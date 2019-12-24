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Верховный суд отклонил апелляцию на приговор пятерым крымским татарам - фигурантам первого симферопольского дела "Хизб ут-тахрир". Сталинские сроки снижены всего на полгода: теперь у Теймура Абдуллаева - 16 с половиной лет, его брата Узеира - 12 с половиной, Рустема Исмаилова - 13 с половиной, Эмиля Джемаденова и Айдера Салединова - 11 с половиной. За разговоры о религии всех пятерых отправят в колонии строгого режима как "участников террористической организации".

В Москву поддержать земляков приехали более 60 человек. Комментарии крымскотатарских активистов и правозащитницы Александры Крыленковой.