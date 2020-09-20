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Задержание в Бресте 20 сентября. Кадр видео
43-й день протестов, если считать со дня выборов, показал, что белорусы сдаваться не намерены. По оценкам старейшего белорусского печатного издания "Наша Ніва", в уже традиционном воскресном Марше в Минске приняли участие около 150 тысяч человек. Многолюдные акции протеста прошли также в Гродно, Бресте, Гомеле, Витебске, Могилеве и ряде других городов.
Вопреки заявлению Александра Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Сочи о том, что протестующим якобы дают беспрепятственно "пройтись" по воскресеньям, акции почти всюду были жестоко атакованы силовиками. Если раньше в Минске "хапун" устраивали по окончании митинга, нападая на задержавшихся на улице участников, то в это воскресенье была атакована и рассеяна основная колонна демонстрантов. В течение дня в белорусской столице не было мобильного интернета, весь центр города был перекрыт. Равно как и подступы к Дворцу Независимости, который, согласно предварительному плану, предложенному telegram-каналом Nexta, предполагалось окружить в воскресенье. Этот план не удался. Однако массовое шествие состоялось и длилось не менее пяти часов.
Минск. 20.09.2020 pic.twitter.com/nYvK0PldZL— Грани.Ру (@GraniTweet) September 20, 2020
"В Беларуси есть море. Это море белорусов", как сказал кто-то еще в самом начале протестов. Оно как по волшебству появилось этим летом - яркое, бурное, сверкающее море людей. И снесло все понты нашего недоксеркса, да и крышу ему заодно. И вот он приказал высечь это море. Чтобы превратить его обратно в тихое мертвое болото. Не получится", - написала Ирина Батакова, автор антиутопии о России "Белый, красный, черный, серый".
"Высечь" протестующих пытались уже накануне, в субботу, когда было задержано свыше 300 участниц женского марша. В том числе легендарная 73-летняя активистка Нина Багинская. А также Саша Гуща - девушка, которая в раннем детстве потеряла кисти рук и получила сильные ожоги лица из-за пожара. В свое время ей присудили международную детскую премию "Преклонение", после чего с ней встречался и фотографировался Александр Лукашенко.
Кроме того, была предпринята первая попытка осуществить угрозу изъятия детей у участников протестов: шестилетнего Артема, сына активистов "Европейской Беларуси" Елены Лазарчик и Сергея Мацкойтя, увезли в приют из-за того, что мама не смогла забрать его из школы - она находилась в отделении милиции. В эту субботу несколько сот человек пришли к приюту, чтобы поддержать родителей Артема. Мальчика в итоге вернули в семью.
В прошлый вторник неизвестные в штатском и в масках задержали Степана Латыпова - человека редкой профессии, арбориста ("древесного хирурга"), который ухаживал в том числе за деревьями в резиденциях Лукашенко. Степан загородил собой теперь уже культовый мурал на улице Червякова в Минске, требуя у неизвестных, которые регулярно приезжали этот мурал уничтожать, предъявить документы. Латыпова жестоко задержали, в его квартире провели обыск, изъяв технику и деньги. Из подъезда его выводили хромающим и с завязанным ртом. Теперь Латыпова обвиняют в том, что он якобы пытался использовать против силовиков ядовитые вещества.
Власти пытаются подавить любую районную и дворовую активность, объявив чаты, через которые люди знакомятся и объединяются на местах, "революционными штабами". Встречи локальных сообществ обычно проходят в формате концертов, пикников и посиделок, люди приходят на них семьями. Тем не менее и такие встречи белорусские власти пытаются везде и всюду разгонять. Так, в субботу был разогнан концерт в лесопарке на Ангарской в Минске, музыканты арестованы. Более того, на следующий день коммунальные службы демонтировали в лесопарке все лавочки.
Ладушки с карателями в Минске. pic.twitter.com/Azc7zKFqmE— Грани.Ру (@GraniTweet) September 20, 2020
По оценкам правозащитников, число задержанных со дня выборов достигло 12 тысяч человек - рекорд для Беларуси. Около 300 человек сидят в СИЗО либо находятся под подпиской в рамках уголовных дел по политическим мотивам. Среди них 18-летняя Соня, которая разрисовала баллончиком спецтехнику системы "Рубеж". Ее обвиняют сразу по двум статьям УК. Также заведено уголовное дело как минимум на одну девушку, сорвавшую маску с силовика. А на милиционера, который 13 сентября в Жодино ударом в лицо свалил женщину с ног, дела не заводилось. Равно как не открыто ни одного уголовного дела по фактам пыток и убийств.
В это воскресенье в Гродно силовиками жестко была задержана женщина на поздних сроках беременности. Молодого парня по неизвестным причинам там же вытащили из машины, разбив в ней стекла, и придавили коленом к асфальту. В Бресте против протестующих был применен слезоточивый газ, а также звучали выстрелы (предположительно в воздух). В этом городе на юго-западе Беларуси на видео попали стычки протестующих с силовиками. Как минимум один инцидент, когда протестующие отбивали задержанного у силовиков, зафиксирован в Лиде. На момент написания статьи было известно о более чем 100 задержанных только в Минске, список постоянно обновляется.
Тем не менее, несмотря на мрачные прогнозы адептов классических революций прошлого, уверенных, что мирный протест неизбежно должен "сдуться", белорусский протест продолжается в режиме систолы-диастолы. Становясь чуть более злым, поскольку власти его не только игнорируют, но и жестоко подавляют, он все же остается мирным, не теряет динамики, ряды участников не редеют.
Более того, гражданское общество переходит в контратаку. Киберпартизаны передали каналу Nexta первую часть списка сотрудников МВД: имя, фамилия, год рождения, место работы и должность. Ярослав Лихачевский, глава стартапа Deepdee и сооснователь фонда BYSOL (созданного для поддержки тех, кто лишился работы по политическим причинам, в том числе силовиков, готовых покинуть службу в знак протеста), говорит, что результат не заставил себя ждать: "Деанонимизация работает очень хорошо. Вчера была опубликована тысяча имен силовиков, и 200 из них вчера же пришли к нам с заявками и просьбой исключить из списка. Они сказали, что готовы выходить из системы и не участвовать в этом. То есть конверсия 20 процентов - это очень хорошие цифры".
Никаких братьев никогда не было. А были лишь красивые слова, прикрывавшие фактическую оккупацию вашей страны. И была культурная экспансии, которая привела к маргинализации белорусского языка, культуры, самовосприятия белорусского народа. Теперь, выбравшись из этой скорлупы, белорусы могут ощущать себя намного проще, могут строить свою собственную страну, свою собственную жизнь. Если, конечно, отстоят свою свободу.