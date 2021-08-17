"Талибан" выходит из бана
Нынешние события в Афганистане - огромный удар по авторитету США, "коллективного Запада", по самой концепции гуманитарного вмешательства и в какой-то степени - по идее универсальности человеческих прав и свобод. Россия хвалит талибов за "адекватность" и не собирается эвакуировать свое посольство из Кабула. По словам российского посла Дмитрия Жирнова, "при террористах лучше, чем при Гани" (президент Ашраф Гани бежал из страны). Российская пропаганда, конечно, старается выжать максимум из американского поражения. Как далеко зайдет сотрудничество Кремля с запрещенной в России террористической организацией "Талибан"?
Игорь Яковенко, публицистВсе 20 лет, пока США были в Афганистане, удерживали эту страну в каком-то более-менее безопасном для соседей положении, Россия постоянно пыталась строить им всякие гадости. Добились того, что США лишились опорных баз в Центральной Азии, ну и беспрерывно бурчали себе под нос об оккупации Афганистана американской военщиной. Теперь это проблема путинского режима.
https://yakovenkoigor.blogspot.com/2021/08/blog-post_16.html
Аркадий Дубнов, эксперт по Центральной АзииДля России главной проблемой в отношениях с "Талибаном" будет подтверждение гарантий отказа от оперирования за пределами Афганистана, от экспансии, военной и идеологической, на территории Центральной Азии. До сих пор талибов нельзя было упрекнуть в этом, за 27 лет существования такого не отмечено ни разу.
В зависимости от этого подтверждения гарантий Москва будет способствовать политическому признанию талибов и исключению их из списка террористических организаций ООН. Станет ли Москва исключать их из своего списка, сказать сложно. Но тем не менее это требование "Талибана" к США, к ООН - одно из главных сегодня - найдет понимание прежде всего в России.
Вряд ли можно ожидать от Москвы какой-то значительной финансовой помощи Кабулу. Этим будут заниматься американцы и коллективный Запад, потому что он в значительной степени несет ответственность за то, что случилось сегодня в Афганистане. Россия здесь, что называется, не при делах. Но, конечно, будет извлекать из этого пропагандистские политические дивиденды.
А влияние на талибов будет вот таким очень политически выраженным, потому что для них Россия будет лояльным патроном. И они будут стараться в полной степени это использовать.
Алексей Макаркин, политологЦентральная Азия. Здесь есть несколько рисков. Первый - конкретные действия талибов по продвижению на север. Вряд ли руководство Талибана именно сейчас захочет начать экспансию, но это не значит, что оно не предпримет таких действий в дальнейшем. Особенно в условиях прекращения зарубежной помощи - в трудных финансовых ситуациях победоносные войны оказываются востребованными. Второй - реальная степень контроля талибских лидеров за различными вооруженными группами, которые могут действовать самостоятельно. Третий - демонстрационный эффект победы террористов в отдельно взятой стране для их симпатизантов. В любом случае Россия будет заниматься сдерживанием талибов в регионе и поддержкой союзников по ОДКБ.
...Победа талибов может дать импульс радикальным группам внутри России. Талибы - традиционалисты, а не ваххабиты, с которыми в России обычно связывают исламский радикализм... Но это как раз может повысить риск, так как пропаганда может вестись в традиционалистских общинах, будучи более совместима с их взглядами и практиками. Сторонником талибов можно стать и не порывая с ханафитским мазхабом. Противодействие будет вестись как идеологическими, так и спецслужбистскими, силовыми методами, результат неочевиден.
Иван Курилла, историкНапомню, что решение США в 2001 году войти в Афганистан было поддержано Россией не только потому, что Путин тогда хотел дружить с Америкой, или потому, что война в Чечне тогда была переосмыслена как часть "глобальной войны с терроризмом". Но и потому, что одной из главных проблем российской внешней политики на рубеже веков была судьба стран Центральной Азии, которые выглядели незащищенными перед исламизмом талибов. Именно поэтому Россия предоставила США воздушный коридор и даже "перевалочный пункт" в Ульяновске, и дала согласие на открытие военных баз США в Узбекистане и Кыргызстане.
Так вот. Похоже, ситуация возвращается в 2001 год. США признают неудачу, Россия и ее среднеазиатские союзники сталкиваются с новой угрозой.
https://www.facebook.com/ivan.kurilla.9/posts/10165133544940018
Сергей Медведев, профессор Свободного университетаЭто крупнейшая символическая победа над США и большой шаг к демодернизации мира и новому средневековью. Эхо этой победы еще долго будет аукаться - причем в Москве гораздо сильнее, чем в Вашингтоне: мы всем телом развернуты к этой дуге нестабильности, это наш фронт, а не американский. XXI век, как начался 11 сентября 2001 года, так и продолжает свое свободное падение в хаос.
https://www.facebook.com/sergei.medvedev3/posts/10226400773993987
Лилия Шевцова, политологКонечно, власть талибов возвращает в повестку дня угрозу мирового терроризма. Здесь неизбежно сотрудничество Запада с Россией и Китаем. Возможно, "Талибан" смягчит идеологическую конфронтацию между соперниками. "Талибан" сыграет и другую роль, заставив Запад задуматься о том, как продвигать свои ценности, чтобы избежать унизительных провалов.
Запад стал иным после Вьетнама. Запад станет иным после Афганистана. К этому России нужно готовиться. А тот факт, что поражение США создает зону нестабильности вблизи российской границы и непонятно, что с этим делать, говорит о том, что поражение Америки - необязательно благо для России.
Вместо того чтобы злорадствовать и наслаждаться американским провалом, нам лучше усвоить его уроки для России, которая так и не сделала выводов из своего афганского поражения: нельзя вовлекаться в авантюру, не имея представления о ее последствиях и о том, как из нее выходить; есть войны, которые нельзя выиграть.
https://www.facebook.com/ShevtsovaLilia/posts/2961300217460123
Станислав Кучер, журналистДля России триумф талибов - это прямая и явная угроза национальной безопасности. Теперь все граничащие с Афганистаном страны так называемого СНГ, то есть южного подбрюшья России, в зоне повышенного риска. Никогда еще перспектива экспансии ультрарадикального ислама не была настолько велика, как сейчас... При наличии желания появление талибов в Душанбе - просто вопрос времени... И геополитически, и идеологически для России триумф талибов опаснее, чем для США.
...Я легко могу себе представить, как в России при определенных обстоятельствах поднимает голову условный православно-народный Талибан. То есть некая третья сила, которая одинаково ненавидит проворовавшуюся власть и ее союзников, либералов и собирательный Запад, который, по их мнению, ничего кроме зла России за всю ее историю не принес.
Николай Митрохин, историк, социологСудя по реакции российского, китайского и иранского посольств, которые никуда эвакуироваться не собираются, круг друзей движения "Талибан" и нового Афганистана под их руководством определился. И победа "Талибана" РФ вполне устраивает. Еще бы - как рассказывает на публику специалист по тайным связям и бородатым радикалам М. Шевченко, там все военное крыло училось некогда в СССР и были вполне себе партийцами. Вербовка ГРУ их в Киевском общевойсковом - может, просто факт их биографии, а может, и повод к сотрудничеству, но, в общем, можно теперь поверить, что им действительно приплачивали за убитых американцев (а может, конечно, и нет).
Но в любом случае с точки зрения официальной российской геополитики крах демократии европейского типа в Афганистане - большая победа консервативного авторитарного интернационала, в котором РФ играет не последнюю роль. Однако помимо лицезрения униженного противнка еще более важно, что талибы взяли контроль над ключевой страной Средней Азии. А это значит, что американские и европейские интересы ушли из зоны "жизненно важных интересов" РФ или, проще говоря, от границ бывшего СССР. То есть если раньше постсоветские страны Средней Азии интересовали США и ЕС как транзит к контингенту в Афганистане, то теперь этот интерес пропал.
Страны Средней Азии теперь зажаты между интересами Китая, Турции, РФ и опасными соседями с юга. При этом Турция далеко и воевать в регион не полезет. Поэтому для РФ открывается "окно возможности" расставить всюду свои гарнизоны, как это прошлой зимой произошло на Южном Кавказе. Ну а дальше мягко и системно давить. Если Кыргызстан и Таджикистан - российские сателлиты, то Узбекистан вел себя в последние 20 лет независимо, а Туркменистан слишком глядел в сторону Ирана. С туркменами, я думаю, сейчас связываться не будут, а вот за Узкбекистан возьмутся всерьез. Российские войска уже там (впервые за 25 лет), пока на "учениях" (но уже пара тысяч человек). Но, я думаю, все это закончится открытием российских баз в Термезе, Карши, Фергане (там, где в учебках проходила молодость российских генералов) и какого-то центра координации и авиабазы в Ташкенте.
https://www.facebook.com/nikolay.mitrokhin.1/posts/2319052108232441
Роман Попков, журналистНу и важный урок из всей этой афганской истории. Украине, Балтии и прочим странам Интермариума, находящимся на переднем краю Европы, нужно рассчитывать в противостоянии с Кремлем только на себя. Разумеется, брать от Вашингтона все, что он пока дает, весь материально-технический ресурс. Но среднесрочно и долгосрочно рассчитывать только на себя. Это мрачно звучит. Но куда мрачнее будет неожиданно для себя оказаться преданным в судьбоносный день Х, когда все будет поставлено на карту, а очередной маразматик из Овального кабинета белозубо улыбнется и на прощание помашет рукой.
https://www.facebook.com/roman.popkov.56/posts/4370149659709522