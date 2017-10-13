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новость Райффайзенбанк эвакуировал все российские отделения из-за угрозы взрыва

13.10.2017
Офис Райффайзенбанка в Москве. Фото: wikimapia.org
Офис Райффайзенбанка в Москве. Фото: wikimapia.org
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Райффайзенбанк эвакуировал все отделения в России из-за угрозы взрыва, сообщается на ФБ-странице банка. Спустя примерно два часа в большинстве отделений сотрудники вернулись на места.

Банк получил "сигнал о возможном заложенном взрывном устройстве без указания конкретной локации", отмечается в сообщении. Из-за этого были эвакуированы и проверены на наличие взрывчатки все российские офисы и call-центр Райффайзенбанка. Кредитная организация имеет 179 офисов по всей стране, в которых работают 8 тысяч сотрудников.

Как уточняет РБК, около 15:20 мск неизвестный позвонил в call-центр банка и сказал, что в одном из его отделений заложена бомба.

Волна ложных звонков о минировании продолжается по всей стране с 11 сентября. За это время были эвакуированы 950 тысяч человек с 2300 объектов в 144 городах России.

Сообщалось об угрозах взрывов в административных зданиях, торговых центрах, школах, на вокзалах, в аэропортах, кинотеатрах, ночных клубах.

5 октября директор ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужба вычислила организаторов волны "телефонного терроризма". По его словам, это четверо российских граждан, находящихся за границей. Они имеют сообщников внутри страны, добавил Бортников.

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13.10.2017
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Складно звонят

Илья Мильштейн, 06.10.2017

С утра выемки, днем тупое отчаяние, но вечером внезапно является руководитель главной нашей спецслужбы со своими террористами и если не успокаивает, то хотя бы смешит. Утаивая имена, гонит про обнаглевших эмигрантов, которые в пароксизме русофобии неделями обзванивают российские аэропорты, сея смуту и страх.
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