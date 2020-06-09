О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Events/Crime/m.279217.html
Также: Криминал, Общество, Происшествия, Автомобили | Персоны: Илья Мильштейн, Михаил Ефремов, Сергей Иванов, Александр Плющев

статья Слабый мира сего

Илья Мильштейн, 09.06.2020
Михаил Ефремов после ДТП. Фото из инстаграма @vlad_zhen
Михаил Ефремов после ДТП. Фото из инстаграма @vlad_zhen
Реклама

Водитель автомобиля, пострадавшего в ДТП с участием находившегося под воздействием алкоголя актера Михаила Ефремова, умер в больнице. По предъявленной статье артисту грозит срок до 12 лет заключения. Вину он признал. Таганский райсуд пока отправил его под домашний арест.

Сильный мира сего садится в машину, за руль или не за руль, пьяный в хлам или трезвый - неважно. Важно, что случается дорожно-транспортное происшествие, гибнет один человек или не один, и ничего ему за это не будет, сильному мира сего. Собственно, никто и не узнает, вел он машину сам или находился рядом с шофером, был в невменяемом состоянии или вполне адекватен. Это останется тайной, которую практически приравняют к государственной.

Чисто технически акция по сокрытию улик будет осуществлена так. Приедут специальные люди, из обслуги сильного мира сего. Свинтят с его машины номера. С камер видеонаблюдения на дороге исчезнет запись ДТП. К суду привлекут убитых. Либо зятя погибшей, который, вообразите себе, с кулаками набросился на сильного мира сего. В присутствии "целой армии автоматчиков", явившейся ему на подмогу, по словам дочери погибшей.

Однако следует различать сильных мира сего и обыкновенных знаменитостей. Ибо знаменитый человек может не быть всесильным, то есть иметь право безнаказанно давить людей на дорогах или хоть избивать их, как это было с известными футболистами. С другой стороны, сильный мира сего необязательно должен занимать какой-нибудь очень высокий пост, типа министра обороны РФ или вице-президента "Лукойла". Для того чтобы уйти от ответственности, ему достаточно принадлежать к семье небожителя.

Трагедия Михаила Ефремова, помимо прочих обстоятельств, связанных с нездоровым образом жизни, сводится к тому, что он всего лишь знаменитый актер - и только.

Он сын великого артиста Олега Ефремова, а не министра обороны Сергея Иванова, чей отпрыск Александр 15 лет назад оказался причастен к убийству 68-летней москвички Светланы Беридзе, переходившей дорогу на зеленый свет. Естественно, дело против него было закрыто, а посадить после этого сильные мира сего попытались Олега Плюща - дабы запугать родственников сбитой на переходе. Потом пройдут еще годы и годы, самого Иванова-младшего постигнет внезапная смерть на отдыхе, и когда журналист Александр Плющев, вспоминая давнее ДТП, задастся вопросом о карме и воздаянии, это едва не обернется увольнением и для него, и для его главного редактора. Такова будет реакция сильных мира сего на твит, посвященный проблемам бесконечно несправедливого российского мироустройства и таинственным механизмам возмездия.

...Кроме того, Михаил Ефремов никогда не служил в одной из наших могущественнейших нефтяных компаний - подобно Анатолию Баркову, ныне пенсионеру. Оттого скончавшегося от травм Сергея Захарова, водителя-курьера, на чей легковой фургон "Лада" наехал джип с пьяным народным любимцем за рулем, не признают виновником аварии. Как десять лет назад признали виновной врача Ольгу Александрину, погибшую в "Ситроене" вместе со свекровью Верой Сидельниковой, тоже врачом, - автомобиль, в котором они находились, был буквально раздавлен барковским "Мерседесом". При том что все было так похоже, и независимые эксперты настаивали на том, что навороченная тачка главы Управления по корпоративной безопасности "Лукойла" въехала в малолитражку на встречной полосе. Тем не менее суд наказал погибшую и так называемое общественное мнение, которое все-таки живо в России, оказалось бессильным при лобовом столкновении с сильными мира сего.

Не молчат люди и сегодня, скорбя о погибшем и его семье, сурово осуждая Михаила Олеговича и требуя, чтобы он был наказан по закону. Впрочем, сомнений в том, что на сей раз непременно восторжествует закон, нет почти ни малейших. Однако произойдет это не потому, что россияне взыскуют справедливого суда в отношении зарвавшейся вип-персоны и к ним судебная власть прислушается. А по той простой причине, что к сильным мира сего заслуженный артист РФ не принадлежит, хотя такого рода неприкосновенные господа у нас встречаются и среди мастеров культуры. Разных там доверенных лиц национального лидера, его любимых певцов и музыкантов. Некоторых из них можно даже приравнять к военным министрам и нефтяникам - в отличие от Ефремова, который уже и вину признал, и казнит себя, и готов выплатить родне покойного крупную сумму. Ибо вступиться за него в общем некому, а в покаянии - единственная надежда знаменитого артиста на смягчение участи.

Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 09.06.2020
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

Приговоры запросто

Илья Мильштейн, 12.07.2013

Неделю назад погибшая Ольга Александрина признана виновной в известном ДТП на Ленинском проспекте. Вчера замученный и убитый в тюрьме Сергей Магнитский осужден за уклонение от уплаты налогов. В этом государстве, в эти времена, в этих судах, в этих обстоятельствах приговорить могли только погибших. Живых и здоровых приговорить не могли.
Илья Мильштейн

Решать по Ленинскому

Илья Мильштейн, 11.03.2010

С одной стороны - "ЛУКОЙЛ". Один из китов, на которых стоит нефтегазовая Россия. С другой стороны, народ уже не просто взволнован. Пресловутый истеблишмент, эта наша коллективная Салтычиха, вызывает уже такую ненависть, которая чревата социальным взрывом.

Илья Мильштейн

Зондаж общественного забвения

Илья Мильштейн , 11.08.2010

Выбирая между Россией как таковой и Россией корпоративной, в Кремле совершили тот естественный выбор, который еще весной казался почти немыслимым. Что ж, в своем "ЛУКОЙЛе" Анатолий Барков возглавляет Управление по корпоративной безопасности, и эта безопасность, как вроде бы показало время, в надежных руках.
новость Новости по теме
19.11.2014 Компромисс с Лесиным: Плющев не уволен, но отстранен от эфира →
18.11.2014 Лесин на встрече с журналистами "Эха Москвы" потребовал наказать Плющева →
20.11.2013 Приговор по делу о ДТП на Ленинском вступил в силу →
09.07.2013 Адвокат просит привлечь к ответственности судью по делу о ДТП на Ленинском →
05.07.2013 Погибшая Ольга Александрина признана виновницей ДТП на Ленинском →
Фото и Видео
50891
Play own
Сергей Магнитский: 10 лет со дня гибели
48007
Play own
Мирный митинг облили мочой
43231
Play own
Русские титушки
27403
Play own
10 лет без Политковской
Реклама


Выбор читателей
новость Забастовка избиркомов
Агитация за плебисцит. Фото: Грани.Ру
новость Путин надавил на Собянина
Сергей Собянин. Фото: zao.mos.ru
статья Пропаганда: новая вершина
Кадр фильма "Брат-2"
новость Приговор за молитву: новый рекорд
Геннадий Шпаковский (посередине). Фото: jw-russia.org
статья Вирус и цензура
РЕКЛАМА
статья Плебисцит объединяет оппозицию
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Госзащита от интернета
26
в блоге Парад в кольце врагов
26
новость Регионы: борьба за явку
Агитация за плебисцит. Фото: Грани.Ру
новость Европа против расизма
Митинг у посольства США в Лондоне. Кадр видео
статья Американский бунт: причины
Разграбление магазина в Калифорнии. Кадр видео
статья Путин с геями и без
Виталий Портников
статья Лукашенко: начало конца
Протест в Белоруссии 31.05.2020. Фото: @madnesshunters
статья Как Платошкин стал диссидентом
Николай Платошкин. Кадр видео
статья Агитация за обнуление: ВИДЕО
Агитация за плебисцит. Фото: Грани.Ру
новость Чехия выслала дипломатов
Андрей Кончаков (слева), Игорь Рыбаков
статья За русских Флойдов
Пикет против полицейского произвола в Екатеринбурге. Фото: @claim_in
статья Маск и Трамп против России
Фрагмент советского плаката
статья Рейтинг Путина: скандал с Bloomberg
Рейтинг Путина: график из статьи Bloomberg
статья Путинизация Германии
Владимир Путин и Герхард Шредер. 2012 год. Фото: kremlin.ru