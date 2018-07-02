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Фото Виталия Рувинского
По случаю выхода российской футбольной сборной в четверть финала критики режима слились в патриотическом экстазе с путинским большинством. Алексей Навальный, Михаил Ходорковский, Илья Яшин, Лев Шлосберг делятся восторгом от победы над Испанией. Из публичных фигур лишь единицы вписывают "футболобесие" в контекст путинских преступлений. Приводим комментарии этих диссидентов.
https://www.facebook.com/sergei.medvedev3/posts/10216980502053076
И совершенно неслучайно у всех, включая тех, кто считает себя оппонентом путинского режима, главным героем стал Акинфеев - доверенное лицо Путина. Именно так, друзья мои, вы прославляете доверенное лицо Путина. Вместе с другими его доверенными лицами, например, с Маргаритой Симоньян, и порой почти в тех же грязных выражениях, что и эта ваша единомышленница. Они для вас, оказывается, "наши". Да-да, они все - путинские доверенные лица - становятся "нашими" только в полном комплекте, включая и Путина. Там не только Симоньян, там много достойных и приятных людей, вам понравится. Насколько я могу судить, вчера Россия действительно стала практически единой, и вы радостно вступили в эту Единую Россию, потому что слиться с большинством в радости даже приятнее, чем в скорби по какому-нибудь не дожившему до чемпионата крымнашисту.
Я ничего не говорю о спортивной составляющей, в футболе выигрыш с нулем ударов в створ ворот с игры - не слишком большой повод для радости, но спорт здесь ни при чем. Именно в политике вы вчера были вместе с теми, кто орал "Россия! Россия!" и в августе 2008-го, и в марте 2014-го, и в марте 2018-го. И если вам понравилось это чувство всенародного единения, в котором вы принимаете участие, то, я думаю, стоит постараться продолжить. Не у всех, конечно, получится, чемпионат закончится, и мысли опять полезут в голову, но вы постарайтесь. Потому что иначе те, с кем вы вчера так трогательно сливались, обнаружив, что вы вдруг опять что-то там брюзжите или даже недовольны какой-нибудь агрессивной войной, не уверены, что крымнаш или ещe что-нибудь в этом роде, в очередной раз проорут "Россия! Россия!", расправляясь с вами за предательство, - только что радовались вместе со всеми, а теперь вон чего. И отправятся ещe что-нибудь завоeвывать. У них - или теперь и у вас? - так принято, после спортивных успехов, купленных, допинговых, любых, что-нибудь завоeвывать. Обычай такой народный. У "ваших".
https://www.facebook.com/darya.kostromina.9/posts/10213077570036276
Во-первых, российская сбродная не имеет отношения к футболу. Во-вторых, эта уебищная тусовка на россии - вообще последняя возможность апеллировать к международному давлению - для нас, а для врагов - наоборот, консолидирующий фактор патриотизма (патриотизм - психическое расстройство), но вас же, блядь, все устраивает, вы патриотизму подсираете, а бойкот проебываете. В-третьих, государственный спорт - это именно государственная институция, репрезентация страны, а футбола в сто восьмую очередь.
https://www.facebook.com/darya.kostromina.9/posts/10213077570036276