форум в нынешней ситуации едва ли удастся. На выходе будет пшик. Сама задача собрать обычное количество делегатов представляется проблематичной. Белорусскому протесту, возможно, не хватает сил, дерзости или здоровой агрессии, чтобы противостоять звериной жестокости режима. Но ему повезло с Лукашенко, который демонстрирует завидное мастерство стрельбы себе в ногу. Здесь он скорее снова сам себя переиграл. И окажется погребенным под этим нагромождением симулякров.