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Александр Чемезов, сын гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, осенью 2005 года получил от государства в собственность квартиру площадью около 250 квадратных метров в доме, расположенном по адресу Шведский тупик, 3 в центре Москвы. Это следует из публикации "Дождя". Сам телеканал избегает прямо называть Чемезова-младшего сыном гендиректора "Ростеха", говоря о "полном тезке сына главы госкорпорации". Однако ряд косвенных свидетельств, приведенных в статье, определенно указывает на то, что речь идет именно о сыне Сергея Чемезова.

До передачи Чемезову-младшему квартира находилась в ведении Управления делами президента. В 2009 году сын главы госкорпорации передал эту квартиру по договору дарения своей матери Любови Чемезовой. Нынешнюю стоимость объекта "Дождь" оценивает примерно в 5,7 миллиона долларов.

Дом в Шведском тупике известен в СМИ как "дом друзей Путина". В нем живут семьи крупных чиновников, глав госкорпораций, а также бизнесменов из окружения главы государства. Квартиры в этом доме государство предоставляло в собственность и другим физическим лицам. Так, в сентябре 2006-го квартира площадью примерно 240 квадратных метров была выделена Игорю Сечину, который на тот момент являлся замруководителя администрации президента. Годом раньше жилье в этом доме получил тогдашний помощник президента Сергей Приходько, нынешний вице-премьер - руководитель аппарата правительства.

Однако, отмечает "Дождь", все владельцы квартир, получившие жилплощадь от государства, были чиновниками. Между тем Чемезов-младший в госструктурах не работал, а всегда занимался бизнесом. У него есть доля в фирме "Зуу менеджмент", на которую зарегистрирован товарный знак пивного ресторана ZOO Beer&Grill. До 2014 года Александр Чемезов вместе с братом Станиславом, другим сыном гендиректора "Ростеха", владел также фирмой "Щелково-2", занимавшейся продажей земельных участков.

Летом 2006-го Александр Чемезов выступил соучредителем Клиники экстренной медицинской помощи в Татарии. В числе других соучредителей был известный акушер-гинеколог Марк Курцер. Как писали СМИ, в числе проектов фирмы была постройка онкологической больницы в Набережных Челнах. Однако в 2011 году фирма обанкротилась.

Накануне "Дождь" опубликовал другое расследование. Как выяснилось, Иван Тимченко, сын нефтеторговца Геннадия Тимченко, продал 200-метровую квартиру в Шведском тупике дочери Сечина Инге Каримовой.