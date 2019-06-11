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12 июня - важная дата в истории российских протестов.
В 2017 году в Москве были задержаны свыше 850 участников антикоррупционной акции, в Петербурге - около 400. Задержания производились крайне жестко. В Москве полицейские и омоновцы колотили граждан дубинками и били их головой об автозак. В числе пострадавших на Тверской был 12-летний подросток. В регионах за пределами Москвы и Петербурга задержали больше 160 демонстрантов. Алексея Навального арестовали на месяц.
В 2016 году до 200 сторонников либеральной оппозиции прошли от метро "Китай-город" к месту убийства Бориса Немцова и возложили цветы. Прогулка была проведена вместо марша, маршрут которого чиновники не согласовали. Позже провокаторы из движения SERB попытались повредить мемориал Немцова.
В 2015 году у Соловецкого камня в Петербурге прошел молебен за политзеков. Около 15 человек пришли на Троицкую площадь, чтобы помолиться за страдающих от политических репрессий и об избавлении отечества от "гнета беззаконников во власти".
В 2014 году в День России оппозиционеры собирали деньги на помощь политзекам.
В 2013 году около 15 тысяч человек вышли на марш в поддержку политзаключенных под лозунгом "За вашу и нашу свободу!".
В тот же день ЛГБТ-активисты провели акцию на Большом Москворецком мосту. Павел Лебедев и Роман Петрищев развернули радужную растяжку "Россия для всех" и зажгли дымовые шашки. Дежурившие на мосту полицейские задержали их. Трое других участников акции, Елена Давыдова, Никс Нэмени и Рэйда Линн, подняли на воздушных шарах радужный флаг.
В 2012 году в День России состоялся второй "Марш миллионов" (первый прошел 6 мая и стал известен на весь мир жестоким разгоном и фабрикацией "Болотного дела").
Москва пережила еще один день молодежного протеста и полицейской жестокости - и все это на фоне грандиозных костюмированных гуляний и бутафорских сражений. Часть Тверской скандировала протестные лозунги, другая слушала праздничный концерт. Сотни задержанных развезли по отделам полиции, многие из них избиты. День России в центре столицы глазами Дмитрия Борко.
В Москве задержаны свыше 850 участников протестов, в Петербурге - как минимум 400. Задержания производились крайне жестко. В Москве полицейские и омоновцы избивали граждан дубинками и били их головой об автозак. В числе пострадавших на Тверской - 12-летний подросток. В регионах за пределами Москвы и Петербурга задержали больше 160 демонстрантов. Алексея Навального арестовали на месяц.
В День России у Соловецкого камня в Петербурге прошел молебен за политзеков. Около 15 человек пришли на Троицкую площадь, чтобы помолиться за страдающих от политических репрессий и об избавлении отечества от "гнета беззаконников во власти". Видео Владимира Волохонского.
Несмотря на мрачную прелюдию, летний "Марш миллионов" прошел бодро и гладко. Политические активисты всевозможных цветов и беспартийные участники протестов мощной толпой прошли по обеим сторонам бульваров и заполнили проспект Сахарова. По разным оценкам, в акции участвовало от 50 до 200 тысяч человек, полиция насчитала 18 тысяч. Смотрите наш фоторепортаж и видео.