Реклама



Акция на Смоленском кладбище в Петербурге 19 сентября

В Петербурге активисту "АгитРоссии" Павлу Иванкину грозит до пяти лет колонии по делу об осквернении могил. На прошлой неделе кто-то развесил на Смоленском кладбище фотографии Путина и его приспешников. Весной "АгитРоссия" вслед за татарстанскими активистами устанавливала путинские "надгробия". Тема похорон вождя стала новым трендом в протестном движении. Режим реагирует нервно.

Один из самых удачных политических арт-проектов последнего времени - Партия мертвых, созданная в 2017 году. Арт-активисты из группы "Родина" участвуют в образе покойников в оппозиционных пикетах, митингах и шествиях. По словам основателя движения, томского художника Максима Евстропова, к идее создания Партии мертвых его подтолкнули размышления об акции "Бессмертный полк", которую он называет "попыткой присвоения мертвого со стороны государства и милитаристской идеологии". Проект Евстропова стал ответом на "обилие некрофилии в современной культурной и политической ситуации в России".

















Фото: ФБ-страница партии



Осенью 2018 года Евстропов был оштрафован на 17 тысяч рублей за участие в акции против повышения пенсионного возраста. Он стоял с плакатом "Жизнь трудна, но, к счастью, коротка", позже этот штраф был снижен до 10 тысяч рублей. Ему вменялась часть 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичной акции).



"Девять стадий разложения вождя". Фото с ФБ-страницы "Партии мертвых"



В июне 2018 года активистка Партии мертвых Варвара Михайлова была оштрафована на 160 тысяч рублей по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных акций) за участие в Петербурге в первомайском шествии с картиной Евстропова "Девять стадий разложения вождя". Работа представляла собой девять фотографий Владимира Путина, каждая из которых была порвана сильнее другой. Суд постановил уничтожить картину.







В марте в Набережных Челнах у здания горотдела СКР появился могильный памятник Владимиру Путину с оградкой. На черной стеле были помещены фотография главы государства и надпись "Путин Владимир Владимирович. 1952-2019". За установку инсталляции активисты Карим Ямадаев и Николай Переседов получили 28 и 6 суток ареста соответственно.





"Могила Путина" в Петербурге. Фото: "АгитРоссия"



Затем могильные памятники Путину появились в Кургане, Москве, Петербурге и Екатеринбурге. В Петербурге по обвинению в установке инсталляции на 6 суток по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичной акции без подачи уведомления). был арестован активист Андрей Жексимбаев, а в уральской столице активисты "Бессрочного протеста" Михаил Клюкин и Максим Корчемкин были оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый (им вменили часть 5 статьи 20.2 административного кодекса - нарушение участником порядка проведения публичной акции).

По мнению питерского правозащитника Динара Идрисова, установку могильных памятников Путину с правовой точки зрения можно квалифицировать лишь как незаконное размещение рекламной конструкции и под действие закона о митингах такие акции не подпадают. С другой стороны, в этих перформансах можно усмотреть оскорбление представителя власти (статья 319 УК), но инициировать такое обвинение может лишь сам Путин.

На многих протестных акциях в России неоднократно "хоронили" Конституцию, образование, выборы, науку, мэра Москвы Сергея Собянина.









"Похороны" в Казани. Фото: "Бессрочка Казань"



Например, "похороны" Конституции прошли в октябре прошлого года у здания Госсовета Татарстана: около него установили могильные памятники с надписями вроде "Правосудие", "Свободные выборы", "Свобода слова", "Свобода собраний". Активист Дмитрий Егоров получил семь суток за этот перформанс. Егорову вменили часть 2 статьи 20.2 КоАП: в деле говорилось, что он организовал несогласованный пикет "с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, создающей препятствия для движения пешеходов и транспортных средств".





"Надгробие" у Казанского кремля.Фото: kazanreporter.ru



После ареста Егорова еще одно "надгробие" появилось у стен Казанского кремля. На нем было написано: "Мирные протесты", и далее: "Идрисова, вы надеялись на это? Нет, вы лишь констатировали смерть правосудия. А протест живее живых". Акционисты обращались к судье Вахитовского райсуда Казани Миляуше Идрисовой, арестовавшей Егорова. После этой акции задерживали студенток Казанского федерального университета. С ними проводили "воспитательные беседы", пытались им вручить повестки через третьих лиц.



Акция с "похоронами" Владимира Путина, манекен которого в гробу украинские активисты принесли к консульству России в Харькове, была одним из эпизодов в деле украинца Романа Терновского, осужденного в России к 2 годам 3 месяцам общего режима по обвинению в членстве в "Правом секторе" (часть 2 статьи 282.2 УК - участие в экстремистской организации).



"Помер тот, помрет и этот". Фото: "Открытая Россия"



5 марта 2016 года, в годовщину смерти Иосифа Сталина, в Москве в районе Павелецкого вокзала на остановке общественного транспорта неизвестные разместили плакат с изображением посмертной маски советского диктатора и надписью "Помер тот, помрет и этот".