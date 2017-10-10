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Также: Украина, Война, Россия, Европа, Политика, Мир | Персоны: Реджеп Тайип Эрдоган, Петр Порошенко

новость Эрдоган обещает защитить крымских татар

10.10.2017
Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
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Турция никогда не признает Крым российским и будет защищать права крымских татар, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в Киеве на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Петром Порошенко. "Мы не признали и не признаем незаконную аннексию Крыма. Мы очень довольны поддержкой, которую оказывает Украина крымским татарам, доказавшим верность своей стране", - цитирует УНИАН турецкого лидера.

"Я еще раз заверил господина Порошенко, что Турция будет продолжать поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность, включая Крым, и политическую консолидацию", - добавил Эрдоган. Он, однако, не стал отвечать на вопрос, готова ли его страна присоединиться к санкциям против Москвы.

Президент Турции пообещал следить за ситуацией с правами крымских татар на полуострове и поднимать этот вопрос на международном уровне. "Мы сейчас пытаемся принять любые меры в отношении наших братьев крымских татар, которые находятся в заключении, и я думаю, что со временем мы получим результат этих усилий", - подчеркнул Эрдоган.

В свою очередь, Порошенко предложил Эрдогану включить Турцию в международную "группу друзей деоккупации Крыма".

После аннексии Крыма Турция неоднократно выступала в поддержку крымских татар. После резкого обострения российско-турецких отношений в связи с гибелью бомбардировщика Су-24 Эрдоган занял еще более жесткую позицию по "крымскому вопросу". В конце декабря 2015 года сообщалось, что Турция поставила обмундирование для формируемого на Украине крымскотатарского добровольческого батальона.

Однако и после улучшения отношений с Россией, в августе прошлого года, Эрдоган в телефонном разговоре с Порошенко заявил, что позиция Турции по поддержке независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах остается неизменной.

В феврале глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглу в очередной раз заявил о непризнании аннексии Крыма. "Мы ни в коем случае не признаем аннексию Крыма. Кроме того, мы хотим, чтобы как можно скорее закончились столкновения на востоке Украины", - сказал министр. Также чиновник пообещал защищать права крымских татар.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
10.10.2017
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