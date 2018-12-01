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Также: Акции протеста, Война, Украина, Общество, Россия, Европа, Политика, Мир

статья Одинокий голос человека

01.12.2018

Антивоенный протест в Москве сегодня - это пара десятков одиночных пикетчиков. Акция против действий России в Азовском море должна была состояться в субботу у МИДа на Смоленской, но там уже поджидали сербовцы, поэтому пикеты перенесли к зданию президентской администрации. Пока туда подтянулись провокаторы с огнетушителями, прошел целый час.

Видео Юрия Тимофеева:

В пятницу в Москве начался сбор средств на передачи пленным украинским морякам, этапированным из Керчи в СИЗО "Лефортово" и санчасть "Матросской Тишины".

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01.12.2018
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