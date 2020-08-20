"Некрасиво подозревать, когда вполне уверен". (Лец)

Да, это отравление. И, разумеется, полную ответственность за происходящее несет Путин. К

ак и в случае с Немцовым, спорить можно только о том, согласовано ли это с ним буквально - или мы имеем дело с самостоятельным беспределом негодяев, которых Путин сделал силовой элитой страны страны и дал "крышу".

Негодяев с возможностями безнаказанной уголовщины вокруг Путина много - собственно, других в его ближнем круге почти и нет. Пригожин, Бортников, Бастрыкин... Мотив личной мести Навальному есть у каждого из них. Есть он и у самого Путина.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3352636124805107&id=100001762579664

Кажется, сгоряча я несколько очеловечил наших правящих негодяев. Отравление Навального - это никакая не месть. Это - именно что ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ в их понимании: вывести противника из игры перед единым днем голосования, которого они очень опасаются, конечно.

Этот день - уже через месяц, и они очень боятся, что Хабаровск сдетонирует по всей стране. Белоруссия показала им, как это иногда случается на третьем десятке абсолютной власти (причем, казалось бы, вообще на ровном месте).

Они боятся и делают то единственное, что умеют хорошо.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3352787311456655&id=100001762579664