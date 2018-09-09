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Голодовка Сенцова | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Победобесие
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Также: Акции протеста, Регионы, Общество, Россия, Политика | Персоны: Ольга Мазурова, Юрий Тимофеев, Глеб Эделев

статья Россия голосует на площадях

09.09.2018

Пока подневольная часть страны ставила галочки в бюллетенях, настоящие граждане шли в автозаки и под омоновские дубинки. Акция против пенсионной реформы, на срыв которой работал весь силовой аппарат, состоялась несмотря на аресты Алексея Навального и руководителей региональных штабов.

Лозунги не ограничивались пенсионной тематикой - это был протест против лживой, воровской, бесчеловечной системы.

Петербург: задержаны более 350 человек, в том числе старики и дети.

Петербург: жестокий разгон акции 9 сентября
Москва, Пушкинская площадь. Главный лозунг - "Путин - вор!". Съемка Юрия Тимофеева:
Главный лозунг - "Путин - вор!"
Москва, Большая Дмитровка. Сопротивление полицейскому беспределу. Активистка Ольга Мазурова пытается урезонить силовиков. Съемка Юрия Тимофеева:
Столкновения на Большой Дмитровке
Екатеринбург. ОМОН против народа. Съемка Глеба Эделева:

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09.09.2018
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Протестующие у памятника Пушкину в Москве. Фото: Грани.Ру

Протесты 9 сентября. Хроника

09.09.2018

В единый день голосования по призыву Алексея Навального по всей стране прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста. Почти всюду власти запретили митинговать и развернули кампанию репрессий против активистов. На самих акциях задержаны сотни людей, особенно жестко - в Питере и Екатеринбурге. В Москве во время "выборов" мэра протестующие устроили стихийное шествие, скандируя антипутинские лозунги. Хроника.
Александр Скобов. Courtesy photo

Дубинка рождает власть

Александр Скобов, 10.09.2018

Поэтому в России ничего не значат выборы. Поэтому в России ничего не значит закон. Значение имеет только дубинка росгвардейца. Она - стержень российской политики. Только она является политической силой. И если в твоем распоряжении нет дубинок Росгвардии, ты можешь противопоставить им только свою готовность выйти под дубинки Росгвардии.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Поколение обреченных

Илья Мильштейн, 10.09.2018

За права завтрашних пенсионеров бились малочисленные отряды, состоявшие преимущественно из беспартийных школьников, студентов и людей чуть постарше. С ними и боролись, одерживая разгромные победы, боевые роботы Росгвардии, не лишенные порой неких человеческих качеств. Например, склонности к садизму.
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