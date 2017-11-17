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Следствие предъявило обвинение в нападении на полицейского 48-летнему Вячеславу Шатровскому, одному из задержанных в Москве на акции 5 ноября. Об этом сообщаетТАСС сообщил со ссылкой на адвоката Константина Маркина.

"Моему подзащитному Шатровскому предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти), - сказал защитник. - Вину он не признает и отказывается от дачи показаний, ссылаясь на 51 статью Конституции".

Об угрозе возбуждения дела против Шатровского стало известно уже вечером в день акции. Тогда сообщалось, что уголовная статья грозит и его сыну - Максиму Шатровскому. Однако 7 ноября СКР, не называя имени и фамилии фигуранта, объявил, что дело открыто только против одного человека. Между тем Шатровского-младшего Тверской райсуд в тот же день арестовал на 15 суток по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского).

7 Ноября Тверской райсуд арестовал Шатровского на два месяца, до 5 января 2018 года. В пресс-службе СКР заявили, что подозреваемый, находясь "вблизи проведения митинга", при проверке документов нанес полицейскому удары в голову, чем "причинил телесные повреждения".

Позже стало известно, что при задержании Шатровскому проломили голову.

Шатровскому 48 лет, он житель города Шарья Костромской области. Маркин защищает политзека при поддержке правозащитного центра "Мемориал".