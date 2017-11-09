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новость В Ижевске обрушился подъезд жилого дома

09.11.2017
Обрушение дома в Ижевске. Кадр SBTV
Обрушение дома в Ижевске. Кадр SBTV
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В Ижевске обрушился подъезд девятиэтажного жилого дома, сообщает Интерфакс. Спасатели уже извлекли из-под обломков тела двоих погибших, еще двое пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести.

"Обрушился первый подъезд с 1-го по 9-й этаж многоквартирного дома по улице Удмуртская, 261. Дом панельный, 9-этажный, шестиподъездный", - сообщили аргентству в пресс-службе регионального центра МЧС.

Сообщение от очевидцев об обрушении поступило в 15:45. Местные СМИ сообщают, что обломками завалило магазины, находящиеся на первом этаже дома. На фотографиях разрушенного дома, опубликованных в соцсетях, видно, что на первом этаже здания есть вывеска детского центра.

На месте продолжается разбор завалов, работает беспилотник МЧС. Пожарно-спасательные подразделения проводят эвакуацию жителей дома и ведут поисково-спасательные работы.

Как рассказал источник "Интерфакса" в экстренных службах, под завалами в обрушившейся части девятиэтажки, по предварительным данным, находятся шесть человек, они живы.

Разрушены 32 квартиры. В обрушившемся подъезде зарегистрированы 99 человек. В общей сложности в доме проживает около 550 человек.

По предварительной версии, в одной из квартир произошел взрыв бытового газа.

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09.11.2017
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