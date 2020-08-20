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Также: Спецслужбы, Президент, Террор, Россия, Происшествия, Политика | Персоны: Алексей Навальный, Владимир Путин

статья Чай не первый

20.08.2020
Навальный пьет чай в аэропорту Томска
Навальный пьет чай в аэропорту Томска

Алексей Навальный в коме. Омские врачи темнят и тянут с результатами анализов. Спецслужбы взяли больницу под плотный контроль. Прокремлевские медиа активно отрабатывают темы "наркомана Навального" и "самогона перед полетом". А либералы снова спорят о том, отдавал ли Путин лично приказ об убийстве. Первые отклики.

Владимир Милов. Фото с официального сайта www.milov.info
Владимир Милов, политик

Судя по тому, что известно, у меня нет сомнений, что это спецоперация ФСБ, и нет сомнений, что приказ ее провести дал лично Путин. Очевидно, принесли какие-то данные о фатальном росте протестных настроений и грядущих болезненных поражениях на выборах (даже несмотря на все манипуляции). Напоминаю, что перед предыдущими бурными событиями Навального (и многих из нас) превентивно изолировали. А тут, видимо, все настолько серьезно, что решили не рисковать беларусским сценарием. Отравили прямо перед вылетом, чтобы не успели оказать помощь в полете (огромные молодцы летчики, что оперативно посадили самолет).

https://www.facebook.com/milov.vladimir/posts/4256381417766834

Игорь Эйдман, публицист, социолог

Те, кто визжал: "Навальный проект Кремля, иначе его бы посадили или убили" - довольны теперь?

Спецслужбы давно устранили бы Алексея, но Кремль не хотел делать из него мученика и надеялся уничтожить политически, дискредитировать, замазать грязью. Ситуация в Беларуси, видимо, заставила их перейти к решительным действиям. Она поставила перед российскими властями естественный вопрос: как нам не допустить в России событий, подобных белорусским? Отравление Навального стало первым в списке ответов на белорусский вызов.

Как и в случае с убийством Немцова, решение об устранении Навального могло приниматься только на самом высоком уровне, то есть лично Путиным. Никто бы не решился на такое без его санкции. Конечно, люди типа Золотова, Пригожина, Усманова, Бастрыкина люто ненавидят Алексея и давно бы его с удовольствием заказали. Однако Кремль, видимо, раньше не давал добро на это. В связи с ситуацией в Беларуси такое разрешение дано.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3409731472423141&id=100001589654713

Виктор Шендерович, писатель, публицист

"Некрасиво подозревать, когда вполне уверен". (Лец)

Да, это отравление. И, разумеется, полную ответственность за происходящее несет Путин. К

ак и в случае с Немцовым, спорить можно только о том, согласовано ли это с ним буквально - или мы имеем дело с самостоятельным беспределом негодяев, которых Путин сделал силовой элитой страны страны и дал "крышу".

Негодяев с возможностями безнаказанной уголовщины вокруг Путина много - собственно, других в его ближнем круге почти и нет. Пригожин, Бортников, Бастрыкин... Мотив личной мести Навальному есть у каждого из них. Есть он и у самого Путина.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3352636124805107&id=100001762579664

Кажется, сгоряча я несколько очеловечил наших правящих негодяев. Отравление Навального - это никакая не месть. Это - именно что ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ в их понимании: вывести противника из игры перед единым днем голосования, которого они очень опасаются, конечно.

Этот день - уже через месяц, и они очень боятся, что Хабаровск сдетонирует по всей стране. Белоруссия показала им, как это иногда случается на третьем десятке абсолютной власти (причем, казалось бы, вообще на ровном месте).

Они боятся и делают то единственное, что умеют хорошо.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3352787311456655&id=100001762579664

Б. Акунин, писатель. Фото Граней.Ру
Григорий Чхартишвили (Борис Акунин), писатель

Жителю Ново-Огарева надо молиться, чтобы человек, которого он всегда боялся назвать по имени, выжил. Иначе будет хуже, чем после убийства Анны Политковской и Бориса Немцова. Намного хуже.

Много раз меня спрашивали публично и приватно, как я могу поддерживать этого ужасного Навального, который и то, и се, и вообще все делает не так (как вариант: "да он проект Кремля!").

Отвечал я всегда одинаково: Алексей Навальный за свои убеждения каждодневно рискует жизнью. А это жизнь, в которой ему есть что терять.
Держитесь, Алексей.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1694061230743883&set=a.100672046749484

Александр Рыклин, публицист

Ничего не происходит с Алексеем Навальным без санкции первого лица. Ни одна тварь не посмела бы его тронуть без прямого приказа Путина...

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3513879552008763&id=100001602582009

Иван Давыдов. Фото с сайта www.mediaatlas.ru
Иван Давыдов, публицист

А я бы не сбрасывал со счетов каких-нибудь местных мерзвацев-общественников, которые даже не выслужиться хотели, а просто убеждены, что именно так и надо с национал-предателями.

https://tinyurl.com/y2vovvcd

Александр Морозов, философ, публицист

Все это ужас: какая-то гнида в погонах в Томске читает-читает Навального, прекрасно видит, что у него дети - сын, дочь, знает, что брат сидел, видит фото семьи - и травит. (*двадцать первый век, Россия). Эта гнида рассчитывает на одобрение высокого начальства, собирается гордиться своей "спецоперацией". Вон она - политическая атмосфера путинизма.

https://www.facebook.com/amoro59/posts/10217815736129570

Татьяна Становая, политаналитик

Сейчас, конечно, одной из главных версий будет - Навального отравил Путин. Хочу сказать, что это последнее, во что я верю. Еще несколько лет назад мне рассказывали, как на совещаниях в Кремле видели страшным сном убийство Навального - это воспринимается как исключительно опасная провокация, которая может спровоцировать протесты. Были страхи, что Навального могут убить специально. Вот мы, эксперты, смеемся над страшилой “сакральная жертва”, а в нее многие в АП верят (оговорюсь дополнительно, я не считаю такое возможным).

Убить Навального для Путина - иррациональный и опасный шаг. Версия попытки убийства спецслужбами без ведома Путина тоже кажется безосновательной - какими бы мощными силовики ни были, на самостоятельное политические решения подобного типа они не решаются.

На мой взгляд, есть два типа игроков, которые могли пойти на столь экстремистский шаг:
- фигуранты расследований. Навальный конечно в последние годы стал главным следователем страны. Копал глубоко, задевал очень многих и болезненно. Он стал реальной системной угрозой для самой влиятельной части элиты. А ставки в борьбе за безопасное будущее выросли многократно.
- "охранители", цепные псы режима. И это не новое для России - многие громкие убийства были совершены “отмороженными”. Достаточно вспомнить Бориса Немцова, в убийстве которого подозревают руководство Чечни. Кто-то мог попытаться защитить “стабильность”, выбирав способ в меру своей испорченности. Кто-то мог думать, что тем самым оказывает услугу руководству страны. Но в этом случае следы обычно быстро обнаруживаются.

https://t.me/stanovaya/549

Дмитрий Колезев, журналист

Если это правда оксибутират натрия, то я бы гипотетически предположил, что Навального хотели довести до неадекватного поведения, чтобы снять идиотское видео "Навальный напился в самолете", но переборщили с дозой. Если так, то на борту наверняка были участники операции.

https://t.me/kolezev/7606

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
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