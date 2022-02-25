По всей России на антивоенных акциях 24 февраля задержали как минимум 1820 человек.

В Москве около тысячи человек собрались около памятника Пушкину. В центр города стянули полицию и Росгвардию. Силовики задержали более тысячи человек. В отдел полиции "Южное Медведково" без сознания доставили социолога Григория Юдина, избитого полицейскими; впоследствии он был госпитализирован. В отделе полиции "Лужники" был объявлен план "Крепость", адвокатов не пускали еще как минимум в шесть отделов.

Одна из участниц антивоенного митинга кинула в сторону полиции коктейль Молотова. Следственный комитет возбудил против нее дело по статье 318 УК (угроза применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов).

Шествие прошло от Пушкинской до Арбата и обратно. Сейчас те, кого не задержали, собираются в Тверском бульваре на второй заход pic.twitter.com/MI4RxKvYf3 — Anton Smetannikov (@AAST89) February 24, 2022

Жеское задержание в Москве, полицейские расцепляют девушку и молодого человека



Видео предоставлено очевидцем pic.twitter.com/XknIrsyKFx — ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 24, 2022

В Петербурге антивоенный сход проходил у Гостиного двора. Задержали 439 человек.

На гостинке и вокруг прямо очень плотно pic.twitter.com/jfanGb0LwQ — Dave Frenkel (@merr1k) February 24, 2022

Людей с плакатами задерживают за считанные секунды pic.twitter.com/ZmXclWAYRp — ЛПР Петербург (@spblpr) February 24, 2022

В Челябинске противники войны собрались у памятника Ленину на площади Революции и прошли по центру города. Нескольких человек задержали.

Шествие в Челябинске



Видео: Альбина Нажипова / Скат media pic.twitter.com/F3RWfJuzMk — Скат media (@mediaskat) February 24, 2022

В Смоленске примерно 100 человек вышли на антивоенный митинг в центр города - на площадь Победы.

Антивоенное шествие в центре Смоленска #нетвойне pic.twitter.com/IgfdjEIVfp — Главное в Смоленске (@keytown67) February 24, 2022

В Новосибирске прошло сразу две антивоенных акции - сначала люди собрались на площади Ленина, а затем часть из них прошла шествием по Красному проспекту. Другая часть протестующих осталась на площади. Полиция задержала по крайней мере 9 человек.

В центр Екатеринбурга, на Площадь 1905 года и на площадь Труда, на антивоенную акцию вышли несколько сотен человек. Она длилась пять часов. Полиция задержала более 40 человек. Одного из задержанных избили дубинками.

В России проходят акции протеста: в Екатеринбурге участники пикета скандируют "Нет войне" pic.twitter.com/ddNMMBK4AD — ZYUNDEX (@zyundex) February 24, 2022

В Екатеринбурге полицейские остановили машину, чей водитель сигналил в солидарность с протестующими и избили его pic.twitter.com/kfm8G0mjrg — Татьяна Усманова (@TatianaUsmanova) February 24, 2022

На сайте Change.org идет сбор подписей под петицией с требованием вывода российских войск из Украины. Число подписей приближается к полумиллиону.

Против войны с Украиной публично выступили десятки российских знаменитостей: телеведущий Иван Ургант, музыканты Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, Оксимирон, Сергей Лазарев, Валерий Меладзе, Иван Дорн, Манижа, футболист Федор Смолов, шахматист Ян Непомнящий, актеры Чулпан Хаматова, Данила Козловский, Ирина Старшенбаум, Марина Зудина, комики Александр Долгопопов, Денис Чужой и другие. Групповые обращения выпустили деятели культуры, ученые и научные журналисты, независимые медиа из объединения "Синдикат-100".