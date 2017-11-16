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Также: Происшествия, Госдума, Парламент

новость В Москве после звонка о бомбе эвакуировали приемную Госдумы

16.11.2017
Приемная Госдумы. Фото: "Яндекс.Карты"
Приемная Госдумы. Фото: "Яндекс.Карты"
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В Москве после анонимного звонка о заложенной бомбе эвакуировали приемную Госдумы на Моховой улице, 7. Об этом после полудня сообщило РИА "Новости".

Из здания вывели около 200 человек.

Однако уже через полчаса выяснилось, что информация о бомбе не подтвердилась. Чиновники возвращаются на рабочие места, передало агентство.

Как отмечается, на работу в основных зданиях нижней палаты - на Охотном Ряду и в Георгиевском переулке - звонок не повлиял. Приемная находится в нескольких сотнях метров от этих зданий.

Волна "телефонного терроризма" прокатилась по России в сентябре - начале октября. За это время, сообщали неофициальные источники, по всей стране эвакуировали 950 тысяч человек. 5 октября директор ФСБ Александр Бортников заявил, что его ведомство установило тех, кто организовал звонки. Это, рассказал силовик, четверо российских граждан, которые находятся за границей и имеют сообщников внутри страны. Нескольких человек задержали. Однако отмечалось, что к спланированной атаке они отношения не имеют, а звонки совершили уже после ее начала, узнав о "минированиях" из СМИ и интернета. Сообщалось, что задержанные звонили с обычных телефонов, тогда как массированная атака велась с помощью средств IP-телефонии.

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16.11.2017
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