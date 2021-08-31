

Леван Чарквиани. Фото с ВК-страницы его дочери

Следы присутствия ЧВК Вагнера обнаруживаются в разных уголках планеты. На постсоветском пространстве пригожинские наемники тоже успели наследить. Вагнеровцев недавно "расчехлили" в Грузии и Казахстане. Согласно расследованию Украинского центра аналитики и безопасности, в этих двух странах в 2019-2020 годах зарегистрировал филиалы своей строительной фирмы бывший боевик ЧВК Кирилл Кривко, ранее служивший в спецназе ГРУ. Созданные им коммерческие структуры могут использоваться для вербовки наемников, а то и для чего похуже - учитывая нынешние непростые отношения России как с Грузией, так и с Казахстаном.

Служба госбезопасности Грузии (СГБ) признала, что Кривко посещал страну, но поспешила успокоить общественность: его фирма не ведет никакой деятельности в Грузии. В случае появления вагнеровцев грузинские спецслужбы обещают принять действенные меры.

Это не первый скандал такого рода. В январе стало известно, что в Грузии еще три года назад обосновалась российская ЧВК Moran Security Group. Учредителем филиала MSG стал россиянин Леван Чарквиани, родившийся в 1969 году в Куйбышеве. Моряк, риелтор, зэк, вербовщик - его биография тянет на сценарий шпионского триллера.

Глубоководные секреты



В этой биографии есть темное пятно, которое должно было серьезно испортить репутацию Чарквиани в среде наемников, - тюремный срок за шпионаж. 18 августа 2014 года Московский окружной военный суд приговорил его к 14 годам колонии по делу о госизмене (статья 275 УК). Однако не прошло и двух лет, как случилось чудо - Владимир Путин помиловал Чарквиани.

Об этом уголовном деле впервые стало известно в феврале 2015 года (приговор был утвержден Верховным судом 18 ноября 2014-го). Вместе с Чарквиани были осуждены три человека. Двое из них, Захарий Агапишивили и Сергей Данильченко, в сообщении Интерфакса о решении ВС были названы "старшими офицерами ВМФ", а Чарквиани и еще один фигурант, Константин Яшин, - просто военнослужащими.

Фабула обвинения не раскрывалась. Сообщалось только, что Чарквиани и его подельникам вменялась передача совершенно секретной информации другим государствам. По информации "Команды 29", имелись в виду страны НАТО. Других подробностей, даже сроков наказаний, назначенных фигурантам, разглашено тогда не было.

Как мы выяснили, Агапишвили и Данильченко дали по 13 лет, Яшину - 12 с половиной лет. Эти трое, по нашим данным, по крайней мере до недавнего времени продолжали отбывать наказание.

Аресты по делу прошли еще в 2012 году: Чарквиани заключили в СИЗО 24 июля, а остальных обвиняемых - только 15 августа. Это, как и тот факт, что Чарквиани приговорили к самому длительному сроку, позволяет предположить, что его роль в "шпионской группе" была основной.

Как вспоминала правозащитница Зоя Светова, посещавшая Чарквиани в "Лефортово", он признавал вину в шпионаже: "Это было дело, связанное с военно-морским флотом. Он все время говорил: да, я работал на ЦРУ, но я жду, что меня поменяют. В конце концов его освободили".

Некоторое представление о том, какие данные могли передавать иностранным разведкам осужденные, можно получить, изучив биографию Агапишвили. В январе-августе 2003 года он командовал подлодкой Б-227 "Выборг" (относится к Балтийскому флоту, порт приписки - Кронштадт), а на момент ареста, согласно базе данных МВД, работал заместителем начальника кафедры. По состоянию на 2007 год, согласно другой слитой базе данных, Агапишвили был преподавателем в петербургском Военно-морском институте радиоэлектроники им. Попова, входящем в состав Военно-морской академии им. адмирала Н.Г. Кузнецова.

Как писали на военно-историческом форуме, Агапишвили - автор "ряда учебников по связи ВМФ и патентов по связи ВМФ". В открытых источниках можно найти только один патент, соавтором которого он был, - на кардиоидную антенну для подводного радиоприема. Патент принадлежит все той же ВМА им. Кузнецова, зарегистрирован в 2009 году. Другие разработки, к которым имел отношение Агапишвили, очевидно, засекречены.

Дело о шпионаже скорее всего связано с передачей за границу технологий военно-морской - возможно, подводной - радиосвязи.

В пользу этой версии говорит и то, что Агапишвили - не единственный фигурант дела, имевший отношение к ВМА им. Кузнецова: в базе данных МВД указано, что Данильченко до ареста был преподавателем (правда, не уточняется, где именно), а Яшин - "начальником цикла", причем именно в этой академии.

Все фигуранты дела, в том числе Чарквиани, имели отношение к Балтийскому флоту. Как сообщил "Граням" друг Чарквиани, московский предприниматель Михаил Сивухин, тот проходил службу на Балтфлоте в советское время. Константин Яшин, выпускник Высших специальных офицерских классов ВМФ в Петербурге, указал на своей странице в "Одноклассниках", что служил в 25-й бригаде подводных лодок на Ленинградской военно-морской базе (эта бригада, существовавшая в 1966-2001 годах, базировалась в Кронштадте). Данильченко же упомянут в одном из номеров газеты Минобороны "Красная звезда" за 2008 год как офицер походного штаба в звании капитана второго ранга: речь идет о возвращении учебного корабля Балтийского флота "Перекоп" (его порт приписки тоже Кронштадт).

И Чарквиани, и Данильченко в 1991 году окончили штурманский факультет Каспийского Краснознаменного высшего военно-морского училища в Баку. Данильченко - уроженец села Ново-Александровка Волчанского района Харьковской области Украины, российское гражданство получил в 1993 году, некоторое время жил в Балтийске Калининградской области.

На упомянутом военно-историческом форуме один из пользователей выложил фотографию подлодок Б-227 "Выборг" и Б-806 "Дмитров", указав, что на второй "русский подельник" был старшим помощником командира. Речь идет о Яшине, который впоследствии получил повышение, - в Википедии указано, что он в 2004-2005 годах командовал "Дмитровым".

31 января 2009 года Яшин опубликовал фотографию, на которой стоит в форме офицера ВМФ в окружении иностранных морских офицеров. "Я в Швеции с командирами пл (подлодок. - Ред.) из разных стран", - гласит подпись к фото.

Чарквиани до ареста по крайней мере однажды был в Петербурге - на его паспорт был куплен билет на поезд Петербург - Москва, отправившийся 31 марта 2012 года.

Нехороший паспорт



Как рассказал "Граням" Сивухин, в 1990-х годах Леван переехал жить в Латвию. В ВМФ у его друга было звание "майора или капитана", то есть по системе флотских званий он был капитан-лейтенантом или же капитаном 3-го ранга. По словам того же Сивухина, Чарквиани служил в латвийском наркоконтроле в звании полковника. Сотрудникам силовых структур, как правило, запрещено иметь гражданство других стран. Однако у Чарквиани было еще как минимум два паспорта. В 2000 году он получил гражданство России, а в 2002 году ему было выдано удостоверение личности в Грузии.

Не позже 2011 года Чарквиани выехал из Латвии в Россию. В том году ему был оформлен первый российский внутренний паспорт.

В базе МВД указано, что паспорт получен на основании документа серии 51 с семизначным номером. Такая нумерация (две цифры серии и семь цифр номера) используется в российских загранпаспортах. Несложно выяснить, что к 51-й серии относились ламинированные загранпаспорта старого образца, которые выдавались МИДом и российским консульствами за рубежом.

Но тут возникает еще одна странность: в базе данных недействительных паспортов, доступной на сайте МВД России, этот документ, выданный Чарквиани генконсульством России в Латвии в 2008 году, не значится. В досье на Чарквиани в базе данных "Роспаспорт" сведений о таком паспорте тоже нет. Либо официально такой паспорт вообще никогда не выдавался и это был фальшивый документ прикрытия, либо информацию о нем удалили из баз по соображениям секретности. В обоих случаях вряд ли обошлось без вмешательства спецслужб.

Если исходить из гипотезы сотрудничества Чарквиани с российской разведкой, то причиной его отъезда в Россию мог быть шпионский провал. Как свидетельствует Михаил Сивухин, сам Чарквиани говорил ему, что переехал в Россию "просто в рамках работы и поиска лучшей жизни". "Мы познакомились, когда он подрабатывал риелтором и помог мне сдать комнату в квартире", - говорит Михаил. По его словам, это было еще до ареста Левана.

В Латвии у Чарквиани остались дочь и сын. "Все обещал, что скоро приедет к ним", - вспоминает Сивухин.

Примечательно, что один из телефонных номеров, которым пользовался Чарквиани, определяется в программе Getcontact как "Леван Агент". Возможно, здесь нет зловещего смысла и кто-то занес в свою телефонную книжку его контакт как агента по недвижимости.

В той же базе "Роспаспорт" есть интересная запись о том, что Чарквиани после освобождения из тюрьмы получил новый российский загранпаспорт. Выдало его УФМС № 77001.

Именно в этом паспортном столе, как установило расследование The Insider и Bellingcat, получили внутренние паспорта на имена "Руслана Боширова" и "Александра Петрова" агенты ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, отравившие в Великобритании своего бывшего коллегу Сергея Скрипаля. Как писал The Insider, документы в этой паспортной конторе получают либо силовики, либо "привилегированные лица за взятку".Там же паспорт выдали и третьему отравителю Скрипаля - гээрушнику Денису Сергееву (псевдоним "Сергей Федотов"). В дальнейшем группа Bellingcat сообщала, что УФМС № 77001 оформляло паспорта и другим гээрушникам - в частности, тем, кто готовил пророссийский переворот в Черногории, а также чиновникам Минобороны и их родственникам. А от СБУ стало известно, что этот же паспортный стол выдавал загранпаспорта наемникам ЧВК Вагнера.

Можно с большой долей уверенности сделать вывод о сотрудничестве Чарквиани с военной разведкой. Именно она, как известно, курирует в России ЧВК.

В дальнейшем Чарквиани активно пользовался этим новым паспортом, летая по нему в Грузию и Азербайджан.

В 2016-2018 годах Чарквиани неоднократно бывал в Ростове-на-Дону: согласно купленным им билетам на самолеты, он по крайней мере пять раз летал туда из Москвы и шесть раз - оттуда в столицу (один раз он прилетел в Ростов из Тбилиси). Ростов - важный центр вербовки и переброски боевиков на восток Украины.

Также Чарквиани после выхода на свободу шесть раз бывал в Петербурге - видимо, по делам, связанным с ЧВК, - там находится один из офисов MSG.

По утверждению Сивухина, его друг до ареста успел поработать некоторое время в российском наркоконтроле - "на уровне подполковника или полковника", а уже после отсидки устроился в ЧВК. По утверждению Сивухина, Чарквиани говорил ему, что участвовал в боевых действиях в Сирии - был командиром подразделения. В базах данных МВД и российской погранслужбы нам не удалось найти сведений о поездках Чарквиани в Сирию - возможно, он попадал туда через третьи страны или же проходил границу в этих случаях без официального оформления либо по фальшивым документам.

Чарквиани в самых общих чертах рассказывал Сивухину о службе наемников в ближневосточной стране: "С Сирией говорил, что было все равно. Что там все были за деньги и никаких эмоций. Просто работа".

Левану Чарквиани не суждено было погибнуть в бою. Он умер по неизвестной причине 13 февраля 2019 года в возрасте 49 лет, примерно через два месяца после возвращения из очередной поездки в Грузию. Это подтверждается записью в региональной базе МВД. Кроме того, о смерти отца написала во "Вконтакте" его дочь.

Витязи, шкуры и перья



Первую официальную заграничную поездку после выхода на свободу наш герой совершил в мае 2017 года: 21-го числа он вылетел из Москвы в Петербург, 23-го - из Петербурга в Минск, а уже оттуда, по-видимому, в Тбилиси (по крайней мере вернулся в Россию он потом именно из грузинской столицы).

Как раз в эти дни в Тбилиси произошло событие, вызвавшее международный скандал. 29 мая в центре города неизвестными был похищен и вывезен на родину азербайджанский оппозиционный журналист Афган Мухтарлы. 7 июня Чарквиани вылетел из Тбилиси в Москву.

В следующий раз Чарквиани покинул Россию в сентябре - 9-го числа вылетел из Москвы в Минск, а 23-го - в Москву из Баку - города, где оказался Мухтарлы.

Почти три года журналист провел в заключении в Азербайджане и вышел на свободу только в марте 2020 года, после чего улетел в Германию. В апреле 2021 года Мухтарлы побывал в Тбилиси, чтобы дать показания по делу о своем похищении. Ему присвоен статус потерпевшего.

Мухтарлы и его друг из азербайджанской диаспоры, ранее тоже живший в Тбилиси, посмотрев на фотографию Чарквиани, сказали, что видели этого человека. Но вспомнить, где и когда, не смогли. Незадолго до похищения Мухтарлы заметил за собой слежку.

Сам журналист считает маловероятным, что в его похищении замешаны российские спецслужбы. Он обвиняет в причастности к преступлению спецслужбы и пограничные войска Азербайджана, а также криминальную полицию, пограничников и таможенную службу Грузии.

С Азербайджаном Чарквиани связывает еще одно обстоятельство. По состоянию на октябрь 2018 года он числился сотрудником московской охранной фирмы ГКБ "Витязь" в должности "регионального эксперта". Эта фирма, основанная, по официальной версии, в 1998 году ветеранами одноименного спецотряда МВД (сейчас входит в Росгвардию как 604-й Краснознаменный центр спецназначения), получила известность в 2011 году, когда ее сотрудники разгоняли и избивали протестующих против строительства дороги через Химкинский лес. Глава группы компаний Денис Гоманов даже участвовал в совещании "по вопросам соблюдения законности и правопорядка" при прокладке трассы.

В 2012-м "витязи" избивали активистов, выступавших против вырубки Цаговского леса в подмосковном Жуковском.

Но есть еще и другой "Витязь" - охранное агентство, близкое к российскому олигарху азербайджанского происхождения Году Нисанову. В 2019 году его сотрудники засветились в истории с рейдерским захватом столичной строительной компании SDI Group.

Судя по всему, два "Витязя" не просто имеют одинаковое название. Обе компании представлены в совете ветеранов при одноименном подразделении. А старый логотип ГКБ очень похож на логотип нисановского "Витязя".







По словам Мухтарлы, Нисанов "очень близко связан" с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Журналист утверждает, что Нисанов в прошлом угрожал живущим в Москве азербайджанским оппозиционерам. Мухтарлы допускает причастность этого человека к своему похищению.

"Ветеранские" организации - важная часть инфраструктуры российских спецслужб. Они засветились, например, в деле об убийстве в Берлине чеченского беженца Зелимхана Хангошвили. Как выяснила группа Bellingcat, Вадим Красиков - бывший боец спецназа ФСБ "Вымпел", стрелявший в Хангошвили, - при подготовке к преступлению контактировал с Эдуардом Бендерским, главой благотворительного фонда "Вымпел" и владельцем нескольких ЧОПов, одно из которых называется "Вымпел-А" и работает "под крышей" Центра спецназначения ФСБ. Помимо ветеранов "Вымпела" в числе контактов Красикова были и выходцы из "Витязя".

Офис ГКБ "Витязь" находится на Лубянке. По данным "Проекта", Нисанова связывает близкая дружба с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным: после начала пандемии коронавируса директор спецслужбы стал посещать бассейн в офисе Нисанова.

Эльф в Лугандонии



Имя Чарквиани упоминалось в контексте еще одного шпионского скандала - на этот раз не в России, а в так называемой "ЛНР". В декабре 2019 года "МГБ ЛНР" сообщило о приговоре за шпионаж, вынесенном гражданину Латвии Валентину Веселову - ему дали 10 с половиной лет. Как утверждали в "МГБ", Веселов был "заброшен" на территорию "ЛНР" в 2014 году с целью шпионажа и передавал разведке своей страны "сведения военного характера в отношении подразделений Народной милиции, информацию о социально-политической и экономической ситуации, а также иные сведения, которые латвийская разведка планировала использовать в ущерб безопасности" пророссийской "народной республики".

По утверждению луганских боевиков, Веселова в 2004 году завербовал Чарквиани, который тогда был сотрудником Бюро по защите конституции (SAB, латвийской разведывательной службы). Согласно фабуле обвинения, как ее описывал латвийский политик Владимир Линдерман, который видел фрагменты обвинительного заключения, в 2009 году Чарквиани был передан другому сотруднику бюро - Индулису Залите. В декабре 2014 года, писал Линдерман, ссылаясь на этот документ, Залите якобы поручил Веселову выехать в Луганск. Залите - человек публичный, до конца 2008 года он возглавлял Центр документации последствий тоталитаризма, входящий в Бюро по защите конституции. Оставив пост директора Центра, Залите продолжил службу в SAB на высокой должности. В 2013 году он был одним из кандидатов на пост директора разведслужбы.

Веселов известен в Латвии как журналист местных русскоязычных изданий. Кроме того, он участвовал в ролевом движении - видимо, с этим связан позывной "Эльф", который ему якобы присвоили в латвийской разведке.

Изначально Веселова арестовали в "ЛНР" в июне 2018 года по другому делу, вменив ему незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатки и марихуаны. В феврале 2019 года ему назначили относительно мягкое наказание - 2 года лишения свободы. По свидетельству другого бывшего боевика "ЛНР", нацбола Айо Бенеса, Веселова уже тогда пытались обвинить в шпионаже.

Точных данных о том, чем именно занимался Веселов в "ЛНР", нет. Согласно первому "приговору", с августа по октябрь 2014 года он был "военным корреспондентом" в ГБР "Бэтмен", а с 2016 года служил в звании капитана в штабе конвойного отряда "Зубр" "народной милиции". Тот же Бенес сообщает, что Веселов, когда "главой республики" был Игорь Плотницкий, возглавлял особый отдел при "министерстве информации ЛНР", который "занимался сбором данных о преступлениях киевского режима и доводил до международной общественности правду о нашей борьбе с фашизмом".

Интересно, что согласно той же базе, а также информации из системы "Магистраль", в 2015-2016 годах Веселов въезжал через Россию в Латвию и Эстонию. Между тем в странах Балтии преследуют комбатантов, воевавших на стороне украинских сепаратистов. Впрочем, по сведениям Линдермана, в Латвии против Веселова все-таки открыли уголовное дело об участии в боевых действиях в Донбассе.

Из публикации Линдермана и открытого письма Айо Бенеса следует, что некоторые бывшие боевики связывали преследование Веселова с тем, что он негативно отнесся к военному перевороту в "ЛНР", в результате которого Плотницкий был отстранен от власти.

Спящий филиал



Если верить Сивухину, Чарквиани успел поработать и в грузинских силовых структурах - тоже в наркоконтроле, "на позиции капитана", причем было это якобы во второй половине 2010-х годов. Информацию о том, что Чарквиани зарегистрировал в Грузии филиал ЧВК, обнародовал оппозиционный телеканал "Мтавари архи". Грузинские эксперты, бывшие высокопоставленные военные и силовики, опрошенные телеканалом, оказались единодушны в оценке ситуации: Грузии угрожают провокации со стороны "личной армии Путина". Высказывались даже предположения, что российские провокаторы-наемники уже действуют в стране и причастны к зимним волнениям в селе Букнари Чохатаурского муниципалитета, где мусульманская и христианская общины конфликтовали из-за возможного строительства мечети.

MSG, по разным данным, была создана в России то ли в конце 1990-х годов, то ли в 2008-м, то ли в 2010-2011 годах. СМИ называли ее первой российской ЧВК. На сайте компании в качестве основной специализации указана защита морских судов от пиратов. У нее есть собственный небольшой флот. MSG охраняет суда крупнейших судоходных компаний России - "Совкомфлота", "Фемко-менеджмент" и Мурманского пароходства.

На сайте заявлен широкий спектр услуг: конвоирование в море и на суше, охрана аэропортов и посольств, освобождение заложников. В старой версии сайта MSG было указано, что компания работала в Ираке недалеко от сирийской границы, в Сомали и Афганистане. MSG имеет представительства в Багдаде, Гуанчжоу и на Шри-Ланке.

За 2012-2013 годы MSG дважды попадала в новости: у берегов Нигерии моряков компании задержали по обвинению в контрабанде оружия, но затем оправдали, а спустя несколько месяцев двоих руководителей MSG, Евгения Сидорова и Вадима Гусева, арестовали за отправку наемников в Сирию - впоследствии они получили три года общего режима. В сирийской командировке участвовал и самый известный сотрудник MSG - бывший спецназовец ГРУ Дмитрий Уткин с позывным Вагнер, который впоследствии возглавит ЧВК своего имени.

Источник, близкий к правительству Грузии, в беседе с "Гранями" высказал мнение, что грузинский филиал скорее всего был нужен MSG для рекрутинга и вряд ли вел в стране реальную деятельность. Формально этот филиал - подразделение одного из юрлиц MSG, зарегистрированного в Белизе. Наш собеседник отметил, что зарегистрировать новое юрлицо в Грузии очень легко. Несмотря на смерть Чарквиани, филиал продолжает числиться действующим.

Так или иначе, каких-либо реальных следов деятельности наемников журналистам найти не удалось: по юридическому адресу филиала ЧВК они обнаружили частный дом, хозяин которого ничего не знает о компании, а квартира по адресу регистрации Чарквиани сдана в аренду; соседи же сказали, что семью Чарквиани там не видели около 30 лет.

Как выяснили "Грани", с мая 2018 года, когда был зарегистрирован грузинский филиал MSG, по декабрь Чарквиани летал в Грузию из России практически каждый месяц, иногда по 2-3 раза. Последний раз он вылетел из Грузии в Россию 22 декабря 2018 года и больше за границу не ездил.

Как и в случае с Кривко, СГБ Грузии, комментируя появление в стране филиала MSG, заявила, что наемников из России в стране нет. В спецслужбе назвали расследование "Мтавари архи" "безответственной интерпретацией" и заверили, что имеют "полную информацию о подобных действиях и угрозах и принимают соответствующие превентивные меры". Комментировать приведенные телеканалом факты по существу СГБ не стала.

В биографии Чарквиани остается много неясного. Этот человек был замешан в сложных шпионских играх на постсоветском пространстве. Загадочной выглядит и его смерть в относительно молодом возрасте.

История Чарквиани - фрагмент большого пазла, который постепенно складывают журналисты-расследователи из разных стран. Российским спецслужбам все хуже удается хранить свои секреты.