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Задержание в Бресте 20 сентября. Кадр видео

43-й день протестов, если считать со дня выборов, показал, что белорусы сдаваться не намерены. По оценкам старейшего белорусского печатного издания "Наша Ніва", в уже традиционном воскресном Марше в Минске приняли участие около 150 тысяч человек. Многолюдные акции протеста прошли также в Гродно, Бресте, Гомеле, Витебске, Могилеве и ряде других городов.

Вопреки заявлению Александра Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Сочи о том, что протестующим якобы дают беспрепятственно "пройтись" по воскресеньям, акции почти всюду были жестоко атакованы силовиками. Если раньше в Минске "хапун" устраивали по окончании митинга, нападая на задержавшихся на улице участников, то в это воскресенье была атакована и рассеяна основная колонна демонстрантов. В течение дня в белорусской столице не было мобильного интернета, весь центр города был перекрыт. Равно как и подступы к Дворцу Независимости, который, согласно предварительному плану, предложенному telegram-каналом Nexta, предполагалось окружить в воскресенье. Этот план не удался. Однако массовое шествие состоялось и длилось не менее пяти часов.

"В Беларуси есть море. Это море белорусов", как сказал кто-то еще в самом начале протестов. Оно как по волшебству появилось этим летом - яркое, бурное, сверкающее море людей. И снесло все понты нашего недоксеркса, да и крышу ему заодно. И вот он приказал высечь это море. Чтобы превратить его обратно в тихое мертвое болото. Не получится", - написала Ирина Батакова, автор антиутопии о России "Белый, красный, черный, серый".

"Высечь" протестующих пытались уже накануне, в субботу, когда было задержано свыше 300 участниц женского марша. В том числе легендарная 73-летняя активистка Нина Багинская. А также Саша Гуща - девушка, которая в раннем детстве потеряла кисти рук и получила сильные ожоги лица из-за пожара. В свое время ей присудили международную детскую премию "Преклонение", после чего с ней встречался и фотографировался Александр Лукашенко.

Кроме того, была предпринята первая попытка осуществить угрозу изъятия детей у участников протестов: шестилетнего Артема, сына активистов "Европейской Беларуси" Елены Лазарчик и Сергея Мацкойтя, увезли в приют из-за того, что мама не смогла забрать его из школы - она находилась в отделении милиции. В эту субботу несколько сот человек пришли к приюту, чтобы поддержать родителей Артема. Мальчика в итоге вернули в семью.

В прошлый вторник неизвестные в штатском и в масках задержали Степана Латыпова - человека редкой профессии, арбориста ("древесного хирурга"), который ухаживал в том числе за деревьями в резиденциях Лукашенко. Степан загородил собой теперь уже культовый мурал на улице Червякова в Минске, требуя у неизвестных, которые регулярно приезжали этот мурал уничтожать, предъявить документы. Латыпова жестоко задержали, в его квартире провели обыск, изъяв технику и деньги. Из подъезда его выводили хромающим и с завязанным ртом. Теперь Латыпова обвиняют в том, что он якобы пытался использовать против силовиков ядовитые вещества.

Власти пытаются подавить любую районную и дворовую активность, объявив чаты, через которые люди знакомятся и объединяются на местах, "революционными штабами". Встречи локальных сообществ обычно проходят в формате концертов, пикников и посиделок, люди приходят на них семьями. Тем не менее и такие встречи белорусские власти пытаются везде и всюду разгонять. Так, в субботу был разогнан концерт в лесопарке на Ангарской в Минске, музыканты арестованы. Более того, на следующий день коммунальные службы демонтировали в лесопарке все лавочки.

По оценкам правозащитников, число задержанных со дня выборов достигло 12 тысяч человек - рекорд для Беларуси. Около 300 человек сидят в СИЗО либо находятся под подпиской в рамках уголовных дел по политическим мотивам. Среди них 18-летняя Соня, которая разрисовала баллончиком спецтехнику системы "Рубеж". Ее обвиняют сразу по двум статьям УК. Также заведено уголовное дело как минимум на одну девушку, сорвавшую маску с силовика. А на милиционера, который 13 сентября в Жодино ударом в лицо свалил женщину с ног, дела не заводилось. Равно как не открыто ни одного уголовного дела по фактам пыток и убийств.

В это воскресенье в Гродно силовиками жестко была задержана женщина на поздних сроках беременности. Молодого парня по неизвестным причинам там же вытащили из машины, разбив в ней стекла, и придавили коленом к асфальту. В Бресте против протестующих был применен слезоточивый газ, а также звучали выстрелы (предположительно в воздух). В этом городе на юго-западе Беларуси на видео попали стычки протестующих с силовиками. Как минимум один инцидент, когда протестующие отбивали задержанного у силовиков, зафиксирован в Лиде. На момент написания статьи было известно о более чем 100 задержанных только в Минске, список постоянно обновляется.

Тем не менее, несмотря на мрачные прогнозы адептов классических революций прошлого, уверенных, что мирный протест неизбежно должен "сдуться", белорусский протест продолжается в режиме систолы-диастолы. Становясь чуть более злым, поскольку власти его не только игнорируют, но и жестоко подавляют, он все же остается мирным, не теряет динамики, ряды участников не редеют.

Более того, гражданское общество переходит в контратаку. Киберпартизаны передали каналу Nexta первую часть списка сотрудников МВД: имя, фамилия, год рождения, место работы и должность. Ярослав Лихачевский, глава стартапа Deepdee и сооснователь фонда BYSOL (созданного для поддержки тех, кто лишился работы по политическим причинам, в том числе силовиков, готовых покинуть службу в знак протеста), говорит, что результат не заставил себя ждать: "Деанонимизация работает очень хорошо. Вчера была опубликована тысяча имен силовиков, и 200 из них вчера же пришли к нам с заявками и просьбой исключить из списка. Они сказали, что готовы выходить из системы и не участвовать в этом. То есть конверсия 20 процентов - это очень хорошие цифры".