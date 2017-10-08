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Коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону под председательством Андрея Облучкова приговорила 27-летнего Ислама Османова к восьми годам общего режима, 24-летнего Ислама Эфендиева - к семи, а 29-летнего Руслана Буттаева - к пяти годам общего режима по делу об участии в ячейке "Исламского государства" в Кабардино-Балкарии. О решении, вынесенном в пятницу, тогда же сообщил "Кавказский узел".

Буттаеву также назначен год ограничения свободы после выхода из колонии. О назначении дополнительных наказаний двум другим фигурантам в публикации не упоминается.

Все трое подсудимых были объявлены виновными по части 2 статьи 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации). Эфендиев также осужден по части 3 статьи 222 кодекса (незаконный оборот оружия в составе организованной группы), Буттаев - по части 3 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки в составе организованной группы), а Османов - по обоим этим обвинениям и еще по части 2 статьи 228 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере).

Как после отправки дела в суд утверждал СКР, в 2015 году Османов, Эфендиев и Буттаев, исповедуя радикальные взгляды, присоединились к местному подразделению ИГ, организованному Робертом Занкишиевым. Деятельность обвиняемых, согласно фабуле дела, состояла в перевозке участников ячейки, в покупке, хранении и перевозке оружия и наркотиков, а также в сборе и передаче соучастникам информации о полицейских и бизнесменах. На полицейских, согласно приговору, готовились нападения, а у бизнесменов, пояснял СКР, исламисты предполагали вымогать деньги на свою деятельность.

Занкишиев в ноябре 2015 года был убит федералами в Нальчике.

Фигурантов нынешнего дела задержали в январе - феврале 2016-го. СКР утверждал, что поначалу "под давлением собранных доказательств" все трое признали вину и активно сотрудничали со следствием. RostovGazeta уточняет, что показания каждый давал как на себя, так и на других. Однако в дальнейшем все трое от своих свидетельств отказались.

Уже в апреле 2016-го Кабардино-Балкарский правозащитный центр опубликовал заявление Буттаева. "И если я буду жаловаться на них и скажу, что применяли ко мне пытки, то они придут ко мне домой и подкинут гранату, на которой будут привязаны гвозди, и это называется СВУ, после чего мне дадут большой срок", - говорилось среди прочего в документе.

В июне того же года "Новая газета" поместила свидетельства всех трех фигурантов о пытках и угрозах.

Однако судейская коллегия расценила сотрудничество со следствием как смягчающее обстоятельство. Также смягчающими обстоятельствами было признано наличие малолетних детей у Османова и Буттаева.

В суд дело поступило 21 февраля. Слушания по существу заняли около 35 заседаний.

Алексей Мельдер в комментарии RostovGazet'е заметил о деле: "Нестыковок десятки". В частности, рассказал он, в обвинительном заключении утверждается, что Занкишиев образовал свою ячейку ИГ в апреле месяце. Между тем в признательных показаниях Османова говорится, что в эту ячейку он вступил в марте. "То есть за месяц до создания этой организации", - пояснил адвокат.

Гранату у Османова, продолжил Мельдер, нашли, согласно фабуле дела, лежащей на резиновой части запасного колеса машины. "Она должна была упасть вниз при движении, быть на дне", - указал адвокат.

Юрист также сообщил, что гранату и патроны, как утверждается в деле, Османов закопал в огороде, через полгода выкопал и положил в машину, а уже два часа спустя машину остановили.

"У оперов всегда огромное везение, - заметил Мельдер. - Как кого ни остановят - обязательно что-то найдут. Следы земли (на боеприпасах. - Ред.) никто не искал, и их там не могло быть, потому что он не копал".

После оглашения приговора мать одного из фигурантов упала в обморок.

Как Мельдер, так и другой адвокат - Владимир Гладков - заявили, что обжалуют приговор.