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Алексей Навальный в коме. Омские врачи темнят и тянут с результатами анализов. Спецслужбы взяли больницу под плотный контроль. Прокремлевские медиа активно отрабатывают темы "наркомана Навального" и "самогона перед полетом". А либералы снова спорят о том, отдавал ли Путин лично приказ об убийстве. Первые отклики.
https://www.facebook.com/milov.vladimir/posts/4256381417766834
Как и в случае с убийством Немцова, решение об устранении Навального могло приниматься только на самом высоком уровне, то есть лично Путиным. Никто бы не решился на такое без его санкции. Конечно, люди типа Золотова, Пригожина, Усманова, Бастрыкина люто ненавидят Алексея и давно бы его с удовольствием заказали. Однако Кремль, видимо, раньше не давал добро на это. В связи с ситуацией в Беларуси такое разрешение дано.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3409731472423141&id=100001589654713
Да, это отравление. И, разумеется, полную ответственность за происходящее несет Путин. К
ак и в случае с Немцовым, спорить можно только о том, согласовано ли это с ним буквально - или мы имеем дело с самостоятельным беспределом негодяев, которых Путин сделал силовой элитой страны страны и дал "крышу".
Негодяев с возможностями безнаказанной уголовщины вокруг Путина много - собственно, других в его ближнем круге почти и нет. Пригожин, Бортников, Бастрыкин... Мотив личной мести Навальному есть у каждого из них. Есть он и у самого Путина.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3352636124805107&id=100001762579664
Кажется, сгоряча я несколько очеловечил наших правящих негодяев. Отравление Навального - это никакая не месть. Это - именно что ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ в их понимании: вывести противника из игры перед единым днем голосования, которого они очень опасаются, конечно.
Этот день - уже через месяц, и они очень боятся, что Хабаровск сдетонирует по всей стране. Белоруссия показала им, как это иногда случается на третьем десятке абсолютной власти (причем, казалось бы, вообще на ровном месте).
Они боятся и делают то единственное, что умеют хорошо.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3352787311456655&id=100001762579664
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1694061230743883&set=a.100672046749484
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3513879552008763&id=100001602582009
Убить Навального для Путина - иррациональный и опасный шаг. Версия попытки убийства спецслужбами без ведома Путина тоже кажется безосновательной - какими бы мощными силовики ни были, на самостоятельное политические решения подобного типа они не решаются.
На мой взгляд, есть два типа игроков, которые могли пойти на столь экстремистский шаг:
- фигуранты расследований. Навальный конечно в последние годы стал главным следователем страны. Копал глубоко, задевал очень многих и болезненно. Он стал реальной системной угрозой для самой влиятельной части элиты. А ставки в борьбе за безопасное будущее выросли многократно.
- "охранители", цепные псы режима. И это не новое для России - многие громкие убийства были совершены “отмороженными”. Достаточно вспомнить Бориса Немцова, в убийстве которого подозревают руководство Чечни. Кто-то мог попытаться защитить “стабильность”, выбирав способ в меру своей испорченности. Кто-то мог думать, что тем самым оказывает услугу руководству страны. Но в этом случае следы обычно быстро обнаруживаются.