Мария - гибнущим подмога
Голодовка Алексея Навального дала старт пропагандистской спецоперации. Life публикует три видеофрагмента с камеры набюдения из отряда, где содержится Навальный: он туда-сюда ходит по бараку с чашкой чая в руках и о чем-то беседует с надзирателем. Пропагандисты обвиняют политзека в "блатном" поведении и подкупе других заключенных.
В ИК-2 в Покрове Владимирской области побывала и съемочная группа RT во главе с бывшей американской узницей Марией Бутиной. В составе группы был и другой сиделец - бывший главный редактор РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский. Он, видимо, не решился вступить в перепалку с Навальным. "Кричала, что это лучшая и самая удобная тюрьма. Навальный 15 минут отчитывал ее перед строем заключенных, называя паразиткой и обслугой власти воров", - так визит Бутиной описан в твиттере Навального.
Судя по опубликованному RT видео, Навальный обвинял Бутину во лжи, а она в свою очередь попрекала его тем, что он не убирает помещение отряда.
Пользователи соцсетей припомнили RT тот факт, что еще два года назад телеканал выпустил интервью с отсидевшим в той же колонии, что и Навальный, националистом Дмитрием Демушкиным - он описывал ИК-2 как учреждение с очень жестким режимом.
Под открытым письмом врачей с требованием подписать Навальному медицинскую помощь собрано уже более 1000 подписей. С новым обращением в защиту Навального в пятницу выступили 27 правозащитников - они призвали омбудсмена Татьяну Москалькову посетить оппозиционера и "предпринять все необходимое для того, чтобы ему предоставили серьезную медицинскую помощь и прекратили систематическое прерывание ночного сна".
Навальный объявил голодовку 31 марта, требуя предоставить ему гражданского врача. Политзек страдает от острых болей в спине и ногах, обе ноги частично потеряли чувствительность.
Среди подонков есть свои чемпионы - те, кому родина поручает самые грязные, ошеломительно подлые дела. Бывшая американская узница не просто рассказывает, как сладко сидится Навальному "в одной из лучших колоний России". Она снимает репортаж на второй день голодовки политзека. pic.twitter.com/d4PldxwL5t— Грани.Ру (@GraniTweet) April 1, 2021