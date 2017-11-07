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На протяжении 2017 года количество протестов в России непрерывно увеличивалось и в III квартале выросло почти на 60 процентов с начала года, говорится в докладе Центра экономических и политических реформ. При этом более 70 процентов протестных акций были связаны с социально-экономической тематикой.

ЦЭПР зафиксировал в III квартале 445 протестных акций. Из них 106 были политическими, 312 - социально экономическими. К ним эксперты отнесли протесты по широкому кругу проблем - требования дольщиков, недовольство предпринимателей, рост тарифов и так далее.

"Среди протестных акций, связанных с социально-экономической тематикой, в I и II квартале наиболее яркими случаями были протесты дальнобойщиков против системы "Платон" и протесты фермеров против захвата земель агрохолдингами, а в III квартале наиболее широкими стали протесты обманутых дольщиков. Всего в январе-сентябре 2017 года было зафиксировано 1107 протестов", - отмечают в ЦЭПР.

При этом власти крайне редко действуют в конструктивеом русле, решая проблемы до того, как конфликт обострится и выйдет на протестный уровень. "Несмотря на все заявления руководителей страны, в России до сих пор не выработана система профилактики и конструктивного разрешения социальных конфликтов. Именно поэтому протест, обострение конфликта по-прежнему остается едва ли не единственным действенным способом отстаивания своих прав", - говорится в докладе.

Количество зафиксированных ЦЭПР конфликтов, связанных с трудовыми отношениями, также росло на протяжении 2017 года. В частности, число случаев задержек и невыплат зарплат в III квартале 2017 года более чем в три раза превысило число таких случаев в I квартале и более чем в два раза - во II квартале. Проблемы на предприятиях в ряде случаев привели к открытому протесту. В июле-сентябре ЦЭПР зафиксировал 27 трудовых протестов.

В опубликованном в июле докладе ЦЭПР говорилось, что за второй квартал 2017 года число протестов в России выросло на треть по сравнению с началом года. В исследовании говорится, что во втором квартале года в стране было зафиксировано 378 протестных выступлений, тогда как в первом квартале их было только 284. С апреля по июль было 148 политических выступлений и 205 социальных, тогда как в первом квартале - только 96 и 167 соответственно.