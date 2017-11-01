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новость Дальнобойщики анонсировали новую забастовку

01.11.2017
Машины забастовщиков на стоянке в Химках. Фото: activatica.org
Машины забастовщиков на стоянке в Химках. Фото: activatica.org
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Дальнобойщики намерены в середине декабря начать новую забастовку. Об этом сообщает "Дождь". Как написал в своем твиттере журналист Арсений Веснин, акция начнется 15 декабря.

По утверждению Веснина, забастовка приурочена к началу президентской кампании. Между тем председатель Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин в интервью "Дождю" заявил, что в этот раз протестующие выдвигают в первую очередь экономические и социальные требования. В частности, пояснил активист, недовольство вызывают увеличение штрафов в системе "Платон", контроль весогабаритных параметров, режим труда и отдыха.

"У нас были еще и такие требования, как отставка правительства и недоверие президенту, - продолжил Бажутин. - Если говорить о недоверии президенту, то оно остается, но это не требование. А отставку правительства мы пока убрали в сторону, ввиду того что грядут президентские выборы и, наверное, кабмин все равно будет распущен".

Предыдущая стачка дальнобойщиков проходила весной под лозунгом "Так жить нельзя!". Акция проводилась в десятках регионов России. Ее участников задерживали и подвергали административным арестам.

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01.11.2017
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