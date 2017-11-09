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Новая всероссийская перепись населения назначена на 1-31 октября 2020 года. Соответствующее распоряжение правительства за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева, изданное еще 4 ноября, в четверг опубликовано на сайте Белого дома.

Данные о населении предполагается собирать по состоянию на 1 октября 2020-го.

Переписи будет предшествовать пилотное обследование, назначенное на 1-31 октября 2018 года. Ее задача - отработать методологию и организационные вопросы переписи 2020-го. Охватить пилотное обследование должно около 550 тысяч человек.

Ответственным за проведение мероприятий назначен Росстат.

Предыдущая перепись населения прошла в 2010 году. Значительное число граждан участие в ней не приняли. После этого в Росстате заявили о необходимости сделать участие в переписи обязательным. Однако в экспертной среде эту идею раскритиковали. Законов об обязательном участии в переписи не принималось.