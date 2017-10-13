Реклама

Райффайзенбанк эвакуировал все отделения в России из-за угрозы взрыва, сообщается на ФБ-странице банка. Спустя примерно два часа в большинстве отделений сотрудники вернулись на места.

Банк получил "сигнал о возможном заложенном взрывном устройстве без указания конкретной локации", отмечается в сообщении. Из-за этого были эвакуированы и проверены на наличие взрывчатки все российские офисы и call-центр Райффайзенбанка. Кредитная организация имеет 179 офисов по всей стране, в которых работают 8 тысяч сотрудников.

Как уточняет РБК, около 15:20 мск неизвестный позвонил в call-центр банка и сказал, что в одном из его отделений заложена бомба.

Волна ложных звонков о минировании продолжается по всей стране с 11 сентября. За это время были эвакуированы 950 тысяч человек с 2300 объектов в 144 городах России.

Сообщалось об угрозах взрывов в административных зданиях, торговых центрах, школах, на вокзалах, в аэропортах, кинотеатрах, ночных клубах.

5 октября директор ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужба вычислила организаторов волны "телефонного терроризма". По его словам, это четверо российских граждан, находящихся за границей. Они имеют сообщников внутри страны, добавил Бортников.