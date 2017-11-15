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новость Мистерия Вагнера

Человек с именем командира ЧВК Вагнера возглавил ресторанный бизнес Пригожина
15.11.2017
Дмитрий Уткин (Вагнер) на приеме в Кремле. Кадр Первого канала
Дмитрий Уткин (Вагнер) на приеме в Кремле. Кадр Первого канала
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Генеральным директором компании "Конкорд - менеджмент и консалтинг", в ведении которой находится бизнес ресторанного холдинга предпринимателя Евгения Пригожина, стал Дмитрий Уткин, сообщает РБК. Командир частной военной компании с псевдонимом Вагнер имеет те же фамилию, имя и отчество, что и новый глава компании.

Согласно данным базы "СПАРК-Интерфакса", во вторник гендиректором ООО "Конкорд менеджмент и консалтинг" стал Дмитрий Валерьевич Уткин, полный тезка Вагнера. Источник РБК в окружении Пригожина подтвердил, что речь идет о командире ЧВК Вагнере.

Между тем "Фонтанка" сообщает, что ИНН нового гендиректора начинается с цифр 4703, тогда как у главы ЧВК Вагнера налоговый номер начинающийся с 2624. ИНН выдается гражданам России один раз и не изменяется. "Либо на работу в "Конкорд менеджмент и консалтинг" подыскали тезку и однофамильца одиозного командира - но это ж надо было его найти и уговорить, - отмечает издание. - Либо генеральным директором назначен тот Уткин, который Вагнер, а в ЕГРЮЛ допустили ошибку с ИНН, что маловероятно".

20 июня Минфин США ввел санкции против ЧВК Вагнера и двух структур Пригожина, "Конкорд-кейтеринг" и "Конкорд - менеджмент и консалтинг". Они включены в "украинскую" часть санкционного списка. Под санкции подпал и лично командир ЧВК Уткин.

Санкции лично против Пригожина были приняты еще в декабре 2016 года. Он тоже попал в "украинскую" часть списка.

ЧВК Вагнера, основанная по данным СМИ, в 2014 году, до осени 2015-го воевала на Восточной Украине. Затем ее перебросили в Сирию. Известно, что Пригожин связан с этой незаконной структурой.

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15.11.2017
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Заложим и не спасем

Илья Мильштейн, 04.10.2017

Оттого вдвойне тяжело выслушивать речи представителей Минобороны РФ, которые привычно отрекаются от своих солдат и в лицо их тоже не узнают - после демонстрации видеозаписи. О чем игиловцы наверняка сообщат схваченным в деревне Эш-Шула.
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