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Брянский главк ФСБ завершил следствие по делу активиста Дениса Бахолдина, арестованного по обвинению в причастности к "Правому сектору". Об этом сообщила на своей ФБ-странице живущая в Киеве политэмигрантка Елена Глушко.

Дело направлено в прокуратуру. Если ведомство утвердит обвинительное заключение, материалы уйдут в Суземский райсуд области. Для участия в процессе Бахолдина переведут из СИЗО-1, расположенного в столице региона, в СИЗО-2 в Новозыбкове. Смысл этой меры непонятен: до поселка Суземка ближе добираться из Брянска, чем из Новозыбкова.

По оценке Светланы Сидоркиной, адвоката политзека, Бахолдин пробудет в Брянске еще около двух недель. Не исключено, однако, что прокуратура утвердит обвинительное заключение раньше ожидаемого.

"В Новозыбков ездить еще менее удобно, чем в Брянск. В этой связи Денис просит поискать неподалеку кого-то, кто бы изредка мог передавать передачки - за небольшую денежку", - заметила Глушко.

Кроме того, добавила она, необходимы средства на поездки Сидоркиной к подзащитному и на экспертизу доказательств, которую планирует провести адвокат: "Агора" работу Сидоркиной по делу Бахолдина не финансирует. Сбор средств на оплату защиты политзека ведет московская гражданская активистка Елена Захарова.

Москвич Бахолдин, участник ряда акций протеста, в конце 2014 года эмигрировал на Украину. В начале марта 2017-го он прибыл в Россию, чтобы навестить родителей, и был задержан пограничниками за пребывание в приграничной зоне без соответствующего пропуска. После задержания Бахолдина на 12 часов приковали наручниками к батарее и били по ногам и голове, требуя признаться в том, что он состоит в "Правом секторе". Затем его в наручниках повезли в отдел СКР, обмотав голову зимней курткой. По дороге задержанный потерял сознание и чуть не задохнулся.

В СМИ информация об аресте Бахолдина появилась лишь 19 июня. На другой день вошедшая в дело Сидоркина сообщила, что политзеку вменяют часть 2 статьи 282.1 УК (участие в экстремистском сообществе), предусматривающую от двух до шести лет колонии. Делом занимались следователи спецслужбы Александр Шпаков и Сергей Гуторов. Никаких показаний арестованный не давал и никаких документов не подписывал.

В числе доказательств по делу фигурируют материалы с флэшки Бахолдина. В августе на слушаниях о продлении политзеку ареста следователь Гуторов заявлял, что среди этих материалов - фотографии Бахолдина на фоне украинского флага с оружием, а также некое "руководство по действию в полевых условиях снайпера".

Летом Бахолдин отказался проходить амбулаторную психэкспертизу по делу, и 17 августа его направили на стационарное обследование в столичный Центр им. Сербского. Там администрация, после того как Бахолдин отказался отвечать на вопросы психиатров о своем деле, спровоцировала его конфликт с другими заключенными. Тогда политзек объявил сухую голодовку и "режим молчания". После пяти дней протеста активиста досрочно вернули в столичный СИЗО-2 "Бутырка", а оттуда перевезли обратно в Брянск.