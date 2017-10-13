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новость Чуть ближе, но все так же голодны

Шестеро строителей космодрома Восточный объявили голодовку из-за долгов по зарплате
13.10.2017
Строительство космодрома Восточный. Фото: vostokdrom.ru
Строительство космодрома Восточный. Фото: vostokdrom.ru
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Шестеро сотрудников хабаровского филиала ГВСУ №6, бывшего "Дальспецстроя ", занятых на строительстве космодрома Восточный в Приамурье, объявили голодовку, сообщает "Восток-Медиа". Они требуют погасить задолженность по заработной плате, которую не получают с апреля.

"Заместитель руководителя ГВСУ №6 Павел Буяновский уже встречался с нами. Он заявил, что предприятие не в состоянии выполнить наши требования, но пообещал сегодня предоставить график погашения долгов по заработной плате и обсудить с нами условия прекращения голодовки", - рассказала участница акции протеста Ирина Зинатова.

По словам работников предприятия, они настроены добиваться своего и не собираются идти на уступки. Строители подчеркивают, что в течение многих месяцев слышат разные обещания урегулировать ситуацию, но все они не выполняются.

Долги бывшего "Дальспецстроя" по зарплате составляют несколько сотен миллионов рублей и постоянно растут. ГВСУ №6 рассчитывало полностью погасить долги перед работниками к началу сентября. Источником средств должна была стать продажа имеющихся активов. Однако к назначенному сроку предприятию не удалось существенно снизить показатели по задолженности. С июня на предприятия ввели процедуру наблюдения.

Космодром "Восточный" строится на Дальнем Востоке вблизи поселка Углегорск в Амурской области с 2011 года. Возбуждено более 20 уголовных дел, связанных с хищением выделенных на строительство денежных средств, злоупотреблениями должностными полномочиями, задержками в выплате зарплат рабочим. Строители неоднократно объявляли голодовки и забастовки из-за невыплат.

На состоявшемся в конце апреля 2016 года первом запуске с "Восточного был задействован лишь "пусковой минимум". Это 11 первостепенных объектов, без которых доставить космические аппараты на орбиту невозможно.

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13.10.2017
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