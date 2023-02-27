Выстроенную не без его помощи современную криминальную диктатуру спецслужб сталинского типа Павловский называет даже не "суверенной демократией", а "первым в России некоммунистическим интеллектуальным режимом". Для таких заявлений требуется либо беспрецедентный цинизм, либо полная оторванность от действительности.