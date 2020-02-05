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Также: Россия, Здоровье, Политика, Общество | Персоны: Илья Мильштейн

статья Своих бросаем

Илья Мильштейн, 05.02.2020
Фото: 72.ru
Фото: 72.ru
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Группа граждан, числом 144 человека, преимущественно россиян, вывезена двумя бортами военно-транспортной авиации ВКС РФ из китайского Уханя в Тюмень - в сопровождении военных медиков и экспертов-вирусологов из Министерства обороны России. Охранять эвакуированных в местном реабилитационном санатории "Gradcenter", где они проведут как минимум две недели, будут бойцы Росгвардии. Заболевшие коронавирусом пока не обнаружены. Официальные лица рапортуют о блестящей операции, гуманитарной акции и о том, что все службы сработали на отлично. У спасенных другое мнение: они в ужасе от того, что с ними творили в дороге из Китая на родину.

"Мы своих не бросаем", - рапортует президенту Путину вице-премьер Голикова, рассказывая о том, как правительство не оставило в беде соотечественников. "Сделано всё, чтобы все чувствовали себя безопасно", - вторит ей губернатор Тюменской области Александр Моор. В том же духе, нахваливая себя и гордясь совершенным подвигом, высказывается и прочее причастное к этому делу начальство.

Со слов очевидцев, то есть свидетелей собственной эвакуации, складывается несколько иная картина.

...Сперва невозможно было добиться от сотрудников консульства России в КНР, когда людей наконец заберут из Уханя и как им вообще готовиться к полету. Потом, после того как "в Китае не осталось никого уже, кроме китайцев, РФ взялась и за своих граждан". Почему-то им всем наврали, будто отвезут в подмосковный санаторий. А самые жуткие сцены развернулись в самолете ИЛ-76МД, довольно-таки пригодном для перевозки диверсионных подразделений, но напрочь не приспособленном для мирных пассажиров, тем более для семей с маленькими детьми. Собачий холод, еды никакой, пить тоже не стоит, поскольку на борту нет туалета и какие-то ведра вместо него - и это в течение 12 часов. "Везли как картошку... выгрузили на дозаправку в Улан-Удэ и даже не подготовили горячий чай и еду. В палатках стояли холодный чай и пирожки с замерзшей начинкой", - сообщают пассажирки по имени Марина и Виктория Маковцева.

Все это имеет простое объяснение и название, укорененное в наших традициях и словарях: бесчеловечность. Причем данное явление следует признать безграничным - в том смысле, что руководству абсолютно неважно, идет ли речь о заболевших иностранцах, которых оно намерено депортировать, подвергая смертельному риску, или о россиянах, которых репатриирует. Своих бросаем, буквально как скотину загоняем в самый неудобный для них самолет (почему было не зафрахтовать нормальный пассажирский "Боинг"?), обманываем, не кормим, подвергаем реальной опасности простудиться и заболеть. Да и чего с ними чикаться, кому их жалеть, эту "шелупонь", этих "жлобов", это "быдло", как именуют земляков избранные ими руководители. Как называют - так с ними и обращаются, и в свидетельствах вернувшихся домой россиян отражается чиновничий произвол, чиновничий идиотизм, чиновничий пофигизм в отношении подведомственного народа. Хуже с людьми в эти дни обходятся разве что в Китае, где ходят слухи о расстрелах уклонившихся от начальственных забот.

Впрочем, скандал на фоне широко разрекламированной эвакуации разворачивается громкий, и это внушает некоторые надежды на то, что с другими гражданами, если правительство захочет еще кого-нибудь не бросить, обойдутся погуманней. Условия, что ли, создадут помягче. Еду приготовят, термосы с горячими напитками, теплую одежду, заранее скажут, куда и почему летим. Дабы встреча с Родиной проходила не столь болезненно, как в прошлый раз, и спасенные не ощущали себя заложниками бессмысленных и беспощадных бюрократических игр. Чтобы они не чувствовали себя брошенными, униженными и оскорбленными.

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Илья Мильштейн, 05.02.2020
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Россия - щедрая душа

Александр Подрабинек, 04.02.2020

Тот факт, что депортация будет распространяться только на иностранцев, для Уголовного кодекса значения не имеет. Нигде в законах не говорится, что иностранцам или лицам без гражданства можно отказывать в экстренной медицинской помощи. Эпидемиологического смысла в депортации нет ровно никакого, потому что больной уже выявлен, он уже заразен и гораздо легче и эффективнее тут же на месте изолировать его в карантине и лечить.
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