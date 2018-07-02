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Голодовка Сенцова | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Победобесие
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статья Праздник к вам приходит

02.07.2018
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Фото Виталия Рувинского

По случаю выхода российской футбольной сборной в четверть финала критики режима слились в патриотическом экстазе с путинским большинством. Алексей Навальный, Михаил Ходорковский, Илья Яшин, Лев Шлосберг делятся восторгом от победы над Испанией. Из публичных фигур лишь единицы вписывают "футболобесие" в контекст путинских преступлений. Приводим комментарии этих диссидентов.

Сергей Медведев, профессор Высшей школы экономики
Если кто-то думает, что сейчас на Манежной, Никольской и Красной площади рождается политическая нация, то все ровно наоборот. Это Крым-2, "на Берлин", "можем повторить" и прочие формы вставания с колен и изживания посттравматического ресентимента - акты деполитизации и демобилизации, истерическая накачка, которая работает только до тех пор, пока в этот кричащий рот бросаются все новые и новые победы. А все эти победы, от Крыма до Трампа, от Саудовской Аравии до Испании - берутся в кредит.

https://www.facebook.com/sergei.medvedev3/posts/10216980502053076

Аркадий Бабченко, журналист
Сижу и отфрендживаю всех, у кого встречаю слово "наши".
Мои "наши" у ваших в тюрьмах сидят, бляди.
И если вы сами индентифицируете себя с этой кодлой, которая на пятом году войны для вас по-прежнему "наши" - то...
Ну в принципе не надо уже ничего объяснять.

https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/1429121743854721

Александр Осовцов, публицист
Что-то даже я с моим пессимизмом не ожидал в ленте (фейсбука. - Ред.) такого обилия "нашипобедили". А ведь умственно отсталых здесь нет, поэтому никто не поверит, что игра сборной России на чемпионате мира в России, право проведения которого, кстати, Путин купил, - это не политика. Это политика, только политика и ничего кроме политики. Ему одному выгодно это футболобесие.

И совершенно неслучайно у всех, включая тех, кто считает себя оппонентом путинского режима, главным героем стал Акинфеев - доверенное лицо Путина. Именно так, друзья мои, вы прославляете доверенное лицо Путина. Вместе с другими его доверенными лицами, например, с Маргаритой Симоньян, и порой почти в тех же грязных выражениях, что и эта ваша единомышленница. Они для вас, оказывается, "наши". Да-да, они все - путинские доверенные лица - становятся "нашими" только в полном комплекте, включая и Путина. Там не только Симоньян, там много достойных и приятных людей, вам понравится. Насколько я могу судить, вчера Россия действительно стала практически единой, и вы радостно вступили в эту Единую Россию, потому что слиться с большинством в радости даже приятнее, чем в скорби по какому-нибудь не дожившему до чемпионата крымнашисту.

Я ничего не говорю о спортивной составляющей, в футболе выигрыш с нулем ударов в створ ворот с игры - не слишком большой повод для радости, но спорт здесь ни при чем. Именно в политике вы вчера были вместе с теми, кто орал "Россия! Россия!" и в августе 2008-го, и в марте 2014-го, и в марте 2018-го. И если вам понравилось это чувство всенародного единения, в котором вы принимаете участие, то, я думаю, стоит постараться продолжить. Не у всех, конечно, получится, чемпионат закончится, и мысли опять полезут в голову, но вы постарайтесь. Потому что иначе те, с кем вы вчера так трогательно сливались, обнаружив, что вы вдруг опять что-то там брюзжите или даже недовольны какой-нибудь агрессивной войной, не уверены, что крымнаш или ещe что-нибудь в этом роде, в очередной раз проорут "Россия! Россия!", расправляясь с вами за предательство, - только что радовались вместе со всеми, а теперь вон чего. И отправятся ещe что-нибудь завоeвывать. У них - или теперь и у вас? - так принято, после спортивных успехов, купленных, допинговых, любых, что-нибудь завоeвывать. Обычай такой народный. У "ваших".

https://www.facebook.com/osovtsovaa/posts/2162168720670202

Дарья Костромина, гражданский активист
Болеть за рашку - позорище, эта страна в принципе заслуживает только абсолютной ненависти.

https://www.facebook.com/darya.kostromina.9/posts/10213077570036276

Во-первых, российская сбродная не имеет отношения к футболу. Во-вторых, эта уебищная тусовка на россии - вообще последняя возможность апеллировать к международному давлению - для нас, а для врагов - наоборот, консолидирующий фактор патриотизма (патриотизм - психическое расстройство), но вас же, блядь, все устраивает, вы патриотизму подсираете, а бойкот проебываете. В-третьих, государственный спорт - это именно государственная институция, репрезентация страны, а футбола в сто восьмую очередь.

https://www.facebook.com/darya.kostromina.9/posts/10213077570036276

Николай Клименюк. Фото с сайта www.snob.ru
Николай Клименюк, журналист
Поражает эластичность российского "мы". Футбольная сборная - "мы". В войне победили - "мы". В космос полетели - "мы". А в Украине воюют, Сирию бомбят, Крым захватили, Сенцова в тюрьме держат, ГУЛАГ построили - "не мы".

https://www.facebook.com/klimeniouk/posts/10156383605612410

Комментарии 10 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
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