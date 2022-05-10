Команда "огонь"
С конца февраля в разных российских городах начались поджоги военкоматов. Мы насчитали 8 случаев, о которых сообщалось в открытых источниках. В основном используются коктейли Молотова. Такие поджоги участились в начале мая на фоне слухов о мобилизации.
9 мая в 20:00 неизвестный бросил два коктейля Молотова в здание военкомата в подмосковной Балашихе. Охраннику удалось быстро потушить возгорание.
Последствия поджога военкомата в Балашихе. Фото: Baza
В ночь на 8 мая в Череповце три "коктейля" прилетели в дом 118 по улице Краснодонцев. Мэрия заявила, что пострадали окна местного отделения Росреестра. В этом здании расположено несколько учреждений, в том числе военкомат, который скорее всего и был целью партизан.
4 мая, Нижневартовск, проспект Мира, 78. Та же схема: один человек кидает "коктейли", другой снимает. Полиция ХМАО возбудила уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и статье 213 УК РФ (хулиганство).
Поджог военкомата в Нижневартовске от первого лица pic.twitter.com/FGGJQaFsBk— Грани.Ру (@GraniTweet) May 6, 2022
18 апреля неизвестные атаковали военный комиссариат Зубово-Полянского и Торбеевского районов в поселке Зубова Поляна в Мордовии. Пострадали комнаты (общей площадью 40 кв м), где хранились данные призывников, уничтожено несколько компьютеров, один из кабинетов сгорел полностью.
Военкомат в Зубовой Поляне
19 марта молодой человек кинул коктейль Молотова в окно военкомата города Шуи Ивановской области. Полиции удалось задержать активиста, он отправлен в СИЗО. По какой статье расследуется дело, не сообщается.
Сгоревшее окно военкомата в Шуе
В ночь на 11 марта в городе Березовский Свердловской области наряд ГИБДД задержал 24-летнего консультанта магазина электроники, бросившего коктейль Молотова в двери городского военкомата. Пожар не начался, имущество не пострадало, однако дело возбудили по статье 105 УК РФ (через статью 30 УК РФ) - покушение на убийство. По утверждению источника "Комсомольской правды", в военкомате был сторож и поджигатель об этом знал.
Полиция осматривает двери военкомата в Березовском. Фото: zg66.ru
Вечером 2 марта в Воронеже совершен поджог пункта отбора на военную службу по контракту военного комиссариата двух районов города. Мужчина разбил банку с горючей жидкостью о дверь и поджег ее. Пострадавших нет, мужчина объявлен в розыск, другие подробности дела не сообщаются.
Фото разыскиваемого за поджог военкомата в Воронеже
28 февраля коктейлями Молотова забросали военкомат в подмосковных Луховицах. Телеграм-канал "ВатаХантеры" вместе с видео атаки опубликовал полученный из анонимного источника манифест:
13 марта СМИ сообщили, что задержанный по подозрению в поджоге 21-летний Кирилл сбежал из полицейского участка. На следующий день он был снова задержан. Дело расследуется по статье 214 УК (вандализм).
Статьи по теме
Война до отказа
Двенадцать краснодарских бойцов Росгвардии отказались воевать в Украине. По некоторым данным, есть отказники и в рядах белорусской армии. Из истории известно, чем могут закончиться антивоенные выступления среди солдат и массовое неповиновение приказам.