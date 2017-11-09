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новость Новая перепись населения назначена на октябрь 2020 года

09.11.2017
Плакат "Перепись населения". Фото с сайта www.vokrugsveta.ru
Плакат "Перепись населения". Фото с сайта www.vokrugsveta.ru
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Новая всероссийская перепись населения назначена на 1-31 октября 2020 года. Соответствующее распоряжение правительства за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева, изданное еще 4 ноября, в четверг опубликовано на сайте Белого дома.

Данные о населении предполагается собирать по состоянию на 1 октября 2020-го.

Переписи будет предшествовать пилотное обследование, назначенное на 1-31 октября 2018 года. Ее задача - отработать методологию и организационные вопросы переписи 2020-го. Охватить пилотное обследование должно около 550 тысяч человек.

Ответственным за проведение мероприятий назначен Росстат.

Предыдущая перепись населения прошла в 2010 году. Значительное число граждан участие в ней не приняли. После этого в Росстате заявили о необходимости сделать участие в переписи обязательным. Однако в экспертной среде эту идею раскритиковали. Законов об обязательном участии в переписи не принималось.

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09.11.2017
в блоге Блоги
168
Николай Руденский 08.10.2010
в блоге Переписные истины
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Борис Соколов. Фото с сайта www.open-forum.ru

Перепись закрыта на учет

Борис Соколов, 29.10.2010

На одном интернет-форуме появилось замечание: "Я думал, что перепись еще и не начиналась... а она уже прошла". Перепись населения 2010 года, возможно, войдет в анналы нашей демографической статистики как самая незаметная и самая неточная.
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