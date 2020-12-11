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Апелляция на приговор по делу о теракте 2017 года в петербургском метро рассматривается при почти полном отсутствии прессы. Коллегия апелляционного военного суда заседает в закрытом подмосковном поселке Власиха, 11 подсудимых участвуют в слушаниях по видеосвязи из питерских СИЗО. Это приезжие из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, которых пытали и безо всяких доказательств год назад приговорили к срокам от 19 лет до пожизненного. Правозащитники, изучавшие дело, уверены: страшные сроки по страшному обвинению получили случайные невиновные люди. За них не вступился никто, кроме участников группы "Христианское действие". Приводим полный текст обращения.



Подсудимые. Кадр видео

Гражданам России, журналистам, правозащитникам, неравнодушным людям

Христиане всех конфессий готовятся сейчас к великому празднику Рождества Христова.

В это особое время мы молимся, постимся и стараемся быть в мире со своими ближними. Каждый год мы вновь переживаем радость рождения в Вифлееме Иисуса Христа, Спасителя мира. Но мы не забываем и о лишениях, которым подвергся младенец Иисус в дни Рождества, начиная с условий, в которых Он был рожден, и заканчивая бегством Святого семейства в Египет. Иосиф и Мария с младенцем на руках вынуждены были, говоря современным языком, стать беженцами в чужой стране. Мы можем предположить, что на чужбине они не подвергались гонениям и, как только угроза миновала, Иосиф и Мария с отроком Иисусом благополучно вернулись на родину. Памятуя, что первые годы своей жизни Иисус Христос был беженцем в чужом краю, вправе ли мы, христиане, относиться с пренебрежением к беженцам? Не означает ли это, что мы должны проявлять внимание и заботу по отношению к миролюбивым, но беззащитным людям, которые в силу тех или иных причин оказались беженцами или вынужденными переселенцами в нашей стране? Не означает ли это, что долг наш - протягивать руку помощи тем, кто подвергся несправедливому преследованию или гонению вдали от своей родины?

В декабре 2019 года Второй западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил к срокам от 19 лет лишения свободы до пожизненного заключения одиннадцать человек: Акрама и Аброра Азимовых, Ибрагима и Мухамадюсупа Эрматовых, Содика Ортикова, Шохисту Каримову, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Азамжона Махмудова, Дилмурада Муидинова, Сейфуллу Хакимова, Бахрама Эргашева по делу о взрыве в петербургском метро 3 апреля 2017 года. В ходе судебного процесса выяснилось, что фигуранты этого дела подвергались пыткам до и во время официального начала следственных действий, многие из них подписали признательные показания, не зная языка и не понимая, что они подписывают, все они заявили о своей непричастности к преступлению. Некоторые из них впервые увидели в зале заседаний тех, на кого оперативники требовали давать показания. Суд отказался исследовать вещественные доказательства по делу, в том числе пострадавший от взрыва вагон метро, и проигнорировал аргументы защиты. Люди, приехавшие в Россию работать, оказались легкой мишенью для тех, кому во что бы то ни стало надо было "навесить" на кого-нибудь преступление и вовлечь в число предполагаемых сообщников как можно больше людей, чтобы создать видимость "раскрытия" крупной террористической группировки. В силу того, что все эти люди жили вдали от родины, у них здесь не было устоявшихся связей, не было знакомых адвокатов и журналистов, они плохо знали язык, не понимали происходящего, были простыми рабочими и не обладали достаточными знаниями - в силу всего этого они не могли себя защитить и не имели никаких возможностей донести возглас о своей невиновности до общественности.

Мы, верующие, знаем, что зло наказуемо, а правда рано или поздно должна восторжествовать. Мы не должны спокойно смотреть, как простых людей без должных оснований обвиняют в страшном преступлении. И хотим обратиться к своим братьям другой веры, которые безвинно страдают сегодня за то, чего не делали, со словами поддержки: мы молимся за вас в эти дни рождественского поста! Мы просим тех, от кого зависят судьбы этих одиннадцати человек, помнить о высшем суде и поступать по справедливости. Мы напоминаем, что методы следствия, о которых стало известно в ходе этого процесса, являются уголовно наказуемыми. Сейчас апелляционная инстанция рассматривает жалобу на приговор, который все-таки привлек к себе внимание средств массовой информации и получил наименование "дела 11-ти".

Судебные заседания проходят в Апелляционном военном суде в подмосковном поселке Власиха. Поскольку Власиха является закрытым административно-территориальным образованием, проход журналистов и общественности на судебные заседания в Апелляционный военный суд затруднен, нужно заранее заказывать пропуск, что препятствует должной открытости процесса. Мы призываем представителей гражданской общественности, правозащитников, журналистов, неравнодушных граждан внимательно следить за этим процессом, способствовать распространению объективной информации о нем, предавать широкой огласки факты судебного и следственного произвола, оказывать моральную поддержку без вины страдающим узникам.

"Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих", - говорит апостол. (Евр.13:3). Будем следовать этому завету в священные для нас дни подготовки к празднику Рождества!

Елена Санникова

Елена Волкова

Анна Кречетова

Дмитрий Арсентьев

Дмитрий Федоров

Григорий Михнов-Вайтенко

Мария Рябикова

Лаура Федорова

Наринэ Амбарцумян