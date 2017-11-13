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Брянский главк ФСБ обвиняет политзека Дениса Бахолдина в участии в боевых действиях в Донбассе в качестве добровольца "Правого сектора". Это следует из постановления о привлечении Бахолдина в качестве обвиняемого от 7 ноября за подписью следователя спецслужбы Александа Шпакова. Документ опубликован на сайте в поддержку политзека.

В постановлении утверждается, что Бахолдин с 4 по 12 июля 2015 года воевал в зоне АТО в составе 5-го отдельного батальона добровольческого корпуса "Правого сектора". Между тем этот батальон 12 июля 2015 года покинул свои позиции в Донбассе после перестрелки с участием членов "Правого сектора" в Мукачеве Закарпатской области, которая произошла 11 июля.

Согласно фабуле дела, политзек 23 октября 2014 года уехал на Украину через Белоруссию "с целью вступления в организацию, занимающуюся борьбой с проссийскими сторонниками на территории Украины", а затем между этой датой и 26 апреля 2015 года подал заявление о вступлении в "Правый сектор", "осознавая, что в основу идеологии националистической праворадикальной организации "Правый сектор" заложены радикальный украинский национализм и подчеркнутая русофобия", а "одной из заявленных целей "Правого сектора" является осуществление вооруженного противодействия "российской агрессии в Крыму".

Известно, что в числе доказательств по делу фигурируют материалы с USB-накопителя (флешки), изъятой у Бахолдина. В августе на слушаниях о продлении политзеку ареста следователь Сергей Гуторов заявлял, что среди этих материалов - фотографии Бахолдина на фоне украинского флага с оружием, а также некое "руководство по действию в полевых условиях снайпера".

О завершении предварительного следствия по делу Бахолдина стало известно 8 ноября. В случае, если прокуратура утвердит обвинительное заключение, дело будет слушаться в Суземском райсуде Брянской области. В связи с этим после утверждения заключения активиста должны перевести в СИЗО города Новозыбкова.

Бахолдину инкриминирована часть 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации), предусматривающая от двух до шести лет колонии.

Москвич Бахолдин, участник ряда акций протеста, в конце 2014 года эмигрировал на Украину. В начале марта 2017-го он прибыл в Россию, чтобы навестить родителей, и был задержан пограничниками за пребывание в приграничной зоне без соответствующего пропуска. После задержания Бахолдина на 12 часов приковали наручниками к батарее и били по ногам и голове, требуя признаться в том, что он состоит в "Правом секторе". Затем его в наручниках повезли в отдел СКР, обмотав голову зимней курткой. По дороге задержанный потерял сознание и чуть не задохнулся.

В СМИ информация об аресте Бахолдина появилась лишь 19 июня. Делом занимались следователи ФСБ Шпаков и Гуторов. Никаких показаний арестованный не давал и никаких документов не подписывал.

Летом Бахолдин отказался проходить амбулаторную психэкспертизу по делу, и 17 августа его направили на стационарное обследование в московский Центр им. Сербского. Там администрация, после того как Бахолдин отказался отвечать на вопросы психиатров о своем деле, спровоцировала его конфликт с другими заключенными. Тогда политзек объявил сухую голодовку и "режим молчания". После пяти дней протеста активиста досрочно вернули в столичный СИЗО-2 "Бутырка", а оттуда перевезли обратно в Брянск.