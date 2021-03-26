

Фото: Ю.Тимофеев/Грани.Ру

Четыре года назад, 26 марта 2017 года, более чем в 80 городах России прошли массовые антикоррупционные акции, инициированные Алексеем Навальным и его Фондом борьбы с коррупцией. Поводом для демонстраций стало отсутствие реакции властей на фильм-расследование ФБК "Он вам не Димон", рассказывающий о коррупционных связях главы правительства Дмитрия Медведева.

Всего в выступлениях протеста участвовало, по разным оценкам, от 40 до 90 тысяч человек, хотя в большинстве городов, включая Москву и Петербург, они не были согласованы. Полиция задержала более тысячи демонстрантов, в том числе самого Навального. Офис ФБК был опечатан и взят под охрану полицией, а все сотрудники фонда, которые вели прямую трансляцию акции, были задержаны.

По оценке полиции, в столице в акциях протеста участвовало 7-8 тысяч человек, тогда как ФБК оценил число участников в 25-30 тысяч. Демонстранты скандировали лозунги "Это наш город", "Россия без Путина", "Россия будет свободной", кричали "Позор!" представителям силовых структур и аплодировали задержанным. В акциях участвовало много молодежи.

Следственный комитет на следующий день заявил, что "располагает оперативной информацией" о предложениях вознаграждения в случае задержания за участие в акции протеста в Москве "не только подросткам, но и другим участникам мероприятия". Однако в мае 2017 года уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова признала, что не нашла ни одного человека, который подтвердил бы получение денег за участие в демонстрации 26 марта.

Навальный по решению Тверского суда Москвы был подвергнут административному аресту на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции при задержании и оштрафован на 20 тысяч рублей за организацию несогласованного массового мероприятия.

В дальнейшем несколько участников акций 26 марта стали фигурантами уголовных дел и получили реальные сроки.