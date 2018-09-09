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Пока подневольная часть страны ставила галочки в бюллетенях, настоящие граждане шли в автозаки и под омоновские дубинки. Акция против пенсионной реформы, на срыв которой работал весь силовой аппарат, состоялась несмотря на аресты Алексея Навального и руководителей региональных штабов.
Лозунги не ограничивались пенсионной тематикой - это был протест против лживой, воровской, бесчеловечной системы.
Петербург: задержаны более 350 человек, в том числе старики и дети.
В единый день голосования по призыву Алексея Навального по всей стране прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста. Почти всюду власти запретили митинговать и развернули кампанию репрессий против активистов. На самих акциях задержаны сотни людей, особенно жестко - в Питере и Екатеринбурге. В Москве во время "выборов" мэра протестующие устроили стихийное шествие, скандируя антипутинские лозунги. Хроника.
Поэтому в России ничего не значат выборы. Поэтому в России ничего не значит закон. Значение имеет только дубинка росгвардейца. Она - стержень российской политики. Только она является политической силой. И если в твоем распоряжении нет дубинок Росгвардии, ты можешь противопоставить им только свою готовность выйти под дубинки Росгвардии.
За права завтрашних пенсионеров бились малочисленные отряды, состоявшие преимущественно из беспартийных школьников, студентов и людей чуть постарше. С ними и боролись, одерживая разгромные победы, боевые роботы Росгвардии, не лишенные порой неких человеческих качеств. Например, склонности к садизму.