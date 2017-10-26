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новость Путин потребовал усилить безопасность Рунета

26.10.2017
Владимир Путин. Фото с сайта kremlin.ru
Владимир Путин. Фото с сайта kremlin.ru
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Необходимо повышать безопасность российского сегмента интернета, а в отношении лиц, использующих его в преступных целях, следует применять жесткие меры. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета безопасности России, сообщает пресс-служба Кремля.

"Как и в других демократических странах, мы должны бороться с теми, кто использует информационное пространство для пропаганды радикальных идей, оправдания терроризма, экстремизма, решительно пресекать попытки размещения материалов, угрожающих безопасности нашего государства, общества в целом и отдельных граждан, - заявил президент. - При этом подчеркну – речь не может идти об ограничении доступа законопослушных граждан к ресурсам глобальной сети, о каких-то тотальных барьерах и фильтрах. Необходимо строго соблюдать и уважать конституционное право на получение и распространение информации".

Путин отметил, что правоохранительные органы стали чаще выявлять и пресекать в интернете деятельность вербовщиков "Исламского государства. "Так же жестко в рамках закона нужно действовать и в отношении других лиц и групп, использующих интернет, информационное пространство в преступных целях", - заявил президент.

В декабре прошлого года Путин утвердил новую доктрину информационной безопасности России. В частности, в документе отмечается, что спецслужбы "отдельных государств" используют "средства оказания информационно-психологического воздействия, направленного на дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в различных регионах мира и приводящего к подрыву суверенитета и нарушению территориальной целостности других государств". В эту деятельность, говорится в доктрине, "вовлекаются религиозные, этнические, правозащитные и иные организации, а также отдельные группы граждан, при этом широко используются возможности информационных технологий".

В последнее время "наращивается информационное воздействие на население России, в первую очередь на молодежь в целях размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей", говорится в доктрине.

Кроме того, в документе отмечается, что ряд зарубежных стран наращивает информационное воздействие на Россию, преследуя военные цели.

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26.10.2017
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