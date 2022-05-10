С конца февраля в разных российских городах начались поджоги военкоматов. Мы насчитали 8 случаев, о которых сообщалось в открытых источниках. В основном используются коктейли Молотова. Такие поджоги участились в начале мая на фоне слухов о мобилизации.

9 мая в 20:00 неизвестный бросил два коктейля Молотова в здание военкомата в подмосковной Балашихе. Охраннику удалось быстро потушить возгорание.





Последствия поджога военкомата в Балашихе. Фото: Baza



В ночь на 8 мая в Череповце три "коктейля" прилетели в дом 118 по улице Краснодонцев. Мэрия заявила, что пострадали окна местного отделения Росреестра. В этом здании расположено несколько учреждений, в том числе военкомат, который скорее всего и был целью партизан.

4 мая, Нижневартовск, проспект Мира, 78. Та же схема: один человек кидает "коктейли", другой снимает. Полиция ХМАО возбудила уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и статье 213 УК РФ (хулиганство).

Поджог военкомата в Нижневартовске от первого лица pic.twitter.com/FGGJQaFsBk — Грани.Ру (@GraniTweet) May 6, 2022

18 апреля неизвестные атаковали военный комиссариат Зубово-Полянского и Торбеевского районов в поселке Зубова Поляна в Мордовии. Пострадали комнаты (общей площадью 40 кв м), где хранились данные призывников, уничтожено несколько компьютеров, один из кабинетов сгорел полностью.19 марта молодой человек кинул коктейль Молотова в окно военкомата города Шуи Ивановской области. Полиции удалось задержать активиста, он отправлен в СИЗО. По какой статье расследуется дело, не сообщается.В ночь на 11 марта в городе Березовский Свердловской области наряд ГИБДД задержал 24-летнего консультанта магазина электроники, бросившего коктейль Молотова в двери городского военкомата. Пожар не начался, имущество не пострадало, однако дело возбудили по статье 105 УК РФ (через статью 30 УК РФ) - покушение на убийство. По утверждению источника "Комсомольской правды", в военкомате был сторож и поджигатель об этом знал.



Полиция осматривает двери военкомата в Березовском. Фото: zg66.ru



Вечером 2 марта в Воронеже совершен поджог пункта отбора на военную службу по контракту военного комиссариата двух районов города. Мужчина разбил банку с горючей жидкостью о дверь и поджег ее. Пострадавших нет, мужчина объявлен в розыск, другие подробности дела не сообщаются.





Фото разыскиваемого за поджог военкомата в Воронеже



28 февраля коктейлями Молотова забросали военкомат в подмосковных Луховицах. Телеграм-канал "ВатаХантеры" вместе с видео атаки опубликовал полученный из анонимного источника манифест:







13 марта СМИ сообщили, что задержанный по подозрению в поджоге 21-летний Кирилл сбежал из полицейского участка. На следующий день он был снова задержан. Дело расследуется по статье 214 УК (вандализм).