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Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина | Свидетели Иеговы
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Также: Акции протеста, История, Полиция, Россия, Общество, Политика | Персоны: Алексей Навальный, Рэйда Линн

статья Лучший день для прогулок

11.06.2019

12 июня - важная дата в истории российских протестов.

В 2017 году в Москве были задержаны свыше 850 участников антикоррупционной акции, в Петербурге - около 400. Задержания производились крайне жестко. В Москве полицейские и омоновцы колотили граждан дубинками и били их головой об автозак. В числе пострадавших на Тверской был 12-летний подросток. В регионах за пределами Москвы и Петербурга задержали больше 160 демонстрантов. Алексея Навального арестовали на месяц.

В 2016 году до 200 сторонников либеральной оппозиции прошли от метро "Китай-город" к месту убийства Бориса Немцова и возложили цветы. Прогулка была проведена вместо марша, маршрут которого чиновники не согласовали. Позже провокаторы из движения SERB попытались повредить мемориал Немцова.

В 2015 году у Соловецкого камня в Петербурге прошел молебен за политзеков. Около 15 человек пришли на Троицкую площадь, чтобы помолиться за страдающих от политических репрессий и об избавлении отечества от "гнета беззаконников во власти".

В 2014 году в День России оппозиционеры собирали деньги на помощь политзекам.

В 2013 году около 15 тысяч человек вышли на марш в поддержку политзаключенных под лозунгом "За вашу и нашу свободу!".

В тот же день ЛГБТ-активисты провели акцию на Большом Москворецком мосту. Павел Лебедев и Роман Петрищев развернули радужную растяжку "Россия для всех" и зажгли дымовые шашки. Дежурившие на мосту полицейские задержали их. Трое других участников акции, Елена Давыдова, Никс Нэмени и Рэйда Линн, подняли на воздушных шарах радужный флаг.

В 2012 году в День России состоялся второй "Марш миллионов" (первый прошел 6 мая и стал известен на весь мир жестоким разгоном и фабрикацией "Болотного дела").

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11.06.2019
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Когда разгуляется

12.06.2017

Москва пережила еще один день молодежного протеста и полицейской жестокости - и все это на фоне грандиозных костюмированных гуляний и бутафорских сражений. Часть Тверской скандировала протестные лозунги, другая слушала праздничный концерт. Сотни задержанных развезли по отделам полиции, многие из них избиты. День России в центре столицы глазами Дмитрия Борко.

День России на Тверской. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру

Протесты в День России

12.06.2017

В Москве задержаны свыше 850 участников протестов, в Петербурге - как минимум 400. Задержания производились крайне жестко. В Москве полицейские и омоновцы избивали граждан дубинками и били их головой об автозак. В числе пострадавших на Тверской - 12-летний подросток. В регионах за пределами Москвы и Петербурга задержали больше 160 демонстрантов. Алексея Навального арестовали на месяц.
Питерский молебен в День России. Кадр Грани-ТВ

Против власти не от Бога

12.06.2015

В День России у Соловецкого камня в Петербурге прошел молебен за политзеков. Около 15 человек пришли на Троицкую площадь, чтобы помолиться за страдающих от политических репрессий и об избавлении отечества от "гнета беззаконников во власти". Видео Владимира Волохонского.
"Марш миллионов-2". Фото Евгении Михеевой/Грани.Ру

Переход количества

Людмила Баркова, 12.06.2012

Несмотря на мрачную прелюдию, летний "Марш миллионов" прошел бодро и гладко. Политические активисты всевозможных цветов и беспартийные участники протестов мощной толпой прошли по обеим сторонам бульваров и заполнили проспект Сахарова. По разным оценкам, в акции участвовало от 50 до 200 тысяч человек, полиция насчитала 18 тысяч. Смотрите наш фоторепортаж и видео.
Митинг в День России 12 июня 2005 года. Фото Граней.Ру

Митинг в День России. Фоторепортаж Граней.Ру

12.06.2005

Акция на Лубянской площади была заявлена организаторами как "митинг свободных людей". Таких оказалось на порядок больше, чем разрешили московские власти, за что организаторам грозит штраф 500 рублей. Фоторепортаж Граней.Ру.
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10.06.2017 Полиция предупреждает о возможности провокаций на антикоррупционной акции 12 июня →
09.06.2017 Ректорат петербургского вуза предостерег студентов от участия в акции 12 июня →
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