12 июня - важная дата в истории российских протестов.

В 2017 году в Москве были задержаны свыше 850 участников антикоррупционной акции, в Петербурге - около 400. Задержания производились крайне жестко. В Москве полицейские и омоновцы колотили граждан дубинками и били их головой об автозак. В числе пострадавших на Тверской был 12-летний подросток. В регионах за пределами Москвы и Петербурга задержали больше 160 демонстрантов. Алексея Навального арестовали на месяц.

В 2016 году до 200 сторонников либеральной оппозиции прошли от метро "Китай-город" к месту убийства Бориса Немцова и возложили цветы. Прогулка была проведена вместо марша, маршрут которого чиновники не согласовали. Позже провокаторы из движения SERB попытались повредить мемориал Немцова.

В 2015 году у Соловецкого камня в Петербурге прошел молебен за политзеков. Около 15 человек пришли на Троицкую площадь, чтобы помолиться за страдающих от политических репрессий и об избавлении отечества от "гнета беззаконников во власти".

В 2014 году в День России оппозиционеры собирали деньги на помощь политзекам.

В 2013 году около 15 тысяч человек вышли на марш в поддержку политзаключенных под лозунгом "За вашу и нашу свободу!".

В тот же день ЛГБТ-активисты провели акцию на Большом Москворецком мосту. Павел Лебедев и Роман Петрищев развернули радужную растяжку "Россия для всех" и зажгли дымовые шашки. Дежурившие на мосту полицейские задержали их. Трое других участников акции, Елена Давыдова, Никс Нэмени и Рэйда Линн, подняли на воздушных шарах радужный флаг.

В 2012 году в День России состоялся второй "Марш миллионов" (первый прошел 6 мая и стал известен на весь мир жестоким разгоном и фабрикацией "Болотного дела").