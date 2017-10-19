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новость Карелия не смогла повысить зарплаты бюджетникам по "майскому указу" Путина

19.10.2017
Деньги. Фото: Грани.Ру
Деньги. Фото: Грани.Ру
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Власти Карелии признали невозможность повышения зарплат бюджетникам в 2017 году по "майскому указу" президента Владимира Путина, передает РБК со ссылкой на республиканский Минфин.

На выплаты бюджетникам региону требуется 783 миллиона рублей, из них 97,4 миллиона нужны на зарплаты врачам, еще 215 миллионов рублей не хватило для учителей.

Руководство республики официально попросило финансовой помощи у премьер-министра Дмитрия Медведева и федерального Минфина.

При этом по поручению вице-премьера Ольги Голодец зарплаты медиков в регионе должны были быть повышены к 1 октября до 180 процентов от среднетрудового дохода в республике. Врач в регионе в среднем получает 53 тысячи рублей, педагог - 37,2 тысячи.

Карелия пока оказалась единственным субъектом федерации, который столкнулся с недофинансированием бюджетников.

Согласно прогнозам экономистов, если указы Путина будут исполняться близко к тексту, до 2018 года фонд оплаты труда в российских субъектах должен вырасти на 500-800 миллиардов рублей.

В сентябре прошлого года экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин призвал Путина не торопиться с индексацией зарплат бюджетникам по "майским указам".

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19.10.2017
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