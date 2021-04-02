Голодовка Алексея Навального дала старт пропагандистской спецоперации. Life публикует три видеофрагмента с камеры набюдения из отряда, где содержится Навальный: он туда-сюда ходит по бараку с чашкой чая в руках и о чем-то беседует с надзирателем. Пропагандисты обвиняют политзека в "блатном" поведении и подкупе других заключенных.

В ИК-2 в Покрове Владимирской области побывала и съемочная группа RT во главе с бывшей американской узницей Марией Бутиной. В составе группы был и другой сиделец - бывший главный редактор РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский. Он, видимо, не решился вступить в перепалку с Навальным. "Кричала, что это лучшая и самая удобная тюрьма. Навальный 15 минут отчитывал ее перед строем заключенных, называя паразиткой и обслугой власти воров", - так визит Бутиной описан в твиттере Навального.

Судя по опубликованному RT видео, Навальный обвинял Бутину во лжи, а она в свою очередь попрекала его тем, что он не убирает помещение отряда.

Пользователи соцсетей припомнили RT тот факт, что еще два года назад телеканал выпустил интервью с отсидевшим в той же колонии, что и Навальный, националистом Дмитрием Демушкиным - он описывал ИК-2 как учреждение с очень жестким режимом.

Под открытым письмом врачей с требованием подписать Навальному медицинскую помощь собрано уже более 1000 подписей. С новым обращением в защиту Навального в пятницу выступили 27 правозащитников - они призвали омбудсмена Татьяну Москалькову посетить оппозиционера и "предпринять все необходимое для того, чтобы ему предоставили серьезную медицинскую помощь и прекратили систематическое прерывание ночного сна".

Навальный объявил голодовку 31 марта, требуя предоставить ему гражданского врача. Политзек страдает от острых болей в спине и ногах, обе ноги частично потеряли чувствительность.