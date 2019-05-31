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Также: Президент, Общество, Россия, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Валерий Федоров, Дмитрий Песков, Владимир Путин

статья Считай и больше не греши

Илья Мильштейн, 31.05.2019
Валерий Федоров. Фото: wciom.ru
Валерий Федоров. Фото: wciom.ru
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Новейший замер общественных настроений, проведенный ВЦИОМ по вопросу о доверии граждан президенту РФ, дал "результаты сенсационные". Так, во всяком случае, оценил их гендиректор социологической службы Валерий Федоров. "Мы впервые в истории опросов 29 мая решили напрямую спросить людей - вы Путину доверяете или нет? При этом каждый мог выразить доверие Путину как президенту, как человеку, как наставнику", - сообщает Федоров подробности проведенной акции. Выяснилось, что наставнику доверяют 72,3% наших граждан. Таким образом доказана "безосновательность любых разговоров о снижении поддержки или доверия президенту Владимиру Путину", ликует гендиректор.

Ну а мы что говорили?

Официально высказанная обида - это для социологов определенного типа не только очень скверная новость. Это новость приободряющая, вроде пинка под зад, и страшно даже помыслить, в какой спешке, вняв недоуменным речам президентского пресс-секретаря, труженики ВЦИОМ во главе с Федоровым проделывали работу над допущенными ошибками. Песков удивился, попросив разъяснений, почему путинский рейтинг доверия скатился до катастрофических 31,7%, - и они прямо кинулись разъяснять. Теперь ошибка исправлена, и мы, вооружась новейшими данными из мира науки, можем отследить, как это вообще происходит. Какими способами недоверчивых с виду россиян склоняют к вере.

Эту методику мы, пожалуй, сравним с процессом извлечения из кота разных присущих данному животному звуков. Если, например, схватить его за хвост и судорожно потянуть на себя, то он непременно заорет "мяу". А ежели в дикой спешке, диктуемой грозными политическими обстоятельствами, начать гоняться за респондентами и задавать им правильный вопрос о доверии лично Путину, и кричать, что правильный ответ требуется немедленно, а то нас всех уволят, да и вам не поздоровится, тогда с цифрами будет полный порядок. И важный человек, работающий в Кремле и еще вчера не постигавший, что там насчитали его шефу "уважаемые специалисты", останется доволен. Умеете же, если захотите, получив пенделя, прибавит он, вероятно, про себя, а вслух заметит, что в Кремле "безусловно" продолжат опрашивать социологов, если к ним появятся новые вопросы.

Короче, расходимся. Мы еще вчера догадывались, чем кончится эта история, и г-н Федоров со своими опрошенными нас не подвел, и Песков уже наверняка доложил Путину, что виновные покаялись и даже клянутся "регулярно" обновлять свои сенсационные рейтинги доверия президенту. Единственное, что тревожит, - это какой-то странный осадочек, оставшийся после знакомства с цифрами вчерашними и нынешними. После всех метаний гендиректора, который вольно или невольно поиздевался над Кремлем, сперва ужасно огорчив Пескова, но потом взявши под козырек и осчастливив его, униженного и оскорбленного, свежими новостями. А главное, непонятно же все-таки до конца, верят или не верят россияне своему национальному лидеру, и если верят, то почему буквально вчера куксились, а если не верят, то долго ли еще их будут мучить вместе с социологами, принуждая к доверию.

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Илья Мильштейн, 31.05.2019
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Народ не верит вору

Илья Мильштейн, 30.05.2019

Уже находятся служители Фемиды, неспособные покарать человека за честный баннер, а в зеркале социологии отражается народ, одновременно одобряющий вождя и ни на грош ему не верящий. Отсюда и перекосы. К слову, в демократическом государстве эти цифры, предъявленные законно избранному президенту, никого бы наверху не напугали. В нормальных странах как-то и не принять доверять политикам, они не мужья и не жены.
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