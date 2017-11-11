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новость Суд в Ижевске арестовал на два месяца обвиняемого по делу об обрушении дома

11.11.2017
Обрушение дома в Ижевске. Кадр SBTV
Обрушение дома в Ижевске. Кадр SBTV
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Октябрьский районный суд Ижевска арестовал на два месяца Александра Копытова, обвиняемого по делу об обрушении дома. Об этом сообщает Интерфакс.

Копытову предъявлено обвинение по пунктам "а" и "е" части 2 статьи 105 УК (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом). Обвиняемый признал свою вину частично, сообщил в суде следователь по особо важным делам Главного следственного управления СКР Евгений Китаев. По его словам, Копытов намеренно отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределения, после чего скрылся из квартиры.

У следствия имеются сомнения в психическом здоровье Копытова. В ближайшее время ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Копытов вместе с матерью жил в квартире на третьем этаже дома, в которой находился центр взрыва. Как сообщил источник агентства, Копытов заявил следователям, что "слышал голоса соседей, которые позорили его". "Подозреваемый считал, что, услышав шипение идущего газа, голоса соседей смолкали", - отметил источник.

В четверг в Ижевске в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома. Погибли семь человек, пострадали еще пятеро. МЧС закончило поиск выживших под завалами в пятницу вечером. В пятницу Копытова задержали.

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11.11.2017
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