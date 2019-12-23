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"Фонтанка" со ссылкой на свои источники в ФСБ информирует, что "лубянский стрелок" Евгений Манюров был связан с московской группой Этнического национального объединения (ЭНО) – самозародившейся, говорят, на Украине организации фашистского типа, члены которой ставят этнос выше нации и мечтают сосватать идеи социализма, империализма и "этносизма". Сообщается также, что по делу Манюрова допрошен отсидевший ранее за экстремизм житель Петербурга Дмитрий Бобров, более известный под кличкой Шульц-88. После допроса Шульц был отпущен, а расследование происшествия на Лубянке пополнилось еще одной версией.

О человеке, устроившем пальбу возле комплекса зданий ФСБ РФ на Лубянской площади в Москве, мы постоянно узнаем что-нибудь новое. Про его "ненависть к кагебешникам". Про его одиночество, замкнутость, проблемы с трудоустройством после потери работы. Про идеологическую близость к боевикам НОД. Про членство в "Единой России". Про контакты с арабскими дипломатами. И если до сих пор из этих новостей не складывался цельный образ, то вчерашний вброс от чекистского ведомства заметно упрощает дело. Становится вроде бы понятно, по каким причинам 39-летний бывший охранник решил свести счеты с государствообразующей конторой и с жизнью. Впрочем, вопросы остаются.

К слову, события, сопровождающие теракт, совершенно никаких вопросов не вызывают. Ясно, почему в обстановке кромешного хаоса сотрудники спецслужб продолжали стрельбу по людям и после того, как прикончили террориста. Когда их противник вооружен не только бумажным стаканчиком, справиться с ним трудней. Ясно, отчего безымянные покуда оперативники с применением грубой силы и мата задерживали журналистов "Базы" и "Коммерсанта". Опозорившись на Лубянке, силовики срывали зло на репортерах. Нет смысла гадать и о том, что заставляет начальство удерживаться от любых мало-мальски внятных человеческих речей по поводу случившегося. Это традиция.

Так что версии умножаются как бы сами собой, образуя внезапно весьма неожиданные политические схемы. К примеру, локальные расстрелы, которые ненавистник КГБ приурочил к очередной исторической пресс-конференции Владимира Путина и ко Дню работников органов госбезопасности, символизируют абсолютное бессилие чекистов в борьбе с многократно побежденным терроризмом. А национал-патриотические убеждения Манюрова, если они окончательно подтвердятся в ходе следствия, свидетельствуют о том, какие настроения бытуют в этой среде. Тут они очень неплохо зарифмовываются: страна единоросов, нодовцев, охранников и чекистов - с террористическим подпольем. Нет, это не значит, что угроза исходит исключительно оттуда. Однако определенная логика прослеживается, и выходит, что от патриотической верности до ненависти один шаг.

Что же касается этносизма, то здесь совпадение получается прямо пугающее. Ведь буквально за несколько часов до того, как Манюров зашел в приемную ФСБ, собственную, глубоко выстраданную разновидность этого учения излагал прессе сам Владимир Владимирович. Он критиковал Ленина за его негосударственный подход к этносам при строительстве советского государства, развивая свою любимую мысль о "восточнославянском этносе", а в качестве доказательства его существования использовал злодейские планы Гитлера по уничтожению "русских и тех же самых украинцев". Так, что называется, от противного он утверждал необходимость воссоединения на прежних имперских основаниях самого разделенного в мире народа. К чему, собственно, и сводятся принципы идеологов этносизма, выступающих за единство и проживание в одной стране русских, украинцев и белорусов.

Додумывать до конца все это не хочется, но вообще получается так, что "Фонтанка" и ее источники на Лубянке копают прямо под Путина с его соблазнительными речами. А наш национальный лидер оказывается единомышленником безработного стрелка, у которого если и были расхождения с президентом, то опять-таки в сфере политической. Как у тех бойцов, объявившихся на исходе "русской весны" в Донбассе, которые обвиняли Суркова, Шойгу и Путина в нерешительности и предательстве, когда вожди под воздействием секторальных санкций стали притормаживать свой победоносный поход. Вот он и взял в руки автомат, чтобы отплатить им всем за измену, и если дела обстояли именно так, то следует признать, что этносизм - явление в нашей жизни столь же новое, сколь и опасное. И лучше бы Владимиру Владимировичу повременить с его внедрением в головы соотечественников. Чтобы они, вдохновленные свежими идеями, не перестреляли друг друга.