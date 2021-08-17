Для России главной проблемой в отношениях с "Талибаном" будет подтверждение гарантий отказа от оперирования за пределами Афганистана, от экспансии, военной и идеологической, на территории Центральной Азии. До сих пор талибов нельзя было упрекнуть в этом, за 27 лет существования такого не отмечено ни разу.

В зависимости от этого подтверждения гарантий Москва будет способствовать политическому признанию талибов и исключению их из списка террористических организаций ООН. Станет ли Москва исключать их из своего списка, сказать сложно. Но тем не менее это требование "Талибана" к США, к ООН - одно из главных сегодня - найдет понимание прежде всего в России.

Вряд ли можно ожидать от Москвы какой-то значительной финансовой помощи Кабулу. Этим будут заниматься американцы и коллективный Запад, потому что он в значительной степени несет ответственность за то, что случилось сегодня в Афганистане. Россия здесь, что называется, не при делах. Но, конечно, будет извлекать из этого пропагандистские политические дивиденды.

А влияние на талибов будет вот таким очень политически выраженным, потому что для них Россия будет лояльным патроном. И они будут стараться в полной степени это использовать.

https://republic.ru/posts/101321