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Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Политзеки, Украина, Право, Религия, Россия, Европа, Общество, Политика, Мир | Персоны: Александра Крыленкова

статья Правосудие оккупантов

24.12.2019
Видеосвязь с узниками. Фото: "Крымская солидарность"
Видеосвязь с узниками. Фото: "Крымская солидарность"
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Верховный суд отклонил апелляцию на приговор пятерым крымским татарам - фигурантам первого симферопольского дела "Хизб ут-тахрир". Сталинские сроки снижены всего на полгода: теперь у Теймура Абдуллаева - 16 с половиной лет, его брата Узеира - 12 с половиной, Рустема Исмаилова - 13 с половиной, Эмиля Джемаденова и Айдера Салединова - 11 с половиной. За разговоры о религии всех пятерых отправят в колонии строгого режима как "участников террористической организации".

В Москву поддержать земляков приехали более 60 человек. Комментарии крымскотатарских активистов и правозащитницы Александры Крыленковой.

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24.12.2019
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Акция крымских татар на Красной площади. Кадр видео Грани.ТВ

За тех, кто в Мордоре

11.09.2019

35 украинских узников освобождены. В российских тюрьмах и колониях остаются как минимум 113 заложников, в основном это крымские татары. 34-м из них уже вынесены приговоры по тяжким террористическим статьям. Террор против коренного населения Крыма продолжается, дела "хизбов" поставлены на поток. Крымскотатарские политзеки держатся с достоинством. Владимир Зеленский обещает второй раунд обмена. ВИДЕО.
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