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новость "Турецкий поток" вошел в исключительную экономическую зону Турции

04.11.2017
Укладка пограничной трубы "Турецкого потока". Фото: turkstream.info
Укладка пограничной трубы "Турецкого потока". Фото: turkstream.info
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Первая нитка морского газопровода "Турецкий поток" вошла в исключительную экономическую зону Турции. Об этом сообщает пресс-служба оператора строительства TurkStream.

"Pioneering Spirit, крупнейшее в мире трубоукладочное и строительное судно отметило данное событие, уложив в море трубные секции с российским и турецким флагами, символизирующими пересечение границы ИЭЗ между двумя странами", - говорится в сообщении.

Как сообщают в TurkStream, к настоящему времени уложено 448 километров по двум ниткам газопровода. Менее чем за полгода построено почти 25 процентов морского участка. Это соответствует запланированному графику строительства.

Теперь Pioneering Spirit продолжит укладку одной нитки до участка берегового примыкания в Турции. Обе нитки "Турецкого потока" выйдут на сушу недалеко от турецкого населенного пункта Кыйыкёй, расположенного приблизительно в 100 км к западу от Стамбула. Ожидается, что транспортировка газа по "Турецкому потоку" начнется в декабре 2019 года.

Об идее прокладки "Турецкого потока" президент Владимир Путин сообщил в декабре 2014 года. Он пояснил, что реализация ранее запланированного проекта "Южный поток" невозможна из-за позиции Евросоюза. Российские энергоресурсы решено перенаправить на другие рынки, заявил Путин.

Однако подписание соглашения между Россией и Турцией постоянно откладывалось. После ухудшения отношений между странами из-за инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым турецкими ВВС, переговоры о "Турецком потоке" были вовсе приостановлены.

Когда отношения между двумя странами нормализовались, обсуждение проекта возобновилось. 8 августа 2026 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова незамедлительно сделать все необходимые шаги для реализации этого проекта. В декабре турецкий парламент ратифицировал соглашение о реализации проекта "Турецкий поток". 6 декабря Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения. Укладка труб началась в мае.

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04.11.2017
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