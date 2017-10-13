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Также: Госдума, Ксенофобия, Право, Парламент, Общество, Россия, Политика | Персоны: Виталий Милонов

новость Выговор за несение

Милонову укажут на "недопустимость нарушения правил депутатской этики"
13.10.2017
Виталий Милонов. Кадр видеозаписи
Виталий Милонов. Кадр видеозаписи
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Комиссия Госдумы укажет Виталию Милонову на "недопустимость нарушения правил депутатской этики". Об этом говорится в ответе на обращение активиста Алексея Тимошенко, обвинившего депутата в разжигании вражды и ненависти в ряду социальных групп, в том числе к ЛГБТ.

В документе за подписью главы комиссии по депутатской этике Отари Аршбы отмечается, что обращение Тимошенко было "всесторонне и обстоятельно рассмотрено".

"В случае, если какой-то гражданин посчитал, что высказывания депутата Государственной думы, не связанные с его депутатской деятельностью, оскорбляют или унижают его честь и достоинство, то данный гражданин имеет право обратиться в правоохранительные органы", - отмечается в ответе комиссии.

В июле Тимошенко опубликовал текст обращения в в виде петиции на сайте Change.org. За неделю она набрала 777 подписей, после чего активист через электронную приемную отправил обращение в Госдуму.

В обращении Тимошенко приводил примеры высказываний Милонова. В частности, 11 июля в эфире радио "Комсомольская правда" депутат в контексте разговора об абортах говорил, что "лучше лесбиянку с гомосеком убить, чем невинного ребенка", а также употреблял выражения вроде "спидозные гомосеки". В апреле в эфире "Эха Москвы" Милонов говорил, что руководителей проекта "Дети-404", занимается помощью ЛГБТ-подросткам, надо "повесить просто на площади" и "нещадно расстреливать".

В мае комиссия уже указывала Милонову на недопустимость нарушения правил этики. Тогда Аршба заявил, что это связано с оскорблением депутатом участников первомайского шествия в Петербурге. Глава комиссии отмечал, что эту меру решили применить к Милонову "на первых порах", а если это повторится, то его "пригласят" и "будут разбираться".

12 февраля Милонов участвовал в организованном им крестном ходе в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ. По окончании мероприятия он заявил: "Христиане выжили, несмотря на то что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника (депутатов заксобрания Петербурга. - Ред.) варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям".

Спустя три дня Милонов на своей странице в фейсбуке извинился за этот юдофобский выпад. "Хочу сказать, что не имел никаких намерений касаться темы национальностей и тем более кого-либо обижать по национальному признаку, - заверил Милонов. - В пылу споров мы можем обронить не слишком удачную фразу, и если кого-то мои слова задевают в национальном контексте - приношу мои извинения". В то же время единорос заметил, что его юдофобский демарш "попытались использовать" - кто и для чего, он не пояснил.

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
13.10.2017
в блоге Блоги
59
Александр Скобов 28.01.2017
в блоге Черносотенцы не молчат
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Бегущие по волне

Илья Мильштейн, 17.02.2017

Выступает Толстой, потом извиняется, и выпавшее у героя знамя подхватывает Милонов. А вслед за Милоновым, тоже умученным на финише, поднимается новый герой. Вчера вот поднялся Владимир Василик, диакон и доцент Института истории СПбГУ, и есть надежда, что хоть ему-то повезет. Его не заставят, потея от унижения и явно кривя душой, отрекаться от своих искренних слов.
Илья Мильштейн

Разжигание под котлами

Илья Мильштейн, 13.02.2017

"Христиане выжили, - сообщил Милонов, - несмотря на то что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям". Неосторожное упоминание имен, отчеств, фамилий противников образовывало гремучую смесь. То есть подпадало под 282-ю статью УК.

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