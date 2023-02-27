Обольщение подлостью
Глеб Павловский на банкете "Эха Москвы" в 2003 году. Фото Дмитрия Борко.
Российские интеллектуалы прощаются с Глебом Павловским - "сложным и ярким", "очень сложным и очень русским", "профессионально трезвым и честным", "интеллектуально смелым", "страстным и довольно бесстрашным". Бывшего главу Фонда эффективной политики называют даже "одним из самых значительных русских умов минувшей эпохи" и "трагическим гуманистом".
О ключевой роли Павловского в выстраивании идеологии и технологии путинизма упоминают как о простительном заблуждении, призывая "не преувеличивать нанесенный им вред".
После того как Павловский проиграл в аппаратной борьбе и был изгнан из Кремля, он более 10 лет выступал в роли респектабельного публичного интеллектуала. В 2015 году попытка начать разговор о репутационной антисанитарии в оппозиционных медиа быстро захлебнулась.
Стоит напомнить, что Павловский еще в 2008 году опубликовал у себя в "Русском журнале" план захвата Украины.
Ниже - подборка цитат Павловского по материалам нашей рубрики "Дерьмометр".
- Попытка выставить Путина из русской политики была бы крайней формой национальной измены... Главное - Владимир Путин победил, и его триумф - Россия - уравнивает всех граждан. Мы все делим славу и честь его победы... В сущности Путин сегодня - победитель, а не президент, и власть его уже теперь - власть победителя. Власть национального гения - чудная власть... Здесь нет и не может быть никаких компромиссов... Вольно в хорошую погоду оппозиционно гулять по безопасной путинской Москве. Но представьте себе, что кто-нибудь из гуляющих попытался бы реально, а не шутовски поднять руку на Путина, - вся сцена тут же переменится... Нация реально ощерится, а противные ей разбегутся... Мы верны Путину, Путин верен Конституции, и он Верховный Главнокомандующий.
(2007)
- Один и тот же публичный интеллектуал обвинит Сталина в том, что он играл жизнью миллионов, а на смерть Гайдара скажет, что у Гайдара не было иного способа спасти страну, как пожертвовать жизнью и собственностью миллионов... Они (трусы. - Ред.) призывают Сталина, Сахарова и Ельцина. Гайдара вдруг хвалят за то же, за что осуждают Сталина. Он взял-де на себя ответственность "вершить дело истории", выполнить миссию "злодея развития", как это называлось в русском XIX веке.
(2009)
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После того как граждане в 1991 году большинством по всей стране совершили ряд известных ошибок, в которых они почти сразу же вслед за тем признались, они поняли, что должны быть воспитаны. Они передоверили фактически формирование государственной власти своему лидеру... Теперь граждане, действуя в рамках своей Конституции, сами самостоятельно, как зрелые граждане... формируют свою власть. А их воспитатель присматривает, чтобы не случилось ничего плохого.
(2008)
- Если это убийство (Анны Политковской. - Ред.) является частью сценария, что более вероятно, чем обратное, то наверняка нас ждет в ближайшее время массированная международная кампания, в которой убийство Политковской будет увязываться с противостоянием Саакашвили России, с законом о некоммерческих организациях, и будет превращаться в обвинительное заключение в отношении России и режима Путина как нелегитимного режима. Это вполне вероятно и поэтому очень важно сейчас приложить все силы, чтобы разыскать мерзавцев, кем бы они ни оказались...Наиболее подозрительными будут те, кто будет навязывать сейчас готовую версию политического убийства с целью превратить его в форму политических действий. Скорее всего, именно эти люди и работают в рамках данного сценария.
(2006)
- Эта лживая идея, что человек имеет право маршировать через весь город в другое место, чем ему разрешили, - это провокация.
(2007)
- У Путина есть долг лидерства. Для реализации долга у него должны быть развязаны руки. Наверное, правильно, если бы он мог использовать более прямые формы коммуникации со страной, чем сегодня. Он должен быть готов разговаривать с людьми, которые ему верят, и высказывать вслух идеи, которые могут не нравиться властям.
(2006)
- Вот Путин ради верности Конституции готов уходить. А ему не нужно уходить, его поддержка в стране растет. За годы президентства Путина построена Россия.
(2006)
- Готовы ли мы - избиратели - понять, каким образом мы сохраним уверенность, что у нации, созданной Путиным, останется такой лидер, как Путин. Неважно, кем он будет работать и на какой он будет должности. Важно, что на нас надвигается новый серьезный мировой передел, и демократическая нация не может отпустить своего лидера. Она может дать ему перейти с одной работы на другую работу, но не может с ним расстаться.
(2007)
- Эксперты, лояльные существующему порядку, прежде чем сознаться в нелюбви к ТВ, подчеркивают его глубокие достижения. Существующее медиапространство обладает серьезными достоинствами... Оно стабилизирует политическую жизнь, создает конституционную предсказуемость электорального поведения. Здесь стоит уточнить: в принципе действующий "консенсус" редакционной политики вывел за рамки допустимого в СМИ популяризацию партий, враждебных духу и букве Конституции, а также популистских движений и сил полуфашистского-полуреволюционного характера.
(2008)
- То, что захватили, переделяется только в драке. В драке.. И если вы хотите в этой драке быть на стороне силы... Надо голосовать за сторону Путина. Если вы не хотите в будущей борьбе остаться со слабой стороной... Справедливость там, где Путин.
(2007)
- Меня тошнит от пассивных лузеров. Распад СССР был моей неудачей как политика. Пережив в начале 90-х крушение страны, я не желал присутствовать при нем еще раз. И искал силу, способную исключить такой сценарий. С крушением Союза было разрушено все, что создавали в 70-80-е годы, - широкое демократическое движение.
(2009)
- Путин был в каком-то смысле действительно простым советским человеком. Важно: советским простым! Советский человек мог себе позволить быть простым, потому что на самом деле был совсем не прост. Советский народ был утонченно передовой народ, пронизанный культом знания, культом справедливости, если хотите, это был народ-аристократ. А аристократам простота дается проще, аристократы, они всегда просты. А у Медведева уже нет этого преимущества, он формировался в новой России, это другой человек, но для него есть важное обстоятельство: согласие с Путиным его личный ресурс... Медведев год тому оказался перед реальной угрозой России, он не о Путине думал, когда грузины вторглись в Осетию, а о России на Кавказе. Если бы он ничего не сделал в этой ситуации, то сегодня, летом 2009 года, мы бы были Россией без Кавказа, может быть, и без России вообще. Беловежские соглашения все время подстрекают пробовать: если могла тогда в 91-м группа ребят-политиков, не имея прав, тайно, сидя в санатории, распустить государство, то, может, это можно и еще раз сделать? Эта мысль засела у очень многих. Я не хочу обсуждать и осуждать эти Беловежские соглашения, но это было неправильно сделано. Советский Союз можно было по-человечески распустить, а не так по-свински, как это было сделано. И эта модель постоянно подстрекает то Басаева, то Саакашвили, то еще кого-то пробовать нас на роспуск - то с этой стороны, то с той стороны качнуть систему.
(2009)
- Вы понимаете, я думаю, что здесь мешает высокомерие людей, принимающих решения. Они считают: мы такие великие, о нас сами должны все знать. Как можем унизиться до того, чтобы заказывать имиджевую рекламу. Если бы вот эти самые Сочи, в них же можно найти - ну если не один пляж чистый, а кусочек пляжа, а в крайнем случае снять его в Марокко. Неважно. Перевез кусочек Сочи в Марокко, снял, отснял. Никита Михалков справится, даже Федор Бондарчук. И сделать имиджевую рекламу, и все. И нет ни выборов Немцова в Сочи, нет ни всех этих скандалов. Каждый день жители Сочи, лишенные нормальной канализации, включают CNN, смотрят на свой родной Сочи, снятый в Марокко, и всем все нравится, всем все прекрасно... Это элемент современной цивилизации. Красивая ложь – это непременный элемент, джентльмен не джентльмен, если он немножко не привирает чуть-чуть о себе. Если у него нет бутона в петлице.
(2009)
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Польские катастрофы почему-то предвещали катастрофы мировые. Почему - неизвестно. Но события, начинающиеся из-за Польши или в связи с ней, обходятся миру дорого. Особенно для России. Самое памятное – вторая мировая война, начатая из-за Польши, и это не единственное и не последнее. Сегодня я испытываю некоторое содрогание перед тем, что миру снова явлены "польские стигмы".
(2010)
Императивом любой будущей стратегической стабильности России в столь опасно "многосторонней Европе" становится сдерживание Польши. Возможно, с помощью Евросоюза. Возможно, без.
(2008)
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Фантазии Павловского
Выстроенную не без его помощи современную криминальную диктатуру спецслужб сталинского типа Павловский называет даже не "суверенной демократией", а "первым в России некоммунистическим интеллектуальным режимом". Для таких заявлений требуется либо беспрецедентный цинизм, либо полная оторванность от действительности.