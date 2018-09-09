Пока подневольная часть страны ставила галочки в бюллетенях, настоящие граждане шли в автозаки и под омоновские дубинки. Акция против пенсионной реформы, на срыв которой работал весь силовой аппарат, состоялась несмотря на аресты Алексея Навального и руководителей региональных штабов.

Лозунги не ограничивались пенсионной тематикой - это был протест против лживой, воровской, бесчеловечной системы.

Петербург: задержаны более 350 человек, в том числе старики и дети.

Петербург: жестокий разгон акции 9 сентября

Главный лозунг - "Путин - вор!"

Столкновения на Большой Дмитровке