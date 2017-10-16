О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/m.264821.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/m.264821.html
Также: Россия, Мир, Украина, Война, Экономика, Политика, Европа

новость С нелегким паромом

Турция отказалась возобновить паромное сообщение с Крымом
16.10.2017
Паром "Варяг". Фото: korabli.eu
Паром "Варяг". Фото: korabli.eu
Реклама

Турция отказывается возобновить паромное сообщение с аннексированным Крымом. Об этом заявил директор ООО "Крымское морское агентство" Станислав Гвоздилов, сообщает издание "Новости Крыма".

"Паромное сообщение, прерванное в марте, не возобновлено. Пока таких возможностей нет. Здесь вопрос должен решаться на правительственном уровне", - отметил Гвоздилов.

12 октября пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что руководство палаты судоходства торгово-промышленной палаты Турции направило турецким портам, морским агентам, операторам и судовладельцам циркулярное письмо о морском сообщении с Крымом. "Суда, прибывающие из региона аннексированного Россией Крыма и его портов, не пропускаются в Турцию, а разрешение на отплытие из портов этого региона не предоставляется", - говорилось в документе.

Санкции, введенные рядом демократических стран после аннексии Крыма Россией, не допускают прямых поставок товаров на полуостров. Турция, однако, к этим санкциям не присоединилась. В апреле 2014 года Украина закрыла пункты контроля и пропуска через границу в крымских портах. Тогда же турецкий МИД потребовал от национального Министерства транспорта и связи не принимать из Крыма транспорт, в документах которого не будет отметки "Украина". Однако турецкая фирма Esen Elita Tur в июле того же года проигнорировала этот запрет, начав пассажирские перевозки между Стамбулом и Севастополем.

Морское сообщение Крыма с Турцией прерывалось во время обострения российско-турецких отношений, но было возобновлено в конце октября 2016 года, после нормализации ситуации. В Турцию из Севастополя стал ходить паром "Варяг". Однако в марте порт в турецком городе Зонгулдак вновь прекратил принимать прибывшие из Крыма паромы и корабли

При этом Турция неоднократно заявляла, что не признает российскую аннексию полуострова.

Оставить комментарий Обсудить
16.10.2017
новость Новости по теме
10.10.2017 Эрдоган обещает защитить крымских татар →
11.03.2017 Турецкий порт прекратил принимать паромы и корабли из Крыма →
10.02.2017 Турция не признает аннексию Крыма и продолжит защищать права крымских татар →
21.09.2016 Эрдоган пообещал Порошенко поддержать восстановление суверенитета Украины →
20.08.2016 Эрдоган: Турция поддерживает независимость и территориальную целостность Украины →
18.08.2016 OCCRP: Компании из ЕС торгуют с Крымом в обход санкций →
30.06.2016 Медведев поручил правительству отменить санкции против Турции →
29.06.2016 Путин в разговоре с Эрдоганом высказался за восстановление отношений с Турцией →
17.06.2016 Евросоюз продлил на год санкции в отношении Крыма →
05.01.2016 У берегов Крыма задержан сухогруз под камбоджийским флагом →
16.12.2015 Турция задержала 27 российских торговых кораблей →
21.10.2015 Россельхознадзор: Турция ведет прямые поставки продуктов в Крым →
Фото и Видео
32660
Play own
Как бард стал политбеженцем
32578
Play own
Новое поколение протеста
32582
Play own
Петербургская акция 7 октября
32577
Play own
Московский протест 7 октября
Реклама
Выбор читателей
статья Глядя на гибель Америки
статья Покаяние за "Спящих"
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Ротенберг построит мост на Сахалин
Аркадий Ротенберг и Владимир Путин в спортзале
новость Дерипаска грозит Манафорту
Олег Дерипаска. Фото: Википедия
статья Бард стал политбеженцем: ВИДЕО
Борис Яковлев. Кадр Грани.Ру
РЕКЛАМА
новость Смертельный яд для Латыниной
Юлия Латынина. Фото Дмитрия Рожкова
в блоге "Жизнь налаживается"
383
новость Гибель Качиньского: новая улика
Лех Качиньский. Кадр TVP
статья ЦРУ против РКН
Илья Мильштейн
статья Голос "нации страха"
Виталий Портников
в блоге Дело Бученкова: апофеоз
7
новость Эксперты: У Мединского нет базовых навыков
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
новость Киргизия: президентом станет экс-премьер
Сооронбай Жээнбеков. Фото: kyrtag.kg
новость Москва хочет выбирать судей ЕСПЧ
Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
в блоге Русским недодали
383
новость Москва выгораживает Асада
Михаил Ульянов. Кадр Russia Today
новость Бастрыкин о смертной казни
Александр Бастрыкин. Фото пресс-службы СКР
новость Убийство Немцова: слушания в ПАСЕ
Мать и дочь Немцова на могиле. Фото: А.Агеева/Грани.Ру
новость Россия губит заложника
Павел Гриб. Фото с ФБ-страницы Марии Томак
новость Взрывы в Могадишо: сотни погибших
После взрыва в Могадишо. Кадр Al Jazeera