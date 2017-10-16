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новость Не всем подряд

Bloomberg: Контракт на строительство моста на Сахалин получит компания Ротенберга
16.10.2017
Аркадий Ротенберг и Владимир Путин в спортзале
Аркадий Ротенберг и Владимир Путин в спортзале
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Контракт на строительство моста, соединяющего остров Сахалин с материком, получит компания Аркадия Ротенберга "Стройгазмонтаж". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Строительство оценивается в 286 миллиардов рублей (около 5 миллиардов долларов). Принципиальное решение о строительстве принято, сообщили источники агентства , близкие к Кремлю и компании "Стройгазмонтаж". Скорее всего, публично о нем объявят в следующем году. О том, что строительством моста на Сахалин займется именно "Стройгазмонтаж" сообщил и источник, близкий к "Российским железным дорогам", которые будут курировать проект.

Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что окончательного решения о строительстве моста пока нет. Представители Ротенберга заявили, что сейчас преждевременно говорить об участии "Стройгазмонтажа" в этом проекте.

21 сентября основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что "Стройгазмонтаж" получил государственных подрядов свыше чем на триллион рублей. Первый подряд датируется декабрем 2011 года, последний достался компании летом 2017-го. Подчеркивается, что этот подсчет "учитывает не всю бизнес-империю Ротенбергов, а только "Стройгазмонтаж".

"Это выдающееся достижение Владимира Владимировича Путина, конечно. Надо ж умудриться загнать столько денег своему другу на глазах у всей страны. Где еще это возможно? - написал Навальный. - Цифра эта прекрасная хорошо демонстрирует то, зачем вообще существует современная Россия - для обогащения Путина и его друзей. Это реальная главная задача государства. И выполняется она просто блестяще".

Ротенберг, его брат Борис и другие люди из ближайшего окружения Путина включены в санкционные списки ЕС и США. Власти западных стран неоднократно уличали их в попытках обхода санкций.

17 февраля 2015 года между ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Росавтодора и ООО "Стройгазмонтаж" подписали госконтракт на проектирование и строительство моста через Керченский пролив в аннексированный Крым. Предполагается, что движение машин по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов - в декабре 2019 года. Стоимость объекта составляет 227,9 миллиарда рублей в ценах соответствующих лет.

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16.10.2017
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