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Отвечая на вопросы журналистов, связанные с расследованием "Новой газеты", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил следующее. Нет, они там, в Кремле, не видели репортаж, посвященный русскоязычным воинам в Сирии, которые сперва забивают кувалдой сирийца, а потом отрезают ему голову. Нет, о преступлениях бойцов ЧВК Песков "информацией не располагает", и насчет расследования данного инцидента пресс-секретарь ничего сказать не может. Вообще Путин не в курсе того, чем занимается пригожинская армия. Что же касается "репутационных рисков" для России, то беспокоиться здесь совершенно не о чем. По мнению пресс-секретаря, зверства русскоязычных, записанные на камеру, "не имеют никакого отношения к российской операции в Сирии". Потому "какие-то репутационные опасения", как выражается Дмитрий Сергеевич, "абсолютно беспочвенны".

За годы, проведенные в беседах с президентским спикером, коллеги из "песковского пула" научились правильно его расспрашивать. Ответы известны заранее: этого он не читал, того не смотрел, о том не слышал, ваши вопросы и ваши также не имеют никакого отношения к сфере компетенции Кремля, благодарю за внимание, до новых встреч, друзья. Оттого стратегия диалога с Песковым выстраивается на том, чтобы повторять в разных вариациях одни и те же вопросы, и еще - упирать на патриотизм. Ок, мы верим, что вы с Владимиром Владимировичем ни сном ни духом не ведаете ни о чем, что волнует публику, но вот доброе имя, репутация, имидж России... Как с этим быть, уважаемый Дмитрий Сергеевич?

Это же проблема чисто политическая, и если на прогремевшем в сети видеоролике наши соотечественники из группы Вагнера вытворяют такое, чего не всякий запрещенный в РФ ИГИЛ себе позволит, то разве не должен Путин что-нибудь сказать по поводу случившегося? К тому же личность одного из российских наемников, "человека в арафатке" по имени Станислав Д., установлена, и редакция "Новой" готова свести его с нашими следователями - что думают на сей счет в Кремле? Ведь за державу обидно, мы тут все прямо извелись, ответьте, пожалуйста.

Однако такая стратегия коллективной патриотической атаки на Пескова только кажется эффективной. Ибо Дмитрий Сергеевич тоже заранее знает все вопросы и любые удары, которые могут нанести ему допущенные в Кремль журналисты, отбивает с легкостью. Он их видит насквозь, этих "патриотов", и полемизирует с ними в той же манере, что и всегда. По той же схеме: не знаю, не видел, не располагаю информацией, мы не являемся следственным органом.

А что до репутации, то все мы любим Родину, но, сами посудите, где Родина, а где Вагнер? Родина - это Шойгу, а он и его солдаты, согласитесь, никому голову пока вроде не отрезали. Оттого волноваться нам с вами не о чем, случай в сирийской пустыне "не имеет отношения к российским военным никакого, что бы там ни публиковалось", и репутации России ни малейшего урона не нанесено.

И он безусловно прав. Прав как стратег, постоянно побивающий противника на поле вербального боя с интервьюерами. Прав как патриот, поскольку с предельной эффективностью защищает Отчизну на том участке, который она ему доверила. Ну и вообще прав, с любой точки зрения, даже враждебной нынешнему политическому курсу путинской России. Потому что после всего, что в рамках этого курса руководство нашей страны натворило в Америке, в Африке и в Европе, на Украине и в той же Сирии, не говоря уж о делах внутренних, причинить ей какой-либо ущерб весьма затруднительно. И головорезы, изображенные на видео, вовсе не портят эту картину тотального репутационного благоденствия, но успешно дополняют ее. Впрочем, смотреть ее все-таки не нужно, просто поверьте на слово.