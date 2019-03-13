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В Ростове подходит к концу суд над 20-летним украинцем Павлом Грибом. В пятницу ожидаются прения сторон. Летом 2017 года ФСБ выманила Гриба в Белоруссию на встречу со знакомой ему по интернету сочинкой. Там Гриб был похищен; его вывезли в Краснодар и обвинили в содействии терроризму. Гриб заявляет, что в суде от лица сочинки выступала не та девушка, с которой он встречался в Белоруссии. Подробности процесса - в нашей статье.

Суд над Павлом Грибом начинался дважды. 23 июля 2018 года дело было возвращено в прокуратуру из-за процессуальной ошибки: указанная обвинением редакция статьи Уголовного кодекса не действовала на момент совершения инкриминируемых молодому человеку действий. Второй раз процесс стартовал 15 ноября минувшего года.

Первый раз имя Гриба появилось в СМИ 27 августа 2017 года. Тогда его отец, бывший сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб, сообщил журналистам, что Павел поехал в белорусский город Гомель "на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях". "Стало понятно, что ФСБ выманила Павла в Гомель под предлогом встречи с девушкой и произвела задержание", - добавлял Игорь Гриб. Лишь полторы недели спустя выяснилось, что украинец содержится в СИЗО в Краснодаре.

На первом заседании Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону Гриб - молодой человек с оспинами на лице, одетый в майку в цветах украинского флага, - рассказал, что является гражданином Украины, родился 1 июля 1998 года в Чернигове, а проживает в Киеве.

Дело рассматривает коллегия в составе Ризвана Зубаирова (председательствующий), Алексея Санникова и Владимира Цыбульника. (Эта же тройка ведет процесс по делу краснодарца Дениса Хисамова, обвиняемого в участии в "Исламском государстве". И Гриб, и Хисамов жаловались на давление со стороны одного и того же следователя ФСБ - Павла Карпенюка. Обвинение в деле украинца на большинстве заседаний поддерживает прокурор Алексей Ханеня; лишь на двух его заменял Алексей Кистер.

Гриб обвиняется по части 1 статьи 205.1 УК (содействие терроризму), которая в редакции 2016 года предусматривает от 5 до 10 лет колонии. В Ростове политзек содержится в СИЗО-4 центрального главка ФСИН, расположенном прямо в здании регионального УФСБ.

Согласно обвинительному заключению, Гриб с конца марта до 15 мая 2017 года склонял к совершению теракта жительницу Адлерского района Сочи Татьяну Ершову, общаясь с ней во "Вконтакте" и Skype. При этом в возбуждении дела против Ершовой отказано. В то же время открыто дело против предполагаемого пособника Гриба - неустановленного гражданина Украины, известного ФСБ под именем Стефан Капинос. Во "Вконтакте" есть страница пользователя Стефан Капинос, где помещены репосты на украинскую тематику и записи о мультсериале "My Little Pony". В суде Гриб объяснил знакомство с Ершовой тем, что оба они увлекались этим сериалом.

С Капиносом, утверждает обвинение, Гриб познакомился во "Вконтакте" еще в 2013 году. Позже молодые люди начали общаться в Skype. Капинос будто бы "сообщил Грибу об известных ему способах изготовления взрывчатых веществ, самодельных взрывных устройств и методах приведениях их в действие путем взрыва". В декабре 2018-го стало известно, что Капинос объявлен Интерполом в международный розыск.

Знакомство Гриба с Ершовой, согласно фабуле дела, относится к концу 2016 года. На тот момент, заявляется в обвинительном заключении, молодой человек был сторонником партии "Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО), которая в России объявлена экстремистской. С конца 2016-го по 12 июня 2017 года, говорится в деле, Гриб и Ершова общались в Skype на украинском языке "посредством голосовой и видеосвязи и обмена текстовыми сообщениями" под никами соответственно Националист и Рута (Ruthenia) 44.

Как утверждает обвинение, Ершова сообщила Грибу, что "поддерживает деятельность украинских националистических праворадикальных организаций, осуществляемую вопреки законным интересам РФ, ее граждан и русскоязычного населения Украины, и имеет намерение выехать на постоянное место жительства на Украину", а также заявила о "неприязни к своим школьным преподавателям, соученикам и всем россиянам, не разделяющим идеи украинского национализма и поддерживающим действующую в РФ власть".

В конце марта 2017-го, находясь в Киеве, Гриб будто бы "начал склонять Ершову к совершению теракта". Он, утверждает обвинение, предлагал ей изготовить взрывчатку на основе нитроглицерина, заложить ее в помещении сочинской школы № 26 и привести в действие в день выпускной линейки 30 июня.

Мотивом Гриба в деле названы "идеи превосходства украинской этнической группы и культуры над русской" и "чувство превосходства украинцев над россиянами". Заявляется, будто он высказывал "негативно-эмоциональное отношение к русским, учителям, директору и представителям администрации Сочи", воздействовал на чувства "максимализма, исключительности и значимости" Ершовой. Целью же теракта в деле названы "дестабилизация органов власти РФ и воздействие на принятие ими решений о статусе отдельных областей РФ".

В процессе политзек выступает на украинском языке, общаясь с другими участниками разбирательства в основном через переводчика. Первоначально подсудимый отказывался от дачи показаний, заявляя, что "хочет, но не может их давать". В дальнейшем, однако, Гриб согласился на допрос. Обвинение он отверг. Тогда прокурор зачитал несколько протоколов с признательными показаниями, подписанных Грибом на следствии - сначала в статусе подозреваемого, а затем - и обвиняемого. Подсудимый возразил, что эти показания дал под давлением оперативников и следователя.

В суде была продемонстрирована и видеозапись одного из допросов Гриба на следствии. Политзек на видео сидит за столом, поддерживая голову руками; на руках видны кровоподтеки. Назначенный адвокат Геннадий Сорокин все время допроса смотрит в мобильник, отвернувшись от подзащитного. Стоит отметить, что скриншоты этого видео еще до начала процесса, 18 октября прошлого года, появились на двух имперских ресурсах - ВК-странице "Россия vs НАТО" и сайте "Русская весна".

Все свидетели обвинения допрашивались по видеосвязи с различными судами. Ключевую свидетельницу Ершову, а также ее мать заслушивали в закрытом режиме, сославшись на "информацию личного характера". Допрос Ершовой занял два заседания. Как рассказала адвокат Гриба Марина Дубровина, политзек заявил судьям, что показания дает не та девушка, с которой он встречался в Гомеле, и предположил, что настоящая Ершова подверглась репрессиям "за свои проукраинские взгляды". Сама свидетельница на допросе несколько раз принималась плакать, но показания, данные на следствии, подтвердила.

Между тем подруга Ершовой - 18-летняя уроженка Сочи Мария Юристова, сейчас живущая в Ростове, - в суде от своих первоначальных показаний частично отказалась. Она заявила, что Гриб и Ершова не обсуждали планы подготовки теракта, а политика в России и на Украине не была основной темой их бесед.

Другая подруга Ершовой - Элеонора Вернер, переехавшая в Петербург, - также не подтвердила намерение ключевой свидетельницы самостоятельно изготовить взрывчатку и совершить теракт. В то же время, когда прокурор зачитал показания Вернер против самого Гриба, она их подтвердила.

Допрос Виктора Ершова, отца ключевой свидетельницы, занял всего несколько минут. Ершов сообщил, что не осведомлен об обстоятельствах общения своей дочери с подсудимым, и затруднился однозначно подтвердить свои первоначальные показания с обвинением украинца.

Взрывотехник краснодарского УФСБ Игорь Плужников, привлеченный в качестве специалиста к изучению переписки Гриба с Ершовой, сообщил в суде, что в домашних условиях взрывчатку можно изготовить лишь при наличии специального оборудования и соблюдении необходимых условий, причем для этого необходимы определенные познания в химии. О наличии у Ершовой необходимого оборудования в деле не говорится.

Сообщения силовиков об обстоятельствах задержания Гриба полностью противоречат тому, что заявляет сам подсудимый. Оперативники уголовного розыска Александр Беспалов, Александр Мазуров и Евгений Матюхов заявили, что украинец был задержан на автостанции в городе Ярцево Смоленской области после получения "оперативной информации". Сам Гриб настаивает, что незнакомцы в штатском схватили его в Гомеле по окончании встречи с Ершовой, затолкали в микроавтобус и вывезли в Россию.

Сама же встреча, указал политзек, состоялась уже после того, как Ершова побывала в разработке оперативников ФСБ. "С аккаунта Ершовой написали, что сотрудники ФСБ позволят ей выехать за границу только после встречи со мной в Гомеле", - сообщил молодой человек, уточнив, что первоначально встреча планировалась в буферной зоне на границе Белоруссии и Украины, однако затем планы изменились. Гриб заметил, что с аккаунта девушки ему поступило сообщение об обыске у нее дома, однако уже теперь, в суде, он убедился, что это была легенда оперативников.

Политзек с детства страдает тяжелым хроническим заболеванием - портальной гипертензией. За время разбирательства ему неоднократно вызывали в суд скорую. На одном из последних заседаний был допрошен киевский профессор медицины Василий Притула, который наблюдает Гриба с четырех лет. Врач указал, что состояние политзека ухудшается, и заявил о необходимости срочной операции. Несмотря на это, судьи отказали адвокату Дубровиной в переводе подсудимого под домашний арест.

При этом ростовская ОНК утверждает, что состояние здоровья Гриба не препятствует его содержанию в СИЗО.