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В Киргизии проходят президентские выборы. Как сообщает AКИpress, за первые пять часов проголосовали около 800 тысяч человек, то есть 26,5 процентов всех избирателей.

От имеющей большинство в Жогорку Кенеше (парламенте) Киргизии Социал-демократической партии на пост главы государства баллотируется премьер-министр страны Сооронбай Жээнбеков. Основным оппозиционным кандидатом считается лидер партии "Республика-Ата Журт" Омурбек Бабанов. Также в выборах участвуют глава партии "Бүтүн Кыргызстан" Адахан Мадумаров, кандидат от партии "Акшумкар" Темир Сериев, самодвиженцы Арсланбек Малиев, Токтайым Уметалиева, Арстанбек Абдылаев, Азимбек Бекназаров, Эрнис Зарлыков, Улукбек Кочкоров, Таалатбек Масадыков.

Жээнбекова поддерживает действующий президент Алмазбек Атамбаев, сам он не стал выдвигаться на второй срок.

Как передает TengriNews, Жээнбеков и Бабанов уже проголосовали на своих избирательных участках в Бишкеке.

Бабанов обвиняет сторонников Жээнбекова в подкупе избирателей в день голосования. "К сожалению, у нас нет честных и чистых выборов", - заявил кандидат.

Между тем, как сообщает "Сводка", сотрудники Госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали по обвинению в подготовке массовых беспорядков экс-депутата парламента страны Казыбека Шайымбетова. По версии силовиков, он собирался устроить волнения с захватом административных зданий в случае проигрыша Бабанова.

Накануне проходило досрочное голосование. Оно также сопровождалось нарушениями: Фергана.Ру сообщала о скупке голосов за Жээнбекова в Оше. В тот же день ЦИК страны случайно опубликовал некие результаты голосования еще до его начала. Согласно этой таблице, побеждал Жээнбеков, на втором месте был Сериев. Позже эти даннные исчезли с сайта избиркома, в комиссии их появление объяснили настройкой оборудования.

Голосование проходит на фоне обострения отношений Киргизии и Казахстана после заявлений Атамбаева, обвинившего соседнюю страну во вмешательстве в президентские выборы.

Нынешние президентские выборы - вторые после апрельской революции 2010 года.