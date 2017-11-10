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новость Наезд на прохожих во Франции: трое пострадавших

10.11.2017
На месте наезда в Бланьяке. Фото: Google Street View
На месте наезда в Бланьяке. Фото: Google Street View
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В городе Бланьяк департамента Верхняя Гаронна на юге Франции автомобиль наехал на прохожих, три человека пострадали. Как сообщает Le Figaro, водитель машины задержан. Он признал, что совершил наезд намеренно.

Все пострадавшие - студенты из Китая, две 23-летних девушки и 22-летний молодой человек. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Злоумышленник наехал на них, когда они переходили дорогу.

Известно, что задержанный - азиатского происхождения, ему 28 лет. По предварительной информации, предполагаемый преступник страдал расстройством психики, а также ранее был судим за уголовные преступления.

В последнее время во Франции участились инциденты с наездами на прохожих. 14 августа в городке Сет-Сор недалеко от Парижа водитель совершил намеренный наезд на веранду пиццерии. В результате погибла 13-летняя девочка, еще 13 человек пострадали. Злоумышленник сразу же был задержан. По данным правоохранителей, он совершил наезд с целью самоубийства. Прокуратура не квалифицировала случившееся как теракт.

14 июля прошлого года был совершен теракт в Ницце с использованием грузовика. 31-летний Мухамед Булель - уроженец Туниса, имевший гражданство Франции и подданство Марокко, - во время гуляний по случаю Дня взятия Бастилии врезался на грузовике в толпу празднующих и проехал по ней около 2 километров, прежде чем полицейские его застрелили. Погибли 84 человека, в том числе две гражданки России. Еще 202, из них двое россиянок, попали в больницы.

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10.11.2017
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