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новость Антиуголовное законодательство

В Госдуму внесен законопроект о запрете "пропаганды криминальной субкультуры"
20.11.2017
Логотип АУЕ. Источник: vsekidki.ru
Логотип АУЕ. Источник: vsekidki.ru
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Сенатор Антон Беляков внес в Госдуму законопроект о запрете "пропаганды криминальной субкультуры" в СМИ и соцсетях, сообщает ТАСС со ссылкой на автора инициативы.

"Запрещается в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях пропаганда криминальной субкультуры, которая выражается в распространении информации о социокультурных ценностях преступного мира, направленной на формирование привлекательности криминального образа поведения", - говорится в документе. Поправки предлагается внести в законы о СМИ, об информации и о защите детей от вредной информации.

В случае принятия законопроекта Роскомнадзор сможет блокировать сайты, содержимое которых "формирует представление о привлекательности криминального образа жизни".

"В России на законодательном уровне не допускается пропаганда суицида, наркотиков, экстремизма как негативных и общественно опасных явлений. Вместе с тем формально до настоящего времени отсутствует запрет на пропаганду криминальной субкультуры, хотя популяризация преступного образа жизни имеет отнюдь не меньшую степень общественной опасности, а сама криминальная субкультура напрямую связана с экстремизмом, рэкетом и другими нарушениями законности и правопорядка", - заявил автор законопроекта.

По словам Белякова, в среде российской молодежи действует некое "неформальное молодежное сообщество, члены которого пропагандируют среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия, требуют соблюдения "воровского кодекса", собирают деньги на так называемый общак и устанавливают параллельную структуру власти по аналогии со взрослым преступным миром".

Возможно, сенатор имел в виду субкультуру предположительно существующих подростковых банд АУЕ (Арестантский уклад един. - Ред.). О таких молодежных группировках, занимающихся вербовкой детей и вымогательством у них денег для "общака", в июне писала "Новая газета". Также издание приводило информацию о случаях расправы подростков со сверстниками за поведение "не по понятиям".

В декабре прошлого года на заседании Совета по правам человека при президенте секретарь совета Яна Лантратова назвала субкультуру АУЕ "проблемой национальной безопасности" и призвала Владимира Путина создать межведомственную группу с участием силовиков для борьбы с криминальной идеологией.

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20.11.2017
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