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статья Россия: антивоенный протест

25.02.2022

По всей России на антивоенных акциях 24 февраля задержали как минимум 1820 человек.

В Москве около тысячи человек собрались около памятника Пушкину. В центр города стянули полицию и Росгвардию. Силовики задержали более тысячи человек. В отдел полиции "Южное Медведково" без сознания доставили социолога Григория Юдина, избитого полицейскими; впоследствии он был госпитализирован. В отделе полиции "Лужники" был объявлен план "Крепость", адвокатов не пускали еще как минимум в шесть отделов.

Одна из участниц антивоенного митинга кинула в сторону полиции коктейль Молотова. Следственный комитет возбудил против нее дело по статье 318 УК (угроза применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов).

В Петербурге антивоенный сход проходил у Гостиного двора. Задержали 439 человек.

В Челябинске противники войны собрались у памятника Ленину на площади Революции и прошли по центру города. Нескольких человек задержали.

В Смоленске примерно 100 человек вышли на антивоенный митинг в центр города - на площадь Победы.

В Новосибирске прошло сразу две антивоенных акции - сначала люди собрались на площади Ленина, а затем часть из них прошла шествием по Красному проспекту. Другая часть протестующих осталась на площади. Полиция задержала по крайней мере 9 человек.

В центр Екатеринбурга, на Площадь 1905 года и на площадь Труда, на антивоенную акцию вышли несколько сотен человек. Она длилась пять часов. Полиция задержала более 40 человек. Одного из задержанных избили дубинками.

На сайте Change.org идет сбор подписей под петицией с требованием вывода российских войск из Украины. Число подписей приближается к полумиллиону.

Против войны с Украиной публично выступили десятки российских знаменитостей: телеведущий Иван Ургант, музыканты Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, Оксимирон, Сергей Лазарев, Валерий Меладзе, Иван Дорн, Манижа, футболист Федор Смолов, шахматист Ян Непомнящий, актеры Чулпан Хаматова, Данила Козловский, Ирина Старшенбаум, Марина Зудина, комики Александр Долгопопов, Денис Чужой и другие. Групповые обращения выпустили деятели культуры, ученые и научные журналисты, независимые медиа из объединения "Синдикат-100".

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
25.02.2022
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Война войне!

Александр Скобов, 24.02.2022

Изоляция фашистской России очень важна, но сама по себе она уже не остановит зарвавшегося нового Гитлера. Призывы к миру потеряли смысл. Цель цивилизованного мира сегодня - нанесение военного поражения путинскому режиму и его ликвидация, пишет Александр Скобов.

Заявление Форума свободной России

24.02.2022

Мы не просто поддерживаем свободную Украину и борцов за свободную Беларусь - мы желаем им полной и безоговорочной победы над путинской Россией и лукашистской Беларусью. Угроза миру исходит не от одного Путина и его подручных, а от всей страны. Целью по отношению к путинской России должно быть то, что ее главарь лицемерно провозгласил по отношению к Украине: демилитаризация и денацификация.

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